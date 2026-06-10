رسانه‌ها در ایران از حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین خبر دادند.

در گزارش این رسانه‌ها به حملات موشکی به پایگاه‌ الازرق در اردن، و پایگاه «الجهراء» در کویت، و حملات پهپادی به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین اشاره شده است.

درهمین ارتباط، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت در ادامه عملیات مقابله با حملات آمریکا، «در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی»، به «پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین» حمله کرده است.

تاکنون مقام‌های آمریکایی و همچنین اردنی و کویتی در مورد گزارش‌های مربوط به حملات موشکی سپاه پاسداران اظهارنظر نکرده‌اند.

پیش‌تر بحرین از دفع حملات جمهوری اسلامی خبر داده بود.

در سوی مقابل، سنتکام پس از سه دور حملات هوایی به اهدافی در سواحل جنوبی ایران اعلام کرد که عملیات تلافی‌جویانه برای سرنگونی یک بالگرد آپاچی به پایان رسیده است.