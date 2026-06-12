وزیر دفاع اسرائیل: از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقبنشینی نخواهیم کرد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «اسرائیل از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقبنشینی نخواهد کرد. ارتش اسرائیل همچنان از مرزهای ما و شهروندانمان از ارتفاعات جبلالشیخ، کوههای لبنان، مناطق سرزمین ما در کرانه باختری و بخش عمدهای از نوار غزه در برابر تهدید نیروها و سازمانهای جهادی، بر اساس درسهای اصلی رویدادهای ۷ اکتبر دفاع خواهد کرد.»
او افزود: «ارتش اسرائیل از اردوگاههای تروریستی در شمال کرانه باختری عقبنشینی نخواهد کرد؛ اردوگاههایی که ساکنان آن تخلیه شدهاند، و در صورت نیاز این روند به اردوگاههای تروریستی دیگر نیز گسترش خواهد یافت.»
کاتز نوشت: «مفهوم امنیتی ما روشن و صریح است: اقدام در برابر تهدیدهای نزدیک و دور و تلاش برای تصمیمگیری قاطع، نه مصالحه و امتیازدهی.»
وزیر دفاع اسرائیل افزود: «در این دوره، مسائل بسیاری در کفه ترازو قرار دارد و ما مصمم هستیم سیاست امنیتی سختگیرانهای را ادامه دهیم که از دستاوردهای امنیتی ما محافظت کند و توان ما را برای مقابله با محور شرارت شیعی به رهبری جمهوری اسلامی و محور شرارت سنی به رهبری اخوانالمسلمین به خطر نیندازد.»