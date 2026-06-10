ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در روز دوشنبه، «حملات دفاع از خود» علیه اهدافی در ایران انجام داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی به این بالگرد در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد که منجر به سقوط آن شد، اما دو خلبان آن آسیبی ندیدند. او پس از اعلام این حملات به ای‌بی‌سی نیوز گفت: «من معتقدم پاسخ باید بسیار قوی و بسیار قدرتمند باشد.»

جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه در پاسخ، با پهپاد و موشک اهدافی را در اردن، بحرین و کویت هدف قرار داد. اردن و کویت اعلام کردند این حملات را رهگیری کرده‌اند.

در بحرین، ویدیویی که سی‌ان‌ان موقعیت آن را تایید کرده، اندکی پس از به صدا درآمدن آژیرها، نور انفجاری را در نزدیکی یک پایگاه آمریکا نشان می‌دهد.

دونالد ترامپ پیش‌تر گفته بود تلاش‌ها برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی در «مراحل پایانی» قرار دارد و امکان دستیابی به توافق در «دو یا سه روز» وجود دارد. با این حال، پس از سرنگونی بالگرد و پیامدهای آن، وضعیت مذاکرات مشخص نیست.

رسانه‌های ایران گزارش دادند صدای انفجار در سه نقطه راهبردی اطراف تنگه هرمز شنیده شد. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد حملات دو مخزن آب را هدف قرار داد و باعث قطع آب در آن منطقه شد.

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