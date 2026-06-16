جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که به عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ، به بازرسان هسته‌ای اجازه بازگشت به ایران داده خواهد شد.

او افزود: «یکی از بخش‌های اصلی توافق این است که [آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] و ایالات متحده به ایران در نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا کمک خواهند کرد و این چیزی است که به وضوح در یادداشت تفاهم ذکر شده است.»

ونس اشاره کرد که متن یادداشت تفاهم، جمعه و پس از مراسم امضای رسمی در سوئیس منتشر خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا متن یادداشت تفاهم نمی‌تواند زودتر منتشر شود، گفت: «برخی جزییات فنی وجود دارد که باید روی آنها کار شود، که مربوط به اجرا است.»

ونس در این گفت‌وگو در مورد تاریخ شروع بازرسی‌های هسته‌ای گفت که این موضوع می‌تواند جمعه تعیین شود و افزود: «اما انتظار ما این است از آنجا که توافق گسترده‌ای در این مورد وجود دارد، اختلاف نظر زیادی در مورد این موضوع خاص وجود ندارد، این باید خیلی سریع اتفاق بیفتد.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد اگر حکومت ایران مفاد تفاهم را رعایت کند، «مزایا به سمت آنها سرازیر می‌شود و این چیزی است که ما امیدواریم ببینیم. ما می‌خواهیم آنها مانند یک کشور عادی رفتار کنند. من می‌خواهم آنها یک کشور موفق داشته باشند، اما تنها در صورتی که آنچه را که برای تعهد بلندمدت به عدم ساخت سلاح هسته‌ای لازم است، انجام دهند.»

ونس در مورد سخنان باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، مبنی بر اینکه «هرگونه توافق که دولت ترامپ با ایران منعقد کند، به طور قابل توجهی، متفاوت خواهد بود و یا پیشرفت قابل توجهی» نسبت به برجام خواهد داشت، گفت: «این درست نیست. اگر به برجام اوباما برگردیم، کاری که انجام داد این بود که یک برنامه هسته‌ای ایران را که تسریع کرده بود، گرفت و اساساً به ایرانی‌ها رشوه داد تا آن برنامه را متوقف کنند.»

او اضافه کرد: «ما اینجا در موقعیت کاملاً متفاوتی هستیم. برنامه هسته‌ای ایران کاملاً نابود شده است و چیزی که ما می‌گوییم این است: تعهد بلندمدت برای عدم بازسازی آن را بپذیرید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.»

به گفته ان‌بی‌سی، ونس همچنین برنامه‌های ایران برای دریافت هزینه عوارض برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کم‌اهمیت جلوه داد.