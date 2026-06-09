ترامپ شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت که «ارتش بزرگ آمریکا» به او اطلاع داده است که جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی این کشور را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.

او با اشاره به اینکه دو خلبان این بالگرد سالم هستند و آسیب ندیده‌اند، تاکید کرد: «با این حال، ایالات متحده چاره‌ای جز پاسخ دادن به این حمله ندارد.»

رییس‌جمهوری آمریکا جزییات بیشتری درباره نوع یا زمان پاسخ احتمالی آمریکا ارائه نکرد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز پست ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال درباره ضرورت پاسخ واشینگتن به سرنگونی بالگرد آپاچی در تنگه هرمز را بازنشر کرد.

ترامپ صبح سه‌شنبه درباره این رخداد اعلام کرد حال خلبانان بالگرد سقوط‌کرده «خوب است».

سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، ظهر سه‌شنبه اعلام کرده بود این بالگرد هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد و دو نظامی سرنشین آن حدود دو ساعت پس از حادثه به‌دست نیروهای آمریکایی نجات یافتند.

سنتکام افزود وضعیت جسمی این دو نظامی پایدار و علت حادثه در دست بررسی است.

به گفته سنتکام، عملیات نجات با هدایت فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در منطقه مرکزی و لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا و با پشتیبانی یگان‌هایی از نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا، از جمله گروه عملیاتی ۵۹ ناوگان پنجم آمریکا، انجام شد.

نیویورک‌تایمز پیش از اعلام ترامپ نوشته بود علت سقوط این بالگرد هنوز مشخص نیست و معلوم نیست این حادثه بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی، نقص فنی یا عامل دیگری رخ داده است. یکی از منابع آگاه به این روزنامه گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که آینده آتش‌بسی که ۱۹ فروردین، پس از درخواست او برای پایان درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام شد، با ابهام بیشتری روبه‌رو شده است.

این آتش‌بس به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود ، پس از حدود ۴۰ روز پایان داد. با این حال، تنش‌ها به‌طور کامل فروکش نکرد و درگیری‌های پراکنده در منطقه ادامه یافت .

شامگاه ۱۷ خرداد، جمهوری اسلامی در حمایت از حزب‌الله مواضعی در اسرائیل را هدف قرار داد و اسرائیل نیز به این حمله پاسخ داد؛ تبادل آتش میان دو طرف تا ظهر ۱۸ خرداد ادامه داشت .

جمهوری اسلامی و اسرائیل روز دوشنبه از توقف حملات متقابل خبر دادند، اما تهران هشدار داد در صورت ادامه حملات اسرائیل به حزب‌الله لبنان، درگیری‌ها را از سر خواهد گرفت.

این تنش‌ها تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر با هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را با چالش بیشتری روبه‌رو کرده است.

سنتکام در عملیات‌های خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، از بالگردهای آپاچی، پهپادهای مسلح ام‌کیو-۹ ریپر و جنگنده‌های اف/ای-۱۸ و اف-۳۵ استفاده کرده است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است و حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، بارها تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی را مختل کرده است؛ اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی و تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه انجامیده است.