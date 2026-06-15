مقام آمریکایی: آزادسازی منابع مالی ایران به میزان پایبندی تهران به تعهدات توافق بستگی دارد
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت واشینگتن ادعای جمهوری اسلامی درباره آزادسازی بدون قید و شرط ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات ۶۰ روزه را رد کرده است.
این مقام آمریکایی این ادعا را «روایتسازی» توصیف کرد و گفت چنین موضوعی صحت ندارد.
به گفته او، توافق بهدستآمده بر اساس اصل «اقدام در برابر اقدام» تنظیم شده و هیچ بخشی از داراییهای مسدودشده ایران پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی آزاد نخواهد شد.
این مقام آمریکایی تاکید کرد هرگونه آزادسازی منابع مالی ایران به میزان پایبندی تهران به تعهدات توافق بستگی خواهد داشت.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، توافق حاصل شده بین ایالات متحده و ایران را تحولی مهم برای برقراری صلح و آرامش در منطقه خود دانست و از آن استقبال کرد.
او ابراز امیدواری کرد که خبر اعلام توافق «که تمام جهان مدتهاست به آن نیاز دارد، راه را برای ایجاد فضایی پایدار از صلح و امنیت در منطقه ما هموار کند» و نوشت: «من بر لزوم اجتناب از لفاظیها، تحریکات و اقداماتی که میتواند تنشها را در دوره منتهی به امضای توافق تشدید کند، تاکید میکنم.»
اردوغان در این ارتباط خواستار «هوشیاری در برابر خرابکاریهای احتمالی» شد و از پاکستان به خاطر تلاشهای میانجیگرانه استثناییاش، حمایت قطر و عربستان سعودی از ابتکارات دیپلماتیک، و به ویژه از رهبران ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در دستیابی به این نتیجه، قدردانی کرد.
او تاکید کرد: «ما به حمایت از تمام تلاشها برای برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه خود ادامه خواهیم داد و به راهحلهای پایدار مبتنی بر دیپلماسی و حقوق بینالملل کمک خواهیم کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با نیویورکتایمز ضمن دفاع از «توافق تازه» با جمهوری اسلامی، هشدار داد که اگر مذاکرات آتی درباره برنامه هستهای ایران به نتیجه نرسد، حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت.
او همچنین تاکید کرد «توافق» حاصلشده، تنگه هرمز را برای همیشه به گذرگاهی «بدون عوارض» تبدیل خواهد کرد.
به گزارش نیویورکتایمز، ترامپ بعدازظهر یکشنبه در یک گفتوگوی تلفنی ۲۸ دقیقهای که از اقامتگاه خود در کاخ سفید انجام داد، گفت در صورتی که جمهوری اسلامی نتواند به یک توافق نهایی هستهای با آمریکا دست یابد، یا حملات نظامی را از سر خواهد گرفت یا ایالات متحده را در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه به «نگهبان خاورمیانه» تبدیل خواهد کرد.
به گفته دستیاران ترامپ، قرار است مذاکرات درباره پرونده هستهای ایران از روز جمعه پیش آینده در سوئیس آغاز شود. این مذاکرات پس از امضای تفاهم اولیه میان تهران و واشینگتن دنبال خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا در این مصاحبه همچنین تاکید کرد توافقی که با حکومت ایران حاصل شده، در نهایت تضمین میکند که عبور و مرور از تنگه هرمز «برای همیشه بدون عوارض» باشد. او ساعاتی پیشتر نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال از بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا خبر داده بود.
ترامپ در بخشی از این گفتوگو، تصمیم خود برای حمله به ایران در اواخر ماه فوریه [اسفند سال گذشته] و همچنین اعمال محاصره دریایی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را عامل تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به سود آمریکا توصیف کرد.
نیویورکتایمز گزارش داد که ترامپ در روز تولد هشتاد سالگیاش و در حالی که اعضای خانوادهاش برای مراسم شام تولد در اطراف او حضور داشتند، از نقش چین و روسیه در دستیابی به توافق نیز تمجید کرد. او از شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به دلیل کمک به روند مذاکرات قدردانی کرد.
