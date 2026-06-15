رای دادگاه لسآنجلس به ممنوعیت پرچم شیروخورشید
نیویورک تایمز گزارش داد که ممنوعیت ورود پرچمهای شیروخورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود، پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در لسآنجلس در روز دوشنبه تایید شد.
نیویورک تایمز گزارش داد که ممنوعیت ورود پرچمهای شیروخورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود، پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در لسآنجلس در روز دوشنبه تایید شد.
این پرچم موضوع شکایتی بود که روز پنجشنبه از سوی «موسسه صدای آزادی» و سام کرمانیان، یکی از هواداران ایران که قصد حضور در مسابقه را داشت، در دادگاه عالی لسآنجلس مطرح شد.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت و صبح دوشنبه، تنها چند ساعت پیش از آغاز دیدار ایران و نیوزیلند در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود کالیفرنیا، برگزار شد. قاضی کرتیس ای. کین حکم داد که این ممنوعیت به قوت خود باقی بماند.
او گفت: «آزادی بیان فوقالعاده مهم است، مقدس است و یکی از پایههای جامعه ما به شمار میرود، اما بدون محدودیت نیست؛ از جمله در مواردی که یک نهاد خصوصی در یک ملک خصوصی فعالیت میکند و همانطور که در پروندههای قبلی نیز نشان داده شده، میتواند به شکلی معقول مقرراتی را اعمال کند. درخواست را رد میکنم.»
قاضی کین در توضیح دلایل خود گفت: «ممکن است برای حدود ۲۵۰۰ نفر از کارکنانی که باید با پروتکلهای امنیتی سروکار داشته باشند، آسیب یا مشکل ایجاد شود. تغییر یک پروتکل قدیمی ورزشگاه برای رویدادی عظیم، تنها در عرض چند ساعت، بار بسیار سنگینی به همراه دارد. دشوار است تصور کنیم فیفا بتواند در یک ورزشگاه تغییر ایجاد کند اما در سایر ورزشگاهها چنین نکند.»
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.
رسانه سان انگلیس گزارشی درباره محمد صلاح، کاپیتان و ستاره تیم ملی مصر نوشت که این بازیکن پیش از آنکه به یکی از بزرگترین فوتبالیستهای جهان تبدیل شود، سالها سختیهای زیادی را برای رسیدن به تمرینات تحمل کرده است.
تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفتوآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف میشد.
صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفتوگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواریهای دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.
او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگیام در بسیون بازی میکردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانهام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»
صلاح توضیح داد که به دلیل این رفتوآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاسهای درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین میشد.
ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی میکردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج میشدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین میرسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز میشد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمیگشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار میشد.»
او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار میشدم.»
صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفهای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.
جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تستهای بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود میپرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»
پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفهای خود را احیا کرد.
درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفهای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شود.
اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.
تیم ملی فوتبال اسپانیا، امشب در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی کیپورد میرود. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته روی کاغذ و از نگاه کارشناسان، مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه هستند، اما اردوی لاروخا در آستانه این بازی با تردیدها و دغدغههای مهمی روبهرو است.
اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربهتر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش دادهاند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دستکم نمیگیرند. تاریخ نیز نشان میدهد اسپانیا معمولا جامهای جهانی را خوب آغاز نمیکند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبهنفس بیش از حد ماتادورها شدهاند.
یکی از دغدغههای اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازهبان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحثهای داغ رسانهها و هواداران تبدیل شده است.
مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمیگردد. مصدومیتهای اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینههای سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر میرسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.
اکنون باید دید لاروخا میتواند بر نگرانیهای موجود و سابقه نهچندان مطلوب خود در بازیهای افتتاحیه غلبه کند یا کیپورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.
رسانه فوت مرکاتو در گزارشی تحلیلی به دلایل احتمال شگفتیسازی تیم ملی بلژیک، همگروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، پرداخته است.
تیم ملی فوتبال بلژیک که امشب ساعت ۲۲:۳۰ نخستین بازی خود را مقابل مصر برگزار میکند، با آمادگی کامل راهی آمریکا شده است.
