محمدمهدی حسینی‌همدانی، امام جمعه کرج، گفت هر کشوری که سرزمین یا امکانات خود را در اختیار «دشمنان» جمهوری اسلامی قرار دهد، باید بداند زیرساخت‌ها و منافع آن به اهداف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

او افزود «ملت ایران» هرگز دست دوستی و بیعت به سوی «قاتلان فرماندهان و شهدای» خود دراز نخواهد کرد.

حسینی‌همدانی گفت مذاکره‌ای که از موضع تهدید انجام شود، به معنای پذیرش ترس و عقب‌نشینی در برابر دشمن است و هیچ منفعتی برای کشور نخواهد داشت.