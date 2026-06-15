عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق، و مصر گفت‌وگو کرد.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد عراقچی در گفت‌وگوهای تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به «مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق» اشاره کرد و بر لزوم «توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان» تاکید کرد.

خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن، ضمن تشریح مهم‌ترین بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.

همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه «اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست»، بر ادامه حملات به حزب‌الله لبنان تاکید کردند.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد.

در تماسی دیگر، عراقچی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، او را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا قرار داد و بر ضرورت توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد.

عراقچی با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خواستار تداوم این روند شد.