یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به‌صورت مجازی توافقی را امضا کردند که بر اساس آن محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پایان می‌یابد، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و ۶۰ روز مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور آغاز خواهد شد.

به گفته این مقام، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، این سند را از طرف ایران امضا کرده است.

هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در نخستین واکنش خود به این توافق گفت که او و دونالد ترامپ «همیشه در همه مسائل هم‌نظر نیستند.» در همین حال، درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه یافت و دو طرف مسئولیت حملات متقابل را بر عهده گرفتند.

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