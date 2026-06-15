تام برندسن، وزیر خارجه هلند، از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت: «توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گامی امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه، از جمله لبنان، است.»

برندسن همچنین از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد.

وزیر خارجه هلند تاکید کرد: «بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هرچه سریع‌تر احیا شود.»

بئاته ماینل رایزینگر، وزیر خارجه اتریش، نیز ضمن استقبال از این تفاهم‌نامه نوشت: «خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشته‌اند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است.»

وزیر خارجه اتریش تاکید کرد: «اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، تنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود.»