تماسهای تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه سایر کشورها
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماسهای تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق، و مصر گفتوگو کرد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد عراقچی در گفتوگوهای تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به «مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق» اشاره کرد و بر لزوم «توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان» تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن، ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور باشد.
همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنشهای جداگانه با اشاره به اینکه «اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست»، بر ادامه حملات به حزبالله لبنان تاکید کردند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد.
در تماسی دیگر، عراقچی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، او را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا قرار داد و بر ضرورت توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد.
عراقچی با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خواستار تداوم این روند شد.
دیوید سیمور، معاون نخستوزیر نیوزیلند، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد دولت نیوزیلند بهطور جدی در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سیمور دوشنبه ۲۵ خرداد حکومت ایران را «یک رژیم شیطانی» خواند و گفت: «ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه و فعالیتهای مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم میکنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را بهشدت محکوم میکنیم.»
به گفته او، پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند از فعالیتهای سپاه پاسداران «کاملا آگاه هستند» و بهطور مداوم آنها را تحت نظر دارند.
سیمور ادامه داد: «شخصا درباره این موضوع با نخستوزیر نیوزیلند گفتوگو کردهام و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن، از جمله پلیس و سازمانهای اطلاعاتی، نظارت بر فعالیتهای سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار دادهاند.»
در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و همچنین فعالیتهای خرابکارانه برونمرزی این نهاد، خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای مختلف شدهاند.
این فراخوانها بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافت.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
تاکید بر ضرورت حفاظت از ایرانیان ساکن نیوزیلند
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال اعلام کرد مقابله با فعالیتهای سپاه پاسداران بهویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی که تابعیت نیوزیلند را دریافت کردهاند و این کشور را خانه خود میدانند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سیمور تاکید کرد دولت نیوزیلند متعهد است از امنیت این افراد در برابر هرگونه تهدید یا نفوذ احتمالی محافظت کند.
او با اشاره به بیانیه مشترک اخیر نیوزیلند و بیش از ۲۰ کشور دیگر در محکومیت اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی افزود: «ما معتقدیم کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمتآمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، محکوم میکنیم.»
در این بیانیه که ۲۰ خرداد منتشر شد، کشورهای امضاکننده «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و نیز جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه میتوان به آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، ایرلند و مقدونیه شمالی اشاره کرد.
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه، اقدام جمهوری اسلامی در «کشتار دستکم ۴۰ هزار نفر» از مردم ایران در جریان انقلاب ملی را «شرمآور و نفرتانگیز» خواند و تاکید کرد: «چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد.»
سیمور گفت: «این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خود کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد و در قدرت نخواهد ماند.»
او افزود: «ایران تاریخی باشکوه و پنج هزار ساله دارد. سرزمینی شگفتانگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاستهاند. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگترین تمدنهای جهان تبدیل خواهد شد.»
معاون نخستوزیر نیوزیلند در پایان به دهها هزار معترض کشتهشده در اعتراضات دیماه ادای احترام کرد و یاد آنها را گرامی داشت.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که این کشور طرف تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزبالله رضایت دهد.
پیش از او یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به طور شفاف به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده نیروهای اسرائیلی از مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه خارج نخواهند شد.
توقف حملات به نیروهای حزبالله مستقر در لبنان، از جمله شروط جمهوری اسلامی برای تفاهم با آمریکا بود.
در یکی از سوررئالترین و تاریخیترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید یکشنبهشب میزبان رویداد بیسابقه «UFC Freedom 250» بود.
برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییسجمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کابینه برگزار شد و حاضران همزمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.
در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبکوزن یوافسی را به دست آورد.
ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناکاوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.
در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگینوزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتشبازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.