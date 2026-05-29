پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد تهران و واشینگتن بر سر یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات به توافق رسیده‌اند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نکرده است.

پس از آنکه رسانه‌های حکومتی ایران از «انهدام یک پهپاد آمریکایی» در آسمان استان بوشهر خبر دادند، یک مقام آمریکایی این گزارش را رد کرد و گفت هیچ هواگردی از ایالات متحده در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در ادامه سیاست «فشار حداکثری»، مجموعه‌ای از شرکت‌ها، افراد و شناورهای مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده است . واشینگتن همچنین از اختصاص جایزه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی درباره سازوکارهای مالی سپاه پاسداران خبر داد.

حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت با محکومیت گسترده کشورهای همسایه روبه‌رو شد. هم‌زمان، سنتکام آن را «نقض فاحش آتش‌بس» خواند.

