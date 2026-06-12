علیحسین قاضیزاده: امضای احتمالی تفاهم به معنای توافق نهایی میان واشینگتن و تهران نیست
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره اعلام توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران گفت: «این تفاهمنامه در واقع چارچوبی برای آغاز گفتوگوهاست. در صورت امضای آن، دو طرف به نقطهای بازمیگردند که مذاکرات در نشست اسلامآباد در آن قرار داشت، با این تفاوت که اکنون یک مهلت ۶۰ روزه در نظر گرفته شده است.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی در پایان این ۶۰ روز بپذیرد برنامه هستهای خود را بهطور پایدار کنار بگذارد، میتواند با آمریکا به توافقی دست یابد که در ازای آن بخشی از تحریمها علیه تهران لغو خواهد شد.»
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت سالمندان اکنون هفت تا ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند اما ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی را به خود اختصاص دادهاند. او هشدار داد سهم سالمندان از جمعیت در سالهای آینده ممکن است به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.
رضا سعیدی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، هشدار داد افزایش جمعیت سالمندان در سالهای آینده میتواند فشار قابل توجهی بر نظام سلامت، بیمهها و صندوقهای بازنشستگی وارد کند.
او با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ ایرانی گفت بسیاری از خانوادهها تمایلی به سپردن سالمندان خود به خانه سالمندان ندارند، اما باید برای «سالمندان تنها» برنامهریزی شود.
به گفته سعیدی، اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری، در دوران جنگ، هزار و ۲۰۰ سالمند را شناسایی کرده و به آنان خدمات مشاوره از راه دور و بستههای حمایتی ارائه شده است.
او با بیان اینکه رسیدگی به مسائل سالمندان تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، افزود همه دستگاهها باید برای ایجاد جامعهای دوستدار سالمندان، مادران، کودکان و جوانان، مشارکت کنند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مهر ۱۴۰۴ هشدار داد با ادامه روند کنونی، در ۶۰ سال آینده دو نفر از هر سه ایرانی، سالمند خواهند بود.
احمد دلبری، رییس انجمن علمی طب سالمندی، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار سالمندان دچار «تجرد قطعی» در ایران با ادامه روند کنونی از ۸۰ هزار نفر به دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میرسد و تا سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
بودجههای جوانی جمعیت و تجربه کره جنوبی
سعیدی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بودجههای جوانی جمعیت گفت منابع مالی اختصاصیافته به این حوزه در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به تجربه کره جنوبی گفت این کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای سیاستهای جوانی جمعیت هزینه کرده، اما به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، هزینه کره جنوبی با بودجه ایران در حوزه جوانی جمعیت که به یک میلیارد هم نمیرسد، قابل مقایسه نیست؛ آن هم در حالی که جمعیت ایران از کره جنوبی بیشتر است.
او تاکید کرد که ایران باید از تجربه جهانی بهره بگیرد و منابع محدود خود را در امور اثرگذار هزینه کند.
در سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی با اجرای طرحهای تشویقی و تصویب قوانین متعدد برای افزایش فرزندآوری و نرخ تولد تلاش کردهاند، اما آمارهای رسمی همچنان از تداوم کاهش تمایل به فرزندآوری و ناکامی این سیاستها در دستیابی به اهداف اعلامشده حکایت دارد.
در همین زمینه، مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت در پیامی افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از «مسائل راهبردی نظام» و از مهمترین دغدغههای علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، دانست.
تغییر نگرشها و نقش رسانهها
سعیدی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، تغییر نگرشها، ذهنیتها و ارزشهای اجتماعی را از مهمترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری دانست.
او گفت مسائل فرهنگی در حوزه جمعیت بسیار اثرگذار است و رسانهها باید به شکل مستمر و در مناسبتهای مختلف به این موضوع بپردازند.
سعیدی همچنین با اشاره به قوانین جوانی جمعیت گفت وظایف وزارت بهداشت در این حوزه بیشتر به مشاوره و آزمایشهای پیش از ازدواج مربوط میشود و موضوعهایی مانند همسانگزینی یا ایجاد ارتباط میان افراد متقاضی ازدواج، در حیطه وظایف این وزارتخانه قرار ندارد.
او افزود عمده مسئولیتهای مرتبط با ازدواج بر عهده وزارت ورزش و جوانان است؛ در حالی که با وجود تاکیدهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی بر افزایش فرزندآوری، آمارها همچنان از کاهش تمایل به فرزندآوری و شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت در ایران حکایت دارد.
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، برخی چهرههای حامی حکومت ایران از مفاد این موافقتنامه احتمالی انتقاد کردند. پیشتر نیز گزارشهایی از وجود اختلاف نظر در میان نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی درباره روند پیشبرد مذاکرات منتشر شده بود.
به گزارش رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلامآباد، جمعه ۲۲ خرداد در سخنانی توافق احتمالی با آمریکا را «خسارت محض» خواند.
