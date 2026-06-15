ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت تعدادی از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از محمدباقر قالیباف به کمیسیون اصل ۹۰ هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمیشود.
از قالیباف بهعنوان یکی از چهرههای اصلی تفاهمنامه اخیر با آمریکا یاد میشود.
ابوترابی، اضافه کرد بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمیخواهد مجلس وارد قانونگذاری درباره تنگه هرمز، نطقها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.
او درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا گفت صرف تغییر عنوان از «توافقنامه» به «تفاهمنامه» مشکل را حل نمیکند، زیرا مواد مندرج در این ۱۴ بند از نظر حقوقی تعهدات و الزامات فراوانی بر عهده جمهوری اسلامی قرار میدهد و این متن باید به مجلس ارائه و تصویب شود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه از اعمال «تغییرات مهم» در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز، حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است.
براساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات، متن تفاهمنامه تغییراتی داشت که مساله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را بهصورت «قطعی و مصرح» مورد تاکید قرار داده است.
این منبع آگاه به فارس گفته در متن تفاهم آمده است که «جمهوری اسلامی فقط برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتیها را خواهد پذیرفت؛ یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا ۶۰ روز تخفیف از تهران گرفته است.»
این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم، جمهوری اسلامی پس از ۶۰ روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه، از عواید مالی حاصل از تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهرهمند شود.
رسانه سان انگلیس خبر داده که دایانه تومازونی، مدل برزیلی و تولیدکننده محتوای بزرگسال که در جام جهانی ۲۰۲۲ با اقدام جنجالی خود خبرساز شده بود، اعلام کرد برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه ویژهای برای هواداران برزیل در نظر گرفته و به ازای هر گل، محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکند.
تومازونی چهار سال پیش وعده داده بود به ازای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر، محتوای اختصاصی رایگانی را برای دنبالکنندگان خود منتشر کند؛ اقدامی که باعث شد هزاران نفر از کشورهای مختلف به صفحههای او بپیوندند و نامش در رسانهها مطرح شود.
او در گفتوگو با رسانههای انگلیسی گفت علاقهاش به فوتبال و تیم ملی برزیل باعث شد این ایده را اجرا کند. به گفته او، در جام جهانی ۲۰۲۲ احساس میکرد شور و هیجان کافی برای حمایت از سلسائو در کشورش وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفت از شهرت خود برای جلب توجه بیشتر به تیم ملی استفاده کند.
تومازونی مدعی شد تعداد دنبالکنندگانش پس از آن جام جهانی به شکل چشمگیری افزایش یافت و هوادارانی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، مکزیک و چین، به جمع مخاطبان او اضافه شدند.
این مدل برزیلی حالا اعلام کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه مشابهی خواهد داشت و علاوه بر آن، در برخی مسابقات برزیل پخش زنده اینترنتی برگزار میکند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت در صورت موفقیت تیم ملی برزیل، برنامههای ویژهتری نیز برای هوادارانش در نظر گرفته است.
تومازونی نسبت به عملکرد برزیل در این دوره خوشبین است و معتقد است حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو میتواند به موفقیت تیم کمک کند. برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش، هائیتی و اسکاتلند همگروه است و امیدوار است با شروعی قدرتمند، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.
در نخستین واکنش رسمی یک مقام ارشد اسرائیلی به اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای تاکید کرد نیروهای این کشور از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
کاتز صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد بر اساس «سیاست روشن» دولت بنیامین نتانیاهو، ارتش اسرائیل «بدون هیچ محدودیت زمانی»، در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی خواهد ماند تا بتواند از مرزها و شهروندان اسرائیلی در برابر «عناصر جهادی» محافظت کند.
در این بیانیه آمده است: «نخستوزیر نتانیاهو این موضوعات را بهروشنی به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و سایر مقامهای ارشد این کشور منتقل کرده است. من نیز دیروز این موضوع را به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کردم.»
او افزود اسرائیل در زمینه تامین منافع امنیتی و حفاظت از شهروندان خود «مصالحه نخواهد کرد» و به اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.
آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ خرداد در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد «پایان فوری و دائمی جنگ و عملیاتهای نظامی در جبهههای مختلف، از جمله در لبنان» و «خاتمه محاصره دریایی» بندرهای جنوبی ایران از شروط اصلی این تفاهم است.
با این حال، خبرگزاری رویترز ۲۵ خرداد گزارش داد با توجه به مواضع اخیر اسرائیل، مقامهای لبنانی به آوارگان جنگ در جنوب این کشور هشدار دادهاند برای بازگشت به خانههای خود عجله نکنند.
کاتز: به نابودی زیرساختهای تروریستی ادامه میدهیم
کاتز در ادامه اظهارات خود، حفظ مناطق امنیتی در لبنان، نوار غزه و سوریه را از «بزرگترین دستاوردهای ارتش اسرائیل» دانست و گفت: «ما با خروج ارتش اسرائیل از لبنان، علیرغم همه فشارهای موجود و فشارهایی که در آینده وارد خواهد شد، مخالف هستیم.»
به گفته او، ساکنان محلی از مناطق امنیتی تخلیه خواهند شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود برای نابودی «تمامی زیرساختهای تروریستی» ادامه خواهد داد.
کاتز به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بهدلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» به حکومت ایران ضربه خواهد زد.
وزیر دفاع اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «ما تنها نسبت به شهروندان خود و امنیت کشور اسرائیل متعهد هستیم.»
تنها ساعاتی پیش از اعلام رسمی تفاهم تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد و یکی از فرماندهان ارشد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
وزیر امنیت ملی اسرائیل: تابع ایالات متحده نیستیم
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۵ خرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد توافق اخیر تهران و واشینگتن امنیت اسرائیل را تامین نمیکند و «به هیچ شکلی برای ما الزامآور نیست».
او از حمایتهای ترامپ از اسرائیل قدردانی کرد و در عین حال گفت اسرائیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و «تابع ایالات متحده نیست».
در این بیانیه آمده است: «نباید به چیزی کمتر از خلع سلاح و برچیدن حزبالله رضایت دهیم. نباید از هیچ منطقهای که رزمندگان ما آن را تصرف و از زیرساختهای تروریستی پاکسازی کردهاند، عقبنشینی کنیم. نباید به وضعیتی بازگردیم که هزاران تروریست بر حصارهای شهرکهای شمالی مستقر باشند.»
بنگویر بر لزوم حفظ بازدارندگی اسرائیل تاکید کرد و افزود هر حمله موشکی و پهپادی از خاک لبنان به اسرائیل، باید با حمله به ضاحیه بیروت پاسخ داده شود.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آن که تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل را برای دفاع از شهروندانش تضعیف خواهد کرد.
سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در۱۴ مایلی سواحل یمن خبر داد؛ جایی که حوثیها سابقه طولانی در حملات به کشتیهای عبوری داشتند. بخش بزرگی از صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه بابالمندب عبور میکند.
سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش کرد سرنشینان یک قایق کوچک به یک کشتی در۱۴ مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردهاند سوار آن شوند
۱۵ خرداد، معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی یمن، با اشاره به استقبال حوثیها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، گفت حوثیها صرفا متحد تهران نیستند، بلکه بخشی از ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی حکومت ایران محسوب میشوند.