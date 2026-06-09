احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازی‌های تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجارشکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند.»

او گفت: «مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند، تا این موضوع حل نشده، می‌توانیم بازی را ادامه ندهیم.»

دنیامالی درباره رژه روز افتخار هم‌جنس‌گرایان همزمان با بازی ایران و مصر در سیاتل گفت: «به ما گفته‌اند که نگرانی این موضوع را نداشته باشید، این چیزها استاندارد است و قواعدی است که ملزم به رعایت هستند.»