او گفت: «تحریمهای آمریکا با این متن لغو نمیشود. تحریمهای شورای امنیت لغو نمیشود. اصلیترین تحریمها، تحریم کنگره آمریکاست که نیاز به مصوبه دارد. در متن فقط وعده لغو تحریمهای کنونی - آن هم مبهم و معلوم نیست تحقق یابد - آمده است. سرنوشت تحریمهای جدید بعد از توافق چه میشود؟»
این نماینده مجلس ادامه داد: «ایران در تنگه هرمز حق عوارض و مدیریت ندارد. باید تردد همه کشتیهای تجاری تمام کشورهای دنیا بدون محدودیت باشد. الان مدیریت تنگه به دست سپاه است، اما بلافاصله بعد از توافق، مدیریت ایران از بین میرود.»
نبویان افزود «تضمین توافق» منوط به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و حضور «نیروهای دشمن» در منطقه تا دستیابی به «توافق نهایی» ادامه خواهد داشت، اما زمان رسیدن به این توافق همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۲ خرداد کوشید روایتی متفاوت از روند توافق با آمریکا ارائه کند.
تسنیم نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر در پی آن بود تا از طریق «تهدید و اقدام نظامی» و «فشار میانجی قطری»، جمهوری اسلامی را به پذیرش تغییراتی در متن پیشنهادی وادار کند، اما تهران به این موضوع تن نداد.
۲۱ خرداد، ترامپ از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافتهایم.»
او همچنین اعلام کرد احتمال میرود توافق میان دو طرف «ظرف چند روز آینده» نهایی شود.
نبویان: آزادسازی داراییها مشروط به پیشرفت مذاکرات شده است
نبویان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد طبق توافق احتمالی، آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی به «پیشرفت مذاکرات» گره خورده است، در حالی که این موضوع «باید پیششرط توافق میبود».
او افزود: «ایران حق تولید بمب اتم ندارد، سرنوشت مواد غنیشده با رضایت آمریکاست و باید درباره تمام موارد مرتبط با هستهای مذاکره شود. منابع و مصارف صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری مبهم است و باید با توافق آمریکا صورت بگیرد. وصول منافع ایران موکول به توافق نهایی است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «صحبت از پیروزی با این متن مبهم و خسارتبار، کاملا غلط است.»
در هفتههای گذشته، برخی گزارشها از ایجاد یک «صندوق سرمایهگذاری» ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران در چارچوب توافق احتمالی جمهوری اسلامی و ایالات متحده حکایت داشت، اما این موضوع هیچگاه به تایید مقامهای کاخ سفید نرسید.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد نوشت هنوز مشخص نیست توافق احتمالی تهران و واشینگتن شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.
به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این داراییها باید بهصورت مرحلهای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.
به گزارش رجانیوز، حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز از مبهم بودن مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن انتقاد کرد.
رسایی گفت: «ما در دو جا یک محتوا را محرمانه میکنیم: وقتی میخواهیم دشمن نفهمد و وقتی میخواهیم دوست متوجه نشود. استدلال هر کدام هم مشخص است. دشمن نباید به اسرار ما پی ببرد. دوست هم وقتی از ضرر ما مطلع شود، ناراحت و گاه عصبانی میشود.»
او اضافه کرد: «وقتی مذاکرات با دشمنی به نام آمریکاست، محرمانگی به این دلیل معنا ندارد. وقتی قرار است مذاکرهکنندگان خطوط قرمز را رعایت کنند، باز دلیلی برای پنهانکاری از دوست نیست.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی، به گمانهزنیها درباره توافق با آمریکا واکنش نشان داد و در پیامی نوشت متنهای منتشرشده از این توافق «در صورت صحت، هیچ نسبتی با مطالبات مردم ایران ندارد».
آرمان ایران، رسانه نزدیک به سعید جلیلی، نیز با انتشار مطالبی در کانال تلگرامی خود به انتقاد از این توافق پرداخت.
این رسانه نوشت: «برنامهریزیها در حال انجام است تا مراسم جشن امضای توافق با قاتلان رهبر انقلاب ۱۴ ژوئن [۲۴ خرداد] در روز تولد ترامپ در ژنو برگزار شود.»
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۲ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن احتمالا هفته آینده در شهر ژنو سوئیس امضا خواهد شد.
خبرگزار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد حدود ۵۰ فروند کشتی در نزدیکی تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور هستند، اما نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی اجازه عبور از این آبراه را صادر نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم به دلیل آنچه «شرارتهای نیروی تروریستی آمریکا» و ملاحظات امنیتی برای شناورها عنوان شده، اتخاذ شده است.
صدا و سیما همچنین گزارش داد شمار کشتیهای متوقفشده در لنگرگاههای دوم و سوم حدود ۲۰ برابر بیشتر از کشتیهای حاضر در ورودی تنگه هرمز است و آنها نیز در انتظار تحولات بعدی هستند.