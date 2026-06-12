بر اساس این گزارش، نخستین پرواز در چارچوب این توافق ممکن است از پنج‌شنبه انجام شود و حدود ۲۰ نفر را شامل شود. فاکس‌نیوز نوشت که در میان این افراد، شهروندانی از ایران، سوریه و افغانستان و همچنین یک شهروند ترکیه حضور دارند.

این گزارش می‌گوید دولت ترامپ در ماه‌های اخیر استفاده از توافق‌های اخراج به کشورهای ثالث را گسترش داده است؛ سازوکاری که به دولت آمریکا امکان می‌دهد مهاجرانی را که امکان بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدا وجود ندارد، به کشورهای دیگر منتقل کند. واشنگتن پیش‌تر نیز توافق مشابهی با جمهوری دموکراتیک کنگو برای پذیرش برخی مهاجران اخراجی منعقد کرده بود.

فاکس‌نیوز در تشریح شرایط جمهوری آفریقای مرکزی نوشت که این کشور از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ با بی‌ثباتی سیاسی گسترده، کودتاهای متعدد، ضعف حاکمیت مرکزی و شورش‌های مسلحانه روبه‌رو بوده است. به نوشته این رسانه، خشونت‌های طولانی‌مدت در این کشور خطر وقوع جنایت‌های گسترده علیه غیرنظامیان را افزایش داده است.

در همین حال، وکلای مدافع حقوق مهاجران نسبت به توافق جدید اعتراض کرده‌اند. فاکس‌نیوز گزارش داد که در میان افراد در نظر گرفته‌شده برای این پرواز، دو زن ایرانی نیز حضور دارند که در نوامبر ۲۰۲۴ وارد ایالات متحده شدند و از سوی یک قاضی مهاجرت حکم «تعلیق اخراج» دریافت کرده‌اند.

امیلی تروستل، وکیل این دو زن، به فاکس‌نیوز گفته است که موکلانش در صورت بازگردانده شدن به ایران با خطر شکنجه و آزار و اذیت روبه‌رو خواهند شد. به گفته او، یکی از این زنان پس از گرویدن به مسیحیت غسل تعمید گرفته و دیگری از فعالان دموکراسی‌خواه ایرانی است.

بر اساس این گزارش، هر دو زن پس از ورود به آمریکا بازداشت شدند، اما با ارائه درخواست پناهندگی موفق شدند از یک قاضی مهاجرت حکم حمایت در برابر اخراج دریافت کنند.

فاکس‌نیوز به نقل از رویترز نوشت که توافق میان واشینگتن و جمهوری آفریقای مرکزی در جریان سفر یک هیئت آمریکایی به بانگی، پایتخت این کشور، در ماه مه نهایی شده است. با این حال، هنوز اطلاعات دقیقی درباره تعداد نهایی مهاجران، ملیت آن‌ها و زمان‌بندی پروازهای بعدی منتشر نشده است.

طبق این گزارش، افرادی که به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل می‌شوند در آپارتمان‌هایی در شهر بانگی اسکان خواهند یافت و در کوتاه‌مدت به کشورهای مبدا خود بازگردانده نخواهند شد.

فاکس‌نیوز همچنین گزارش داد که سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، که امسال ۸۵ میلیون دلار بودجه از آمریکا دریافت کرده، اعلام کرده است تنها در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه داوطلبانه پس از ورود مهاجران فعالیت خواهد کرد و هیچ نقشی در روند انتقال یا اخراج آن‌ها ندارد.

این گزارش می‌افزاید که جمهوری آفریقای مرکزی تنها کشوری نیست که مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد. به گفته فاکس‌نیوز، دست‌کم هشت کشور آفریقایی از جمله اسواتینی، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا و سیرالئون نیز در سال‌های اخیر در ازای دریافت کمک‌های مالی یا پشتیبانی لجستیکی از واشینگتن، پذیرای برخی مهاجران اخراجی بوده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا و وکیل این دو زن ایرانی تا زمان انتشار گزارش به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده بودند.

