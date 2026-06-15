ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت تعدادی از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از محمدباقر قالیباف به کمیسیون اصل ۹۰ هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمی‌شود.

از قالیباف به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی تفاهمنامه اخیر با آمریکا یاد می‌شود.

ابوترابی، اضافه کرد بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمی‌خواهد مجلس وارد قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز، نطق‌ها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.

او درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا گفت صرف تغییر عنوان از «توافق‌نامه» به «تفاهم‌نامه» مشکل را حل نمی‌کند، زیرا مواد مندرج در این ۱۴ بند از نظر حقوقی تعهدات و الزامات فراوانی بر عهده جمهوری اسلامی قرار می‌دهد و این متن باید به مجلس ارائه و تصویب شود.