در مقابل، رییسجمهوری آمریکا انتقادهای تندی را متوجه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، کرد و او را مسئول اقداماتی دانست که به گفته ترامپ، نزدیک بود توافق نهایی با [حکومت] ایران را با شکست مواجه کند.
ترامپ در این باره گفت: «او آدم بسیار سرسختی است و اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید برای این کار بسیار از ما سپاسگزار باشد.»
او سپس افزود: «اگر ایران به سلاح هستهای دست پیدا میکرد، اسرائیل حتی دو ساعت هم دوام نمیآورد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ پیشتر نیز تایید کرده بود توافق [تفاهم] اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی شده و قرار است در روزهای آینده به طور رسمی امضا شود. بر اساس گزارشها، مذاکرات بعدی بر سر برنامه هستهای ایران، رفع تحریمها و سازوکار اجرای تعهدات دو طرف در سوئیس ادامه خواهد یافت.
گرگوری دبلیو. میکس، عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیهای در مورد تفاهمنامه ایالات متحده و جمهوری اسلامی نوشت: «در انتظار جزییات تأیید شده هرگونه توافق هستم، اما همانطور که از ابتدا گفتهام، جنگ انتخابی ترامپ گمراهکننده و برای منافع آمریکا مضر بود.»
این نماینده دموکرات افزود: «این جنگ، هزینههای واقعی را به آمریکاییها، شرکا و متحدان، بازارهای جهانی و تعداد بیشماری از غیرنظامیان بیگناه تحمیل کرده است» و در عین حال، اضافه کرد: «رویکرد دولت به سمت دیپلماسی مورد استقبال است.»
او اضافه کرد: «توافقهای مذاکره شده و قابل تأیید همچنان تنها راه برای حل پایدار اختلافات ما با ایران، از جمله برنامه هستهای آن است. ما بارها و بارها دیدهایم: جنگ نمیتواند رژیم ایران را تغییر دهد؛ برنامه موشکی و پهپادی آن را از بین ببرد؛ به حمایت ایران از گروههای نیابتی پایان دهد؛ یا سوءاستفاده آن از مردم ایران را متوقف کند.»
میکس با انتقاد از لغو برجام توسط دونالد ترامپ نوشت که رها شدن این توافق «بدون یک جایگزین معتبر»، «محدودیتهای معنادار را از بین برد و به بحرانی که امروز با آن روبرو هستیم، دامن زد.»
او تاکید کرد که توافق «باید بادوام، قابل اجرا، شفاف و همچنین تحت نظارت دقیق کنگره باشد» و نوشت: «مردم آمریکا شایسته چیزی بیش از اعلامیههای مبهم یا چرخشهای سیاسی هستند. آنها شایسته امنیت، پاسخهای روشن و اطمینان از این هستند که این دولت شکستهایی را که ما را به این جنگ غیرمجاز و پرهزینه کشاند، تکرار نخواهد کرد.»
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در واکنش به تفاهمنامه میان واشینگتن و تهران گفت این توافق تغییری در بنیانهای اصلی مناقشه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرق نمیکند این تفاهمنامه امروز، فردا یا چند روز دیگر امضا شود.
برادسکی همچنین نوشت تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران بر سر کار باشد، بیثباتی در منطقه ادامه خواهد داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به گرمی، به ایالات متحده و ایران به خاطر دستیابی به توافق صلحی که آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین چارچوبی برای مذاکرات بیشتر را فراهم میکند، تبریک میگویم.»
او تاکید کرد که این گامی حیاتی به سوی حل و فصل مسالمتآمیز درگیری است.
گوترش همچنین از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای منطقه به خاطر نقش سازندهای که در حمایت از مذاکراتی که منجر به توافق صلح شد، ایفا کردند، قدردانی کرد.