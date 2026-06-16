گلشن فتحی، فعال مدنی در تهران، در حساب‌ کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «شنبه از طریق ابلاغیه سامانه ثنا به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران (امنیت) مستقر در دادسرای اوین احضار شده است.»

او افزود در شرایطی احضار شده که «پس از تفتیش منزل، توقیف تمامی وسایل الکترونیکی و تحمل فشارها و آسیب‌های روحی سنگین، عملاً از دسترسی به ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از خود محروم» شده است.

فتحی اشاره کرد: «در متن ابلاغیه هیچ عنوان اتهامی مشخصی ذکر نشده و صرفاً برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده» و نوشت: «هنگام ورود مأموران به منزل، بارها از وجود ۱۲ عنوان اتهامی سخن گفته می‌شد، اما تا این لحظه هیچ دسترسی‌ای به محتویات پرونده، مستندات، دلایل یا حتی شرح دقیق اتهامات منتسب به خود ندارم.»

او همچنین نوشت: «احضار شهروندی که از حق دسترسی موثر به پرونده و امکان آگاهی از اتهامات خود محروم شده، پرسش‌های جدی درباره حق دفاع، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم ایجاد می‌کند.»