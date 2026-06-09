«کی‌سی‌ان‌ای»، رسانه رسمی کره شمالی، سه‌شنبه ۱۹ خرداد گزارش داد این توافق «فصل تازه‌ای» در روابط پکن و پیونگ‌یانگ است.

بر اساس این گزارش، شی در دیدار با رهبر کره شمالی بر عزم پکن برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند از طریق تبادل هیات‌های بلندپایه، ارتباطات راهبردی خود را گسترش دهند.

رهبر کره شمالی نیز حمایت کامل خود را از سیاست «چین واحد» اعلام کرد. اصلی که پکن بر مبنای آن تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند.

چین بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد. دولت تایپه ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند.

کره شمالی تنها متحد چین به شمار می‌رود که با پکن پیمان رسمی دفاع متقابل دارد. توافقی که دو کشور را در صورت بروز تهدیدات امنیتی، به حمایت نظامی از یکدیگر متعهد می‌کند.

این نخستین سفر شی به کره شمالی در هفت سال گذشته است. او آخرین بار در ژوئن ۲۰۱۹ به پیونگ‌یانگ سفر کرده بود.

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بازدید شی از برج دوستی چین و کره

شین‌هوا، خبرگزاری رسمی چین، گزارش داد شی در ادامه برنامه‌های خود در ۱۹ خرداد، از برج دوستی چین و کره در پیونگ‌یانگ، یادبود سربازان چینی کشته‌شده در جنگ کره، بازدید کرد.

پیش‌تر در ۱۸ خرداد، رهبران کره شمالی و چین به همراه همسران خود و مقام‌های ارشد دو کشور، در مراسم اجرای ترانه‌های چینی و کره‌ای شرکت کردند.

همچنین کیم به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد پیمان دوستی دو کشور، ضیافتی رسمی برای شی و هیات همراه او برگزار کرد.

به گزارش رسانه‌ رسمی کره شمالی، رییس‌جمهوری چین در این مراسم روابط پکن و پیونگ‌یانگ را در «آستانه یک نقطه آغاز تاریخی جدید» توصیف کرد.

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد رسانه‌های کره شمالی به طرح احتمالی پرونده هسته‌ای این کشور یا روابط پیونگ‌یانگ با واشینگتن در مذاکرات کیم و شی اشاره‌ای نکردند.

جا یان چونگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است عدم پرداختن به این موضوعات نشان می‌دهد پکن ترجیح داده این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و پیوندهای سنتی میان چین و کره شمالی به تصویر کشیده شود.

روایت‌های متفاوت رسانه‌ای در چین و کره شمالی

به گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند با وجود تاکید متقابل پکن و پیونگ‌یانگ بر روابط دوستانه، روایت‌های رسمی دو کشور از دیدار رهبرانشان را می‌توان نشان‌دهنده «تفاوت در اولویت‌ها» دانست.

شین‌هوا در گزارش خود بر موضوعاتی همچون تبادلات سطح بالا، همکاری‌های تجاری و کشاورزی و همچنین احیای مسیرهای حمل‌ونقل میان دو کشور تمرکز کرد.

در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی این دیدار را بیش از هر چیز در قالب «پیمانی میان دو شریک برابر» به تصویر کشید.

لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، گفت روایت رسمی پیونگ‌یانگ از دیدار کیم و شی بر «کرامت» حکومت کره شمالی و «روابط ویژه» میان دو کشور تاکید دارد، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولت‌ها و ابتکارهای خود برای نظم بین‌المللی متمرکز است.

هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره، نیز گفت: «کره شمالی عناصری را که می‌توانست این کشور را به‌عنوان طرفی تابع، وابسته یا بهره‌مند نشان دهد، حذف کرد و آن را به‌صورت رابطه‌ای میان دو شریک برابر بازنویسی کرد.»

او افزود: «پیونگ‌یانگ نشانه‌های همبستگی، مانند پیام‌های ضدآمریکایی و مواضع مرتبط با تایوان را برجسته کرد.»