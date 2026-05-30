بر اساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، گروهی پرصدای از تندروهای ایرانی در تلاش‌اند مذاکرات با ایالات متحده را مختل کنند؛ در حالی که دو طرف به توافقی احتمالی نزدیک‌تر می‌شوند.

این گزارش می‌گوید چهره‌های تندرو در مجلس، رسانه‌های حکومتی و شورای عالی امنیت ملی، با وجود حمایت رهبری ایران از مذاکرات، از طریق تجمع‌ها، کارزارهای رسانه‌ای و فشار سیاسی، علنا با دادن امتیاز به واشینگتن مخالفت کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران، اخیرا از تلویزیون دولتی انتقاد کرده که مذاکرات را شکست‌خورده نشان می‌دهد و شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند؛ در حالی که تیم مذاکره‌کننده ایران گفت‌وگوها با ایالات متحده را ادامه داده است.

این گزارش به نقل از تحلیلگران و مقام‌ها نوشت اردوگاه تندروها نماینده دیدگاه اقلیت است، اما همچنان در بخش‌هایی از ساختار سیاسی و میان حامیان جمهوری اسلامی نفوذ دارد.

نیویورک‌تایمز همچنین از تنش میان چهره‌های تندرو و اعضای تیم مذاکره‌کننده بر سر مسیر گفت‌وگوها با واشینگتن خبر داد.