ویل ریچیاردلا، از چهره‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار آمریکا، در واکنش به توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه هرمز نباید به‌عنوان یک امتیاز از سوی ایران تلقی شود.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت عادی و اولیه بوده و جمهوری اسلامی آن را به اهرم فشار تبدیل کرده است.

ریچیاردلا نوشت اگر نخستین دستاورد این توافق بازگرداندن چیزی باشد که ایران اساسا حق سلب آن را نداشته، باید دید آمریکا برای دستیابی به این نتیجه چه امتیازهایی داده است.