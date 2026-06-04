آوش در خبری کوتاه که پنج‌شنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، نوشت که دختران موسوی و زهرا رهنورد، از «بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت» ابراز نارضایتی کردند.

در بخش دیگری از این خبر آمده است که رهنورد پیش‌تر به فرزندانش گفته بود که حال پدرشان مساعد نیست و به‌دلیل «سرگیجه، نوسانات و افت شدید فشار خون» بدون همراه نمی‌تواند راه برود.

اردشیر امیرارجمند که پیش از ترک ایران مشاور میرحسین موسوی بود، ۱۱ خرداد در اینستاگرام نوشته بود که خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نخستین روز جنگ و در جریان بمباران خیابان پاستور آسیب دید و آنها به جایی دیگر منتقل شدند اما همچنان در حصر هستند.

او همچنین نوشته بود که موسوی «به‌دلیل بیماری و وضعیت جسمی» در بیمارستان بستری شده است.

۲۲ نفر از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی هفتم خرداد در بیانیه‌ای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.

امضاکنندگان این بیانیه با استناد به «گزارش‌های موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «به‌شدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.

موسوی در آخرین بیانیه خود از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاح‌شان را زمین بگذارند. او خواستار کناره‌گیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبهه‌ای از همه سلایق ملی شد.

او در این بیانیه، اتفاق‌های اخیر را «برگی سیاه در تاریخ ایران» خوانده و تاکید کرده بود که مردم به‌روشنی اعلام کرده‌اند که این نظام را نمی‌خواهند و دیگر به روایت‌های رسمی اعتماد ندارند.

او همچنین هشدار داد: «تداوم سرکوب، کشور را به سمت مداخله خارجی سوق داده است.»

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکل‌گیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.

فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید ، اما حصر خانگی موسوی و رهنورد ادامه یافت.