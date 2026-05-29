شورای سردبیری والاستریت ژورنال در مطلبی نوشت مذاکرهکنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری مطمئن هستند که به توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدهاند؛ توافقی که مزیت اصلی آن وعده بازگشایی تنگه هرمز است.
شورای سردبیری این روزنامه ساختار دومرحلهای توافق احتمالی را بزرگترین خطر آن دانست و افزود بدون محاصره آمریکا در جریان مذاکرات هستهای، گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی دشوارتر میشود، زیرا تهران ممکن است مهلت ۶۰ روزه ترامپ را مانند مذاکرات در دوران باراک اوباما طولانی کند.
والاستریت ژورنال نوشت پایان محاصرههای متقابل میتواند به اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد ایران کمک کند، اما «پیروزی» محسوب نمیشود.
به نوشته این روزنامه، یک توافق خوب باید وضعیت اورانیوم غنیشده، سایتهای زیرزمینی، بازرسیهای سختگیرانه و ممنوعیت غنیسازی را مشخص کند.
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد تهران و واشینگتن بر سر یک تفاهمنامه ۶۰ روزه برای تمدید آتشبس و آغاز مذاکرات به توافق رسیدهاند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نکرده است.
پس از آنکه رسانههای حکومتی ایران از «انهدام یک پهپاد آمریکایی» در آسمان استان بوشهر خبر دادند، یک مقام آمریکایی این گزارش را رد کرد و گفت هیچ هواگردی از ایالات متحده در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در ادامه سیاست «فشار حداکثری»، مجموعهای از شرکتها، افراد و شناورهای مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده است. واشینگتن همچنین از اختصاص جایزهای تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی درباره سازوکارهای مالی سپاه پاسداران خبر داد.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت با محکومیت گسترده کشورهای همسایه روبهرو شد. همزمان، سنتکام آن را «نقض فاحش آتشبس» خواند.
به گزارش رویترز، آمریکا و حکومت ایران به چارچوب توافقی نزدیک شدهاند که میتواند آتشبس کنونی را تمدید کرده و محدودیتهای اعمالشده بر تردد کشتیها در تنگه هرمز را برطرف کند.
با این حال، تصمیمگیری درباره مهمترین موضوعات از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جزئیات احتمالی کاهش تحریمها به دور بعدی مذاکرات موکول شده است.
در صورت نهایی شدن، این توافق مهمترین گام برای کاهش تنشها از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند سال قبل خواهد بود. بنا به این گزارش، دونالد ترامپ در حالی به دنبال پایان دادن به جنگ و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی است که با مخالفت بخشی از جمهوریخواهان مواجه شده است. منتقدان هشدار میدهند که توافق احتمالی ممکن است بدون برچیدن برنامه هستهای ایران، امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار دهد.
تحلیلگران نیز معتقدند هرچه مذاکرات طولانیتر شود، [حکومت] ایران ممکن است با این ارزیابی که ترامپ تمایلی به بازگشت به جنگ ندارد، موضع سختتری در مذاکرات اتخاذ کند.
قیمت نفت در معاملات اخیر کاهش یافت و نفت برنت با افت بیش از یک درصدی به کمی بیش از ۹۲ دلار و شصت سنت در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا (WTI) نیز با کاهش مشابهی در محدوده ۸۷ دلار معامله شد.
در میان شاخصها، نفت موربان امارات برخلاف روند بازار بیش از ۴ درصد افزایش قیمت داشت، در حالی که نفت عمان، اورال روسیه و نفت سنگین کانادا افت قابلتوجهی را ثبت کردند.
بازار انرژی همچنان تحت تأثیر تحولات مربوط به تنشهای ایران، وضعیت تنگه هرمز و گمانهزنیها درباره مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن قرار دارد.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، اعلام کرد مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا به طرحی منجر شده که اکنون برای بررسی به رهبران دو طرف ارائه شده است.
وینستون پیترز، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیوزیلند از «تایید اولیه و محتاطانه» درباره پیشرفت مذاکرات استقبال میکند.
او همچنین خواستار پایان فوری درگیریها و احترام کامل به حقوق بینالملل، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، شد.
به گزارش رویترز، در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی به چارچوب یک توافق برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک میشوند، دونالد ترامپ با یک معضل سیاسی و راهبردی روبهرو شده است: کاهش تنش با تهران و مهار قیمت انرژی یا ادامه فشار برای نابودی کامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی.
به گزارش رویترز، ترامپ در شرایطی به دنبال پایان دادن به جنگ با ایران است که همزمان با دو فشار متضاد مواجه شده است. از یک سو افزایش قیمت انرژی و نگرانی از تبعات اقتصادی جنگ، کاخ سفید را به سمت دستیابی به توافق سوق میدهد و از سوی دیگر بخشی از جمهوریخواهان و متحدان سیاسی ترامپ خواهان ادامه فشار نظامی و جلوگیری از هرگونه امتیازدهی به جمهوری اسلامی هستند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار رویترز قرار دادهاند، واشینگتن و تهران به چارچوبی برای یک توافق نزدیک شدهاند که میتواند آتشبس فعلی را تمدید کند، محدودیتهای اعمالشده بر تردد کشتیها در تنگه هرمز را برطرف سازد و تصمیمگیری درباره موضوعات حساس هستهای را به دور بعدی مذاکرات موکول کند.
