انور قرقاش از تفاهم حاصل شده میان تهران و واشینگتن استقبال کرد
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
قرقاش در پیامی اعلام کرد: «بیانیه وزارت خارجه درباره تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران، بر اهمیت گفتوگو، دیپلماسی و پایبندی به حقوق بینالملل تاکید دارد.»
او همچنین خواستار «توقف فوری و فراگیر درگیریها، احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری، حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی بینالمللی، از جمله در تنگه هرمز و ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتایجی پایدار در جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه» شد.