شیاطین سرخ گرچه در حال حاضر در میان مدعیان اصلی این جام قرار ندارند، اما به دلیل کسب نتایج درخشان در بازیهای تدارکاتی، با اعتمادبهنفس بالایی پا به این مسابقات گذاشتهاند.
شاگردان رودی گارسیا با پیروزیهای پیاپی اخیر خود، از جمله برد ۲ بر ۰ مقابل کرواسی و پیروزی ۵ بر ۰ برابر تونس، پیام روشنی برای رقبای خود فرستادهاند.
این نتایج روند صعودی تیمی را نشان میدهد که اکنون رکورد ۱۳ پیروزی متوالی در تمامی رقابتها را در اختیار دارد.
رودی گارسیا که نخستین تجربه سرمربیگری خود در جام جهانی را پشت سر میگذارد، به نظر میرسد فرمول موفقیت با بلژیک را یافته است.
سرمربی پیشین باشگاههای لیل، مارسی، رم و لیون بهتدریج اصول تاکتیکی خود را در تیم پیاده کرده و در هفتههای اخیر تغییرات مثبتی در ساختار تیمی به وجود آورده است.
او در کنفرانس خبری گفت که تیمش بازیها را با سیستم ۳-۵-۲ آغاز نخواهد کرد و تغییرات تاکتیکیاش امکان استفاده از یک مهاجم اضافه را فراهم میکند.
این رویکرد جدید باعث شده بلژیک در بازپسگیری توپ تهاجمیتر، در خط حمله پویاتر و در مدیریت شرایط مختلف مسابقه کاملتر از تورنمنتهای گذشته ظاهر شود.
ترکیب کنونی بلژیک از بازیکنان جوان و باانگیزه در کنار ستارههای باتجربه تشکیل شده است. پدیدههایی مانند دیگو موریرا، کونی د وینتر، ماکسیم دکویپر و ناتان نگوی، طراوت و انرژی تازهای به تیم بخشیدهاند.
در این میان، جرمی دوکو، وینگر منچسترسیتی، یکی از مهرههای اصلی خط حمله بلژیک در این جام به شمار میرود.
همچنین ماتیاس فرناندز-پاردو، بازیکن ۲۱ ساله لیل، پس از گفتوگو با گارسیا و مدیر ورزشی تیم، تصمیم گرفت پیراهن بلژیک را به جای اسپانیا بر تن کند و به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شود.
ستارههای باتجربه تیم همچنان ستونهای اصلی این ساختار را تشکیل میدهند. تیبو کورتوا درون دروازه یکی از مطمئنترین چهرههای فوتبال جهان است.
کوین دی بروینه پس از درخشش برابر تونس، با آمادگی کامل ریتم بازی را در میانه میدان هدایت میکند و روملو لوکاکو نیز با گلزنی مقابل کرواسی نشان داد که در بهترین زمان ممکن به اوج آمادگی بازگشته است.
حضور یوری تیلمانس، قهرمان لیگ اروپا با استون ویلا، خط میانی تیم را مستحکمتر کرده است.
بلژیک با قرار گرفتن در گروهی شامل مصر، ایران و نیوزیلند، فرصت مناسبی دارد تا مسابقات را قدرتمند آغاز کند و چهار سال پس از ناکامی در قطر، بار دیگر به عنوان یکی از قدرتهای فوتبال جهان مطرح شود.
تیم فوتبال ایران روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، رقابتهای خود در گروه G جام جهانی۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لسآنجلس آغاز میکند؛ دیداری که به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه بیشتر تاثیر میپذیرد.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و ایران و کشمکشهای توافق دوطرف بر فضای آن سایه افکنده است.
همچنین این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.
«تهرانجلس» تیمی در جام جهانی دارد که باید علیه آن تشویق کند
وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای نخستین بازی خود در جام جهانی فیفا به میدان برود، بسیاری از ایرانیآمریکاییها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیل آن روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده است: پرچم جمهوری اسلامی.
در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
بسیاری از رسانههای بینالمللی پیشبینی کردهاند که در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
همانطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم، پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران «هو» شد.
