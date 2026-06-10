رسانه‌ها در ایران از حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌ الازرق در اردن، و پایگاه «الجهراء» در کویت، و حملات پهپادی به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین خبر داده‌اند.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار «هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفت و منهدم شدند.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک‌ منبع آگاه نظامی» نوشت: «ایران با استفاده از موشک‌های دوربرد سوخت جامد خیبرشکن، آشیانۀ جنگنده‌های اف۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.»

سپاه پاسداران در بیانیه خود گفت که به ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا حمله کرده است.

با این حال یک مقام آمریکایی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: «ادعاهای سپاه پاسداران در مورد انجام ۲۱ حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه کاملا دروغ است.»

سپاه در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد در جریان درگیری‌های هوایی در تنگه هرمز، یک فروند پهپاد «ام‌کیو ۹» که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر هدف «پدافند هوایی نوین» این نیروی نظامی قرار گرفت و منهدم شد.

درهمین ارتباط، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه منتشر شد، اعلام کرد در ادامه عملیات مقابله با حملات آمریکا، «در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی»، به «پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین» حمله کرده است.

بحرین و کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داده‌اند.

حمله به سواحل جنوبی ایران

در سوی مقابل، براساس گزارش‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال و رسانه‌های داخل ایران، صدای انفجار بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد در قشم، سیریک، میناب، جاسک، بندر عباس و اهواز شنیده شده است.

وب‌سایت تابناک گزارش داد: «پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک، موقعیت پدافند هوایی بندرعباس، باتری موشکی ساحلی میناب، باتری موشکی ساحلی قشم و بندر قشم» مناطق هدف قرار گرفته شده از سوی ارتش آمریکا در بامداد چهارشنبه بودند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، پس از سه دور حملات هوایی به اهدافی در سواحل جنوبی ایران اعلام کرد که عملیات تلافی‌جویانه برای سرنگونی یک بالگرد آپاچی به پایان رسیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از حمله در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت که «ارتش بزرگ آمریکا» به او اطلاع داده است که جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی این کشور را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.

او با اشاره به اینکه دو خلبان این بالگرد سالم هستند و آسیب ندیده‌اند، تاکید کرد: «با این حال، ایالات متحده چاره‌ای جز پاسخ دادن به این حمله ندارد.»

ترامپ هم‌زمان با عملیات نظامی آمریکا در جنوب ایران به شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: «به نظر من، پاسخ دادن بسیار مهم است. آنها یک بالگردرا سرنگون کردند و ما همین الان در حال پاسخ دادن هستیم.»

او تاکید کرد: «این پاسخ به کاری است که آنها دیشب با بالگرد ما انجام دادند و من معتقدم که این پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و این پاسخ هم همین‌گونه است.»

سنتکام در بیانیه خود پس از پایان عملیات اعلام کرد که نیروهایش با مهمات دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی ایران را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند، و افزود این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی بود که از آبراه‌های منطقه عبور می‌کردند.

سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکا همچنان هوشیار هستند و برای دفاع در برابر تجاوز بی‌مورد ایران در حالت آماده‌باش باقی مانده‌اند.

یک مقام آمریکایی به شبکه فاکس گفت ارتش این کشور به ۲۰ هدف در خاک ایران حمله کرده است.

با این حال چند مقام آمریکایی تاکید کردند که حملات بامداد چهارشنبه تاثیری بر آتش‌بس و مذاکرات میان تهران و واشینگتن نمی‌گذارد.

یک مقام ارشد کاخ سفید به پولیتیکو گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، «هنوز فکر می‌کند که توافق صلح با ایران در دسترس است»، حتی با وجود اینکه ایالات متحده عصر سه‌شنبه حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه ایران آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، این مقام که به دلیل افشای اطلاعات حساس امنیت ملی، نامش فاش نشد، گفت: «هیچ چیز وضعیت فعلی توافق را تغییر نمی‌دهد.»

او تاکید کرد که توافق با تهران «هنوز نزدیک» است.

یک مقام ارشد آمریکایی دیگر نیز به شبکه کان اسرائیل گفت حملات در ایران «شلیک هشدار» هستند و انتظار نمی‌رود به روند مذاکرات آسیب برسانند.

ادامه عملیات اسرائیل در لبنان

در جبهه‌ای دیگری از جنگ که اکنون کاملا به جنگ ایران گره خورده، حمله اسرائیل به شهر بندری و تاریخی صور در جنوب لبنان دست‌کم هشت کشته برجای گذاشت. این مرگبارترین حمله به این شهر از زمان آغاز درگیری‌ها در لبنان در اوایل ماه مارس به شمار می‌رود؛ زمانی که حزب‌الله حملات موشکی علیه اسرائیل را آغاز کرد.

جمهوری اسلامی هرگونه توافقی را مشروط به برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان مشروط کرده است و ادامه جنگ اسرائیل با حزب‌الله تردیدها درباره دستیابی به یک توافق میان تهران و واشینگتن را افزایش داده و باعث نارضایتی ترامپ شده است.

حملات اسرائیل به حزب‌الله باعث شد که جمهوری اسلامی برای اولین بار از زمان آتش‌بس از خاک ایران به سوی اسرائیل موشک پرتاب کند. در پی این حملات، اسرائیل به اهدافی در ایران حمله کرد اما سپس هر دو طرف از پایان عملیات خود سخن گفتند.

در شمال اسرائیل نیز ارتش این کشور اعلام کرد نیروهایش در منطقه «رامیم ریج» در نزدیکی مرز لبنان، در جریان تبادل آتش، یک نفر را کشته‌اند.

اسرائیل هرگز عملیات نظامی خود در لبنان را متوقف نکرده و معتقد است این درگیری باید جدا از هرگونه آتش‌بس میان آمریکا و ایران بررسی شود. حزب‌الله نیز حملات خود را ادامه داده است.

هم‌زمان، تهران همچنان بخش عمده رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را محدود کرده است؛ گذرگاهی که پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد. در مقابل، واشینگتن نیز به محاصره دریایی ایران ادامه داده است.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، سه‌شنبه گفت میزان تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز «به شکل قابل توجهی» در حال افزایش است، اما هشدار داد که حتی پس از پایان جنگ، بازگشت کامل جریان انرژی به سطح عادی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.