تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور تازهای از تحریمهای مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد چند فرد و شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکههای تامین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سفر اخیر هیات بلندپایه جمهوری اسلامی به دوحه به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با یک شکست مهم دیپلماتیک برای تهران پایان یافت و قطر درخواست حکومت ایران برای آزادسازی بدون محدودیت ۱۲ میلیارد دلار را رد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی با انتقاد شدید بخشی از جمهوریخواهان مواجه شده است. منتقدان هشدار میدهند این توافق ممکن است بدون از بین بردن توان هستهای تهران، دستاوردهای نظامی ماههای گذشته را از بین ببرد.
والاستریت ژورنال نوشت برخلاف گزارشهای اولیه، اکنون روشن شده است که امارات متحده عربی از روزهای نخست جنگ دهها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده، بوده است.
