به گزارش آسوشیتدپرس، در حالی که دولت دونالد ترامپ از نزدیک شدن به چارچوب یک توافق با حکومت ایران خبر می‌دهد، شماری از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه این توافق را مورد انتقاد قرار داده و آن را عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند.

بر اساس گزارش ای‌پی، توافقی که هنوز نهایی نشده است، شامل تمدید آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در مقابل، حکومت ایران باید مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را باز نگه دارد و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود وارد مذاکرات تکمیلی شود.

با این حال، منتقدان جمهوری‌خواه ترامپ می‌گویند این چارچوب ممکن است به [حکومت] ایران فرصت دهد بدون برچیدن کامل برنامه هسته‌ای خود، از کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی بهره‌مند شود.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، که از حامیان حمله نظامی به ایران بود، هشدار داد اگر نتیجه جنگ این باشد که جمهوری اسلامی همچنان تحت حاکمیت رهبران فعلی باقی بماند، امکان غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند و به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کند، این توافق «یک اشتباه فاجعه‌بار» خواهد بود.

لیندسی گراهام، دیگر سناتور بانفوذ جمهوری‌خواه، نیز از هر توافقی که [حکومت] ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای حفظ کند یا توانایی تهدید زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس را از بین نبرد، انتقاد کرد. راجر ویکر، رییس کمیته نیروهای مسلح سنا، نیز آتش‌بس ۶۰ روزه پیشنهادی را «فاجعه‌بار» خواند و گفت دستاوردهای عملیات نظامی آمریکا علیه [حکومت] ایران ممکن است بی‌نتیجه شود.

در مقابل، ترامپ این انتقادها را رد کرده و گفته است توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده است. او تاکید کرده که توافق مورد نظرش «دقیقاً برعکس» توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما است و هیچ تصمیمی بدون تضمین منافع آمریکا اتخاذ نخواهد شد.

ترامپ جمعه هشتم خرداد نیز پیش از شرکت در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت : «ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فورا باز باشد؛ بدون دریافت عوارض و برای عبور و مرور نامحدود کشتی‌ها در هر دو جهت. همه مین‌های دریایی (بمب‌ها)، در صورت وجود، باید از میان برداشته شوند.»

ترامپ نوشت: «کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی شگفت‌انگیز و بی‌سابقه ما در تنگه متوقف شده بودند و اکنون این محاصره لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند.»

آسوشیتدپرس می‌نویسد که در برابر منتقدان، برخی جمهوری‌خواهان نیز از تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ حمایت کرده‌اند. رند پال، سناتور جمهوری‌خواه کنتاکی، گفته است جنگ‌ها در نهایت با مذاکره پایان می‌یابند و رییس‌جمهوری باید فرصت داشته باشد راه‌حلی مبتنی بر منافع آمریکا پیدا کند.

این گزارش همچنین به هزینه‌های جنگ اشاره می‌کند. بر اساس برآوردهای منتشرشده، جنگی که از ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، تاکنون دست‌کم ۲۹ میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته و ۱۳ نظامی آمریکایی نیز در جریان آن کشته شده‌اند. همزمان، بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی شده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت نخست ترامپ، نیز از منتقدان توافق احتمالی است. او گفته است چارچوب در حال شکل‌گیری شباهت زیادی به توافق هسته‌ای دوران اوباما دارد؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود از آن خارج شد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، نیز هشدار داده است که در صورت صحت گزارش‌ها، جمهوری اسلامی به یک «پیروزی مهم» دست خواهد یافت و بار دیگر در مسیر توسعه توان هسته‌ای خود قرار خواهد گرفت.

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از رویکرد ترامپ دفاع کرده و گفته است هیچ رییس‌جمهوری به اندازه او در برابر [حکومت] ایران سخت‌گیر نبوده است. روبیو تاکید کرده که دولت آمریکا هرگز توافقی را نخواهد پذیرفت که [حکومت] ایران را در موقعیت قوی‌تری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دهد.

به نوشته آسوشیتدپرس، اختلاف نظر میان جمهوری‌خواهان بر سر توافق احتمالی با [حکومت] ایران، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی ترامپ در ماه‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شده است؛ انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند بر آینده سیاست خارجی دولت او نیز تاثیر بگذارد.