در لسآنجلس، که بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از ایران را در خود جای داده، این رقابتها ایرانیآمریکاییها را ناگزیر کرده میان جشن گرفتن هویت فرهنگی خود و رد حکومتی که ادعای نمایندگی آن را دارد، یکی را انتخاب کنند.
بسیاری گزینه دوم را برگزیدهاند، زیرا از رژیمی بیزارند که به گفته آنان تیم ملی کشور را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است.
هفتمین حضور
ایران با هدایت امیر قلعهنویی برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر شده است، اما هنوز هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. با این حال، بسیاری از پیشبینیها ایران را شانس اول این مسابقه میدانند؛ تیمی که تجربه بیشتری در سطح جام جهانی دارد و همچنان به گلزنیهای مهدی طارمی تکیه میکند.
تیم ملی فوتبال بازیکنانی چون سردار آزمون و احمد نورالهی را بهدلایل غیر فنی در این جام همراه خود ندارد؛ دو ستاره تاثیرگذار در نتایج سالیان اخیر تیم ملی و جام جهانی قطر که این بار به ترتیب بهدلایل سیاسی و اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی، جایی در لیست نهایی ندارند.
قلعهنویی که پیرترین تیم تاریخ فوتبال ایران در جامهای جهانی را راهی این مسابقات کرده، علاوهبر مهدی طارمی، ستاره بیچونوچرای ایران، امیدوار است با حضور بازیکنان باتجربهای چون احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش که چهارمین جام جهانی خود را تجربه میکنند، در کنار حضور وینگرهایی چون مهدی قایدی و محمد محبی و البته حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه، نخستین صعود تیم ملی از دور گروهی را رقم بزند.
اما از نظر آماری ایران دست بالاتر را دارد. بر اساس مدل پیشبینی اپتا، ایران بیش از ۵۳ درصد شانس پیروزی در این مسابقه دارد. در مقابل، نیوزیلند همچنان در جستوجوی نخستین برد تاریخ خود در جام جهانی است؛ رکوردی که انگیزه مضاعفی به این تیم داده است.
این مسابقه نخستین دیدار تاریخ جام جهانی میان ایران و نیوزیلند خواهد بود. دو تیم فقط دو بار در گذشته با یکدیگر روبهرو شدهاند که آخرین تقابلشان در سال ۲۰۰۳ با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران در شش دوره قبلی حضورش تنها مقابل سه تیم به پیروزی رسیده است: آمریکا (۱۹۹۸)، مراکش (۲۰۱۸) و ولز (۲۰۲۲) و حالا بازی با نیوزیلند روی کاغذ فرصتی ایدهآل برای ثبت چهارمین برد است.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و بهترین بازیکن ایران، در لسآنجلس نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در واکنش به اعتراضات ایرانیان آمریکا گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم. سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است».
امیر قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
بازگشت پس از ۱۶ سال
نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته است. «آلوایتس» هنوز در تاریخ خود هیچ پیروزی در جام جهانی ثبت نکرده، اما خاطره عملکرد تحسینبرانگیز این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان زنده است؛ جایی که نیوزیلند با سه تساوی، تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود. حالا شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با اتکا به مهاجم باتجربهشان کریس وود اولین برد تاریخ خود در این رقابتها را جشن بگیرند.
نیوزیلند هنوز در جام جهانی پیروزی ندارد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ هم شکست نخورد؛ هر سه بازیاش مقابل اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه با تساوی تمام شد و تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود.
ستاره بیچونوچرای تیم، کریس وود است. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند محسوب میشود و کاپیتان تیم نیز هست.
وود و مدافع باتجربه، تامی اسمیت، تنها بازیکنان حاضر در فهرست فعلی هستند که جام جهانی ۲۰۱۰ را هم تجربه کردهاند. آنها نخستین نیوزیلندیهایی خواهند شد که در دو جام جهانی مردان بازی میکنند.
پس از کریس وود، بازیکنانی مانند کوستا بارباروسس، الیجا جاست و مارکو استامنیچ از مهرههای کلیدی تیم هستند. بارباروسس سرعت بالایی دارد، جاست از جناحین خطرساز است و استامنیچ مغز متفکر خط میانی محسوب میشود.