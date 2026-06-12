ایتالیا و اسپانیا به بیانیه محکومیت فعالیتهای امنیتی برونمرزی جمهوری اسلامی پیوستند
ایتالیا و اسپانیا به جمع ۲۲ کشوری پیوستند که در بیانیهای مشترک، فعالیتهای برونمرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند.
در نسخه بهروزشده این بیانیه، ۲۴ کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقداماتی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران و جوامع یهودی و اسرائیلی متهم کردند.
امضاکنندگان همچنین حملات اخیر در اروپا را که گروه «حرکت احرار الیمین الاسلامیه» مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است، محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر، نقض حاکمیت ملی و هنجارهای بینالمللی است وو تحمل نخواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منابع آگاه، نوشت آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده است که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشینگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تغییر مواضع جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است.
تسنیم همچنین به نقل از این منابع نوشت متن ۱۴ مادهای همچنان در نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند، گمانهزنیها درباره نتیجه مذاکرات «معتبر» نیست.
علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، گفت گسترش دایره مقابله و هدف قرار دادن منافع آمریکا در نقاط مختلف، بخشی از راهبرد جدید جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم «رفتارهای خصمانه»، ظرفیتهای دیگری نیز فعال خواهد شد.
او افزود خلیج فارس، تنگه هرمز، بابالمندب، دریای سرخ و هر نقطهای که منافع آمریکا در آن قرار داشته باشد، بخشی از میدان رویارویی محسوب میشود.
اعرافی همچنین گفت جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ معاصر وارد میدان مقابله با «قدرتمندترین قدرت نظامی جهان» شد و نه تنها از پا درنیامد، بلکه ترس از این مواجهه را نیز فرو ریخت.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، شدیدترین وضعیت خشکسالی را در کشور تجربه میکنند و در این میان، تهران در بغرنجترین شرایط قرار دارد.
ایلنا جمعه ۲۲ خرداد نوشت: «چند دهه خشکسالی و کاهش قابل ملاحظه منابع آبی با یک سال یا چند ماه بارندگی نرمال یا فراتر از نرمال جبران نخواهد شد. حتی اگر پنج سال پیاپی دوره پربارش و ترسالی را تجربه کنیم، کمبود ذخایر آب زیرزمینی بهطور کامل جبران نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، کمبود منابع آبی در کشور «بهشدت محسوس» است و باید اقدامات لازم برای «صرفهجویی» و «حفظ منابع آبهای سطحی و زیرزمینی» در اولویت قرار گیرد.
ایلنا از خالی بودن ۳۳ درصد از ظرفیت مجموع سدهای کشور خبر داد و افزود طبق ارزیابیها تا ۱۶ خرداد، در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی، در «وضعیت قرمز» بودهاند.
سال آبی دورهای ۱۲ ماهه است که برای اندازهگیری و تحلیل بارشها، روانآبها و منابع آب استفاده میشود و در ایران از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه میشود.
۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
وضعیت سدهای استان تهران
به گزارش ایلنا، بررسی وضعیت سدهای تامینکننده آب شرب و کشاورزی استانهای تهران و البرز نشان میدهد سد امیرکبیر با ۱۴۰ میلیون مترمکعب ذخیره و ۷۸ درصد پرشدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ درصد رشد داشته، اما در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله، ۱۰ درصد کاهش را ثبت کرده است.
تا ۱۶ خرداد، ۹۱ درصد ظرفیت سد لار خالی بوده و ذخایر آن ۴۲ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است.
همچنین سد طالقان با ۵۲ درصد پرشدگی، نسبت به سال گذشته دو درصد و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله، ۳۴ درصد کاهش ذخیره آبی دارد، در حالی که سد لتیان با ۶۹ میلیون مترمکعب موجودی و ۹۱ درصد پرشدگی، بهترتیب ۲۷ و شش درصد بیشتر از سال گذشته و متوسط ۱۰ ساله، آب ذخیره کرده است.
از سوی دیگر، سد ماملو با ۳۹ میلیون مترمکعب موجودی و ۱۶ درصد پرشدگی، اگرچه نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد بهبود داشته، اما در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله با افت ۷۲ درصدی مواجه است.
این در حالی است که در پی آغاز فصل گرما در ایران و اذعان مقامهای جمهوری اسلامی به بحران آب و برق، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده این بحرانها برای زندگی روزمره شهروندان شدت گرفته است.
ایلنا در ادامه با استناد به آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور تا ۱۶ خرداد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گزارش داد میزان ورودی آب به مخازن سدها به ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۱۲ درصد بیشتر شده است.
همچنین حجم آب ذخیرهشده در مخازن سدهای کشور تا این تاریخ به ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله، ۹ درصد افزایش یافته است.
با سپری شدن حدود دو-سوم سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بررسی وضعیت بارندگی استانهای کشور نشان میدهد هشت استان ایلام، آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، بوشهر و کرمان، در شرایط «ترسالی» قرار دارند.
استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان شمالی، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی، همدان، خوزستان، فارس، البرز و مازندران، از نظر میزان بارش در محدوده «نرمال» به سر میبرند.
در سوی دیگر، دادهها از تداوم خشکسالی در ۱۰ استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین، مرکزی، سمنان، قم و تهران، حکایت دارند.
پیشتر در آبان ۱۴۰۴، کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، هشدار داد ورشکستگی آبی در ایران پیامد دههها سوءمدیریت است و جایگاه کشور را در عرصه جهانی تضعیف میکند.
حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شدند، اطلاعی در دست نیست.
او همچنین گفت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در هماهنگی کامل، کنترل تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس را در اختیار دارند و «دشمنان» از دور ادعاهایی مطرح میکنند، اما جرات نزدیک شدن به منطقه را ندارند.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین گفت «انتقام حقوقی و نظامی» ناو دنا در زمان مناسب گرفته خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارشهای منتشرشده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هرگونه گمانهزنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری، «چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک «یادداشت تفاهم» نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده است.
فارس اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره افزایش احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه «تسلیم شدن» حکومت ایران برای توافق خوانده شده را «بازی روانی» توصیف کرد.
این رسانه همچنین گزارش داد بررسیها در تهران همچنان ادامه دارد و هنوز «هیچ قطعیت کاملی» درباره دستیابی به تفاهم نهایی وجود ندارد.
بلومبرگ همچنین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد احتمال دستیابی به توافق زیاد است. با این حال، به گفته منابع آگاه، هنوز مشخص نیست مجتبی خامنهای این توافق احتمالی را تایید کرده باشد.