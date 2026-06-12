معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی: از سرنوشت خلبانان اعزامی به قطر اطلاعی نداریم
حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شدند، اطلاعی در دست نیست.
او همچنین گفت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در هماهنگی کامل، کنترل تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس را در اختیار دارند و «دشمنان» از دور ادعاهایی مطرح میکنند، اما جرات نزدیک شدن به منطقه را ندارند.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین گفت «انتقام حقوقی و نظامی» ناو دنا در زمان مناسب گرفته خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارشهای منتشرشده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هرگونه گمانهزنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری، «چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک «یادداشت تفاهم» نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده است.
فارس اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره افزایش احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه «تسلیم شدن» حکومت ایران برای توافق خوانده شده را «بازی روانی» توصیف کرد.
این رسانه همچنین گزارش داد بررسیها در تهران همچنان ادامه دارد و هنوز «هیچ قطعیت کاملی» درباره دستیابی به تفاهم نهایی وجود ندارد.
بلومبرگ همچنین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد احتمال دستیابی به توافق زیاد است. با این حال، به گفته منابع آگاه، هنوز مشخص نیست مجتبی خامنهای این توافق احتمالی را تایید کرده باشد.
حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت دونالد ترامپ به دنبال توافق با بازماندگان جمهوری اسلامی است، اما دستیابی به توافقی پایدار و دارای ضمانت اجرایی در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
او افزود این تفاهم در ادامه سیاست «تسلیمسازی» حکومت ایران قرار دارد، اما از نظر ساختاری میتواند این امکان را برای جمهوری اسلامی حفظ کند که در صورت تمایل، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
پایگاه خبری واینت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی اخیر خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن نخواهد شد.
واینت جمعه ۲۲ خرداد نوشت روابط ترامپ و نتانیاهو در هفته اخیر با تنشهایی همراه بوده است. موضوعی که به تلاشهای رییسجمهوری آمریکا برای مهار واکنش اسرائیل به اقدامها و تهدیدهای جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان بازمیگردد.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل در ۱۸ خرداد، جزییاتی از گفتوگوی تلفنی «پرتنش» خود با ترامپ را برای وزیران تشریح کرد.
به گزارش واینت، ترامپ در این تماس که پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در حمایت از حزبالله انجام گرفت، نتانیاهو را برای خودداری از پاسخ گسترده تحت فشار قرار داد و پرسید آیا حمله حکومت ایران به اسرائیل تلفات جانی داشته است؟
نتانیاهو در پاسخ گفت: «خیر، اما حاضر نیستم معادلهای را بپذیرم که طبق آن، باید تنها زمانی واکنش نشان دهیم که افرادی کشته شوند. اگر به خاک اسرائیل حمله شود، پاسخ خواهم داد و دست به حمله متقابل خواهم زد.»
بر پایه این روایت، نتانیاهو همچنین به ترامپ گفت تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک میکند، اما معتقد است چنین توافقی شکل نخواهد گرفت و اسرائیل نیز اجازه نخواهد داد که «قربانی» آن شود.
۲۱ خرداد، ترامپ از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافتهایم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد احتمال میرود توافق میان دو طرف «ظرف چند روز آینده» نهایی شود.
نتانیاهو: ما تابع آمریکاییها نیستیم، متحد آنها هستیم
واینت در ادامه گزارش داد نتانیاهو در جلسه اخیر کابینه اسرائیل به انتقادها در خصوص وابستگی بیش از حد این کشور به ایالات متحده پاسخ داد.
نتانیاهو خطاب به وزیران اسرائیلی گفت: «ما تابع آمریکاییها نیستیم؛ متحد آنها هستیم. وقتی شریکی دارید، مانند یک شریک عمل میکنید. ما علیه آنها اقدام نمیکنیم، بلکه با آنها همکاری میکنیم.»
به گزارش واینت، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز در این نشست تاکید کرد اسرائیل در صورت لزوم قادر است به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.
زمیر افزود: «توان لازم را داریم تا به تنهایی کارزاری گسترده را علیه ایران پیش ببریم. البته ترجیح میدهیم این کار را همراه با شریک خود انجام دهیم.»
او ادامه همکاری با ارتش آمریکا را «یک هدف راهبردی مستقل» توصیف کرد و گفت: «بسیار محتمل است که شاهد یک کارزار مشترک دیگر علیه ایران باشیم. روابطی که میان ما و ارتش آمریکا شکل گرفته، بیسابقه است و باید حفظ شود.»
واینت ۲۱ خرداد گزارش داده بود مقامهای اسرائیلی نسبت به نتیجهبخش بودن تلاشهای دیپلماتیک کاخ سفید بدبین هستند و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد با جمهوری اسلامی آماده میکنند.
بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شدهاند که احتمالا در قالب «یک یادداشت تفاهم» خواهد بود، نه یک توافق نهایی. بر اساس این گزارش، ژنو در سوئیس به عنوان محل احتمالی امضای توافق مطرح شده و این مراسم ممکن است به زودی و از روز یکشنبه برگزار شود.
بلومبرگ نوشت یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بامداد جمعه به یکی از مقامهای گروه هفت گفته است احتمال دستیابی به توافق زیاد است.
نشست امسال گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در اویان فرانسه برگزار میشود.
با این حال، یک مقام گروه هفت به بلومبرگ گفت جمهوری اسلامی هنوز آمادگی خود را برای شرکت در مراسم امضای توافق تایید نکرده است.
یک مقام دیگر گروه هفت نیز گفت نشانههایی از نزدیک شدن دو طرف به توافق وجود دارد، اما یادآور شد که تلاشهای دیپلماتیک پیشین نیز در نهایت به نتیجه نرسیده بودند.
همزمان، یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی با توافق موافقت کردهاند، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنهای این توافق را تایید کرده باشد.