در صورت نهایی شدن این توافق و تایید آن از سوی ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی، این توافق مهمترین گام برای کاهش تنشها از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه [حکومت] ایران در ۹ اسفند خواهد بود و میتواند به کاهش قیمتهای جهانی انرژی که در نتیجه جنگ افزایش یافتهاند، کمک کند.
با این حال، این توافق با مخالفت بخشی از حامیان ترامپ روبهرو شده است. گروهی از جمهوریخواهان معتقدند که دولت آمریکا نباید پیش از نابودی کامل ظرفیت هستهای ایران یا بستن مسیر دستیابی تهران به سلاح هستهای، امتیازی به جمهوری اسلامی بدهد.
سناتورهای جمهوریخواه از جمله لیندسی گراهام، تد کروز و راجر ویکر از جمله چهرههایی هستند که از ترامپ خواستهاند در مذاکرات با حکومت ایران انعطاف نشان ندهد. برخی منتقدان نیز هشدار دادهاند که توافق در حال شکلگیری ممکن است دستاوردی فراتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دوران باراک اوباما نداشته باشد؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود از آن خارج شد.
ترامپ در واکنش به این انتقادها اعلام کرده است که برای دستیابی به توافق عجلهای ندارد و تنها یک «توافق عالی» را خواهد پذیرفت.
به نوشته رویترز، مفاد اولیه توافق نشان میدهد که بسیاری از مهمترین اختلافات هنوز حل نشدهاند. از جمله سرنوشت نهایی تنگه هرمز، نحوه برخورد با ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جزئیات هرگونه کاهش تحریمها همچنان به مذاکرات بعدی موکول شده است.
این موضوع باعث شده برخی تحلیلگران و منتقدان توافق هشدار دهند که چارچوب پیشنهادی فاصله زیادی با اهداف اولیه اعلامشده از سوی ترامپ دارد؛ اهدافی که شامل «تسلیم بیقید و شرط» جمهوری اسلامی و برچیدن کامل برنامه هستهای ایران میشد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در واکنش به گزارشها درباره توافق احتمالی نوشت که اگر مفاد منتشرشده دقیق باشد، جمهوری اسلامی ممکن است در این توافق بیش از آمریکا امتیاز دریافت کند. او نسبت به موکول شدن موضوع هستهای به مذاکرات بعدی هشدار داد و خواستار احتیاط در ارزیابی توافق شد.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که متن توافق هنوز نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد. ترامپ نیز در ماههای گذشته بارها از نزدیک بودن توافق سخن گفته بود، اما هیچیک از تلاشهای قبلی به نتیجه نرسید.
رویترز مینویسد که تحرکات دیپلماتیک اخیر در حالی دنبال میشود که در روزهای گذشته حملات محدود جدیدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داده و آتشبس شکننده میان دو طرف را تحت فشار قرار داده است.
به گفته تحلیلگران، ترامپ تلاش میکند میان کسب امتیاز از حکومت ایران و ارائه حداقلی از امتیازات متقابل توازن برقرار کند تا بتواند نتیجه مذاکرات را به عنوان یک موفقیت سیاسی به افکار عمومی آمریکا عرضه کند.
یکی از مهمترین بخشهای توافق احتمالی، بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که از سوی بازارهای جهانی و کشورهای مصرفکننده انرژی با استقبال روبهرو خواهد شد. با این حال، رویترز یادآوری میکند که تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ نیز باز بود و در عمل، توافق تنها شرایط پیشین را احیا خواهد کرد.
این مذاکرات در حالی دنبال میشود که ترامپ با چالشهای سیاسی داخلی نیز مواجه است. میزان محبوبیت او کاهش یافته، انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر نزدیک میشود و جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با رقابتی دشوار روبهرو هستند.
هرچند ترامپ در نشست روز چهارشنبه کابینه تاکید کرد که نگران انتخابات میاندورهای نیست، اما به گفته منابع آگاه، برخی از مشاوران او نسبت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر موقعیت انتخاباتی جمهوریخواهان ابراز نگرانی کردهاند.
در سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی احساس میکند در موقعیت نسبتاً قدرتمندی قرار دارد. به گفته آنان، تهران توانسته فشارهای نظامی را تحمل کند و همچنان بر مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان از طریق تنگه هرمز تاثیر بگذارد.
جان آلترمن، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، به رویترز گفت: «رییسجمهوری همه نشانهها را بروز داده که میخواهد این بحران هرچه زودتر پایان یابد. همین موضوع باعث میشود ایرانیها در مواضع خود سرسختتر شوند.»
رویترز در پایان مینویسد که نحوه پایان دادن ترامپ به جنگ با ایران میتواند به یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده میراث سیاست خارجی او در دوره دوم ریاستجمهوریاش تبدیل شود؛ تصمیمی که نه تنها بر آینده روابط واشینگتن با تهران، بلکه بر بازارهای جهانی انرژی و توازن قدرت در خاورمیانه نیز تاثیر خواهد گذاشت.