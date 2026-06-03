بحران اقتصادی و تمرکز حکومت روی پایگاه‌سازی

یک شهروند از فریدونکنار در پیام خود با اشاره به بحران اقتصادی و معیشتی نوشت: «رکود، تورم، فقر و فلاکت بیداد می‌کند و این نشانه فروپاشی اقتصادی است. با بچه‌های ۱۰ تا ۱۲ ساله ایست بازرسی راه انداخته‌اند و با غذا و پرداخت هزینه، دور میدان‌های شهر افراد را جمع می‌کنند تا قدرت‌نمایی کنند.»

این سیاست در حالی پیش می‌رود که بحران آموزش و بلاتکلیفی و فشار روانی در مدارس به‌دلیل مشخص نبودن شیوه و چگونگی برگزاری امتحانات نهایی و همچنین کنکور موجب اعتراضات در تهران و شهرهای دیگر شده است.

مخاطبی دیگر از استان تهران نیز در زمینه سوءاستفاده از کودکان نوشته است: «همه ایست‌ بازرسی‌‌های شهریار شده بچه‌های زیر ۱۶ سال با یک چراغ‌‌قوه دستشان، واقعا خنده‌ داره.»

ایستگاه‌های آموزش نظامی در تجمعات

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از کودکان و دانش‌آموزان در تجمعات حکومتی استفاده کرده‌اند. در این تجمعات ایستگاه‌هایی برپا شده که در آن اسلحه به دست کودکان داده می‌شود تا کار با آن را بیاموزند.

یک شهروند از تهران در این زمینه نوشت: «چند نفر بچه ایست‌بازرسی گذاشته‌اند و اصلا معلوم نیست دنبال چه هستند. ایستگاه صلواتی هم راه انداخته‌اند و به امتی که در خانه‌اش چای پیدا نمی‌شود، چای می‌دهند. طرفدارانشان همین‌قدر ارزان هستند.»

این اقدام در استان‌های دیگر نیز روایت شده است. یک مخاطب از استان هرمزگان نوشت: «ایست بازرسی در ورودی شهر بستک هرمزگان هرشب ساعت ۱ تفنگ دست بچه‌ها می‌دهند.»

شهروندی از کلاردشت مازندران نیز از تحویل و آموزش کار با اسلحه به کودکان در کلاردشت روایت کرده است.

این سیاست جمهوری اسلامی نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک به شمار می‌رود.

سابقه طولانی استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی

استفاده از کودکان برای اهداف نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد. در جریان جنگ هشت‌ساله با عراق هزاران نوجوان به جبهه‌ها اعزام شدند و برخی از آنها در عملیات‌های نظامی جان خود را از دست دادند. همچنین در سال‌های پس از جنگ، آموزش‌های نظامی در قالب درس «آمادگی دفاعی» و فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی در مدارس ادامه یافته است.

جذب کودکان از طریق ساختارهای آموزشی

بسیج دانش‌آموزی و بسیج دانشجویی از جمله نهادهایی هستند که سال‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها به جذب نیرو پرداخته‌اند.

از منظر حقوق بشری، گره زدن آموزش رسمی با فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی می‌تواند زمینه عادی‌سازی خشونت و نظامی‌گری در میان کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، دولت‌ها را موظف می‌کند کودکان را از مشارکت در فعالیت‌های نظامی و امنیتی دور نگه دارند و محیطی امن برای رشد و آموزش آنان فراهم کنند.

نظامی‌سازی فضای عمومی

در ماه‌های اخیر علاوه بر ایست‌بازرسی‌ها، تصاویر متعددی از نمایش موشک‌ها، تجهیزات نظامی، قایق‌های تندرو سپاه و سلاح‌های سبک و سنگین در فضاهای عمومی، مدارس، تجمعات حکومتی و برنامه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده است.

فعالان حقوق کودک این اقدامات را بخشی از روند «نظامی‌سازی فضای عمومی» و عادی‌سازی حضور سلاح در زندگی روزمره کودکان ارزیابی می‌کنند.

برنامه‌ریزی برای سرکوب سال‌های آینده

استفاده روزافزون از کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های حکومتی، ایست‌بازرسی‌ها و برنامه‌های نظامی می‌تواند نشانه تلاش جمهوری اسلامی برای بازتولید نیروهای ایدئولوژیک و تربیت نسل آینده‌ای از نیروهای وفادار و سرکوبگر به شمار رود.