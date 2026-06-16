ایران ۲ - نیوزیلند ۲ ؛ تماشاگران با پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه حاضر شدند
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و نیوزیلند یک بر یک ادامه دارد.
نخستین گل مسابقه را الیجا جاست در دقیقه ۷ برای نیوزیلند به ثمر رساند. رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ گل مساوی را وارد دروازه نیوزیلند کرد.
گل دوم نیوزیلند توسط جاست در دقیقه ۵۴ وارد دروازه ایران شد.
محمد محبی نیز در دقیقه ۶۳ با ضربه سر گل دوم ایران را زد.
همزمان شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، برخلاف تصمیم فیفا و حکم دادگاهی در لسآنجلس پرچمهای شیرو خورشید را در ورزشگاه محل مسابقه در شهر لسآنجلس در دست دارند.