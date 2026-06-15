رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، توافق حاصل شده بین ایالات متحده و ایران را تحولی مهم برای برقراری صلح و آرامش در منطقه خود دانست و از آن استقبال کرد.

او ابراز امیدواری کرد که خبر اعلام توافق «که تمام جهان مدت‌هاست به آن نیاز دارد، راه را برای ایجاد فضایی پایدار از صلح و امنیت در منطقه ما هموار کند» و نوشت: «من بر لزوم اجتناب از لفاظی‌ها، تحریکات و اقداماتی که می‌تواند تنش‌ها را در دوره منتهی به امضای توافق تشدید کند، تاکید می‌کنم.»

اردوغان در این ارتباط خواستار «هوشیاری در برابر خرابکاری‌های احتمالی» شد و از پاکستان به خاطر تلاش‌های میانجیگرانه استثنایی‌اش، حمایت قطر و عربستان سعودی از ابتکارات دیپلماتیک، و به ویژه از رهبران ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در دستیابی به این نتیجه، قدردانی کرد.

او تاکید کرد: «ما به حمایت از تمام تلاش‌ها برای برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه خود ادامه خواهیم داد و به راه‌حل‌های پایدار مبتنی بر دیپلماسی و حقوق بین‌الملل کمک خواهیم کرد.»