جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی را پیش از جمعه منتشر کند.»

او اشاره کرد که این توافق پیش‌تر به‌صورت الکترونیکی توسط رهبران دو طرف امضا شده است و انتظار می‌رود مراسم امضای حضوری آن جمعه برگزار شود.

ونس در بخشی از این مصاحبه گفت که «اطلاعات نادرست زیادی» در مورد این توافق‌ منتشر شده است، و افزود: «من اطلاعات نادرست زیادی دیده‌ام.»

او در این مورد به خبر انتقال ۲۴ میلیارد دلار از ایالات متحده به ایران اشاره کرد و افزود: «این عدد کاملاً نادرست و ساختگی است.»

ونس گفت که این توافق‌ تضمین می‌کند که تنگه هرمز فورا باز شود، و اضافه کرد:‌ «شما همین الان هم شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت هستید و فکر می‌کنم که این کاهش بیشتر هم خواهد شد.»

او در ادامه تاکید کرد که توافق تضمین می‌کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، و گفت: «اگر ایرانی‌ها مایل به تغییر رویه خود باشند، اگر مایل باشند مانند یک کشور عادی رفتار کنند، باید از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای و تامین مالی تروریسم در سراسر خاورمیانه دست بردارند.»

ونس گفت: «در این صورت ما حاضریم روابط خود را با آنها تغییر دهیم. این چیزی است که رییس جمهور پیشنهاد کرده است.»

او تاکید کرد: «ما باید شاهد پیشرفت واقعی و اقدام واقعی باشیم.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران به تعهدات خود در توافق با ایالات متحده عمل نکند، ترامپ در از سرگیری حملات نظامی علیه ایران تردید نخواهد کرد.

ونس با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن تهران، گفت که کشورهای عربی خلیج فارس با وجود فرصت‌هایی برای ثبات بیشتر منطقه‌ای، نسبت به رژیم ایران محتاط شده‌اند.

او در مورد متحدان ایالات متحده در خلیج فارس گفت: «آن‌ها پیش‌بینی نمی‌کنند که ایرانی‌ها پنج سال دیگر چه خواهند کرد، اما فرصت واقعی را می‌بینند. بنابراین، ما در این مسیر قدم خواهیم گذاشت. خواهیم دید که ایرانی‌ها چقدر جدی هستند.»