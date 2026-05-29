پلیس مبارزه با تروریسم لندن جمعه هشتم خرداد اعلام کرد یک شهروند یونانی به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. به گفته پلیس، این پرونده به هدف قرار دادن یک روزنامهنگار مستقر در بریتانیا که برای ایراناینترنشنال فعالیت میکند، مربوط است.
بر اساس بیانیه پلیس، ایوانیس آیدینیدیس، ۴۶ ساله، شهروند یونان و ساکن مونیخ آلمان، ۲۶ اردیبهشت در منطقه وست ساسکس از سوی کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم لندن بازداشت شد.
دادگاه وستمینستر مجوز ادامه بازداشت او را تا ۹ خرداد صادر کرد و پس از هماهنگی با دادستانی سلطنتی، اتهامهای مرتبط علیه او ثبت شد.
پلیس اعلام کرد بر اساس ارزیابیها، تهدید گستردهتری علیه عموم مردم در ارتباط با این پرونده وجود ندارد.
هلن فلانگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت: «میدانیم این موضوع ممکن است نگرانیهایی بهویژه در میان افرادی که در رسانههای فارسیزبان فعالیت میکنند ایجاد کند. ما با شماری از سازمانها و افراد همکاری نزدیک داریم تا درباره ایمنی و امنیت به آنها مشاوره و حمایت ارائه دهیم و این شامل فرد و سازمان مرتبط با این پرونده نیز میشود. اگر کسی درباره امنیت خود نگرانی دارد، میتواند با پلیس محلی تماس بگیرد.»
اوکراین و سوئد اعلام کردند کییف ۲۰ فروند جنگنده گریپن ای از سوئد خریداری خواهد کرد و استکهلم نیز ۱۶ فروند جنگنده گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به کییف تحویل میدهد. به گفته ولودیمیر لنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این کشور در نهایت قصد دارد ۱۵۰ فروند از این جنگندهها را خریداری کند.
به گزارش رویترز، زلنسکی پنجشنبه هفت خرداد در یک نشست خبری در حضور اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از توافق برای خرید و انتقال جنگندههای گریپن به اوکراین خبر داد.
بر اساس این توافق، اوکراین ۲۰ فروند جنگنده جدید گریپن ای را با استفاده از وام حمایتی اتحادیه اروپا خریداری میکند.
زلنسکی گفت کییف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را برای این خرید اختصاص داده است. تحویل این جنگندهها از سال ۲۰۳۰ آغاز خواهد شد.
همزمان، سوئد ۱۶ فروند جنگنده قدیمیتر گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به اوکراین اهدا میکند تا نیازهای فوری دفاع هوایی این کشور را پوشش دهد.
گریپن که محصول شرکت سوئدی ساب است، بهعنوان گزینهای کمهزینهتر نسبت به جنگندههایی مانند اف-۳۵ شناخته میشود و قابلیت عملیات از پایگاههای پراکنده و حتی جادههای عادی را دارد.
به گفته زلسنکی، اوکراین قصد دارد در نهایت تمامی ۱۵۰ فروند جنگنده گریپن ای پیشبینیشده در تفاهمنامه اولیه با سوئد را خریداری کند.
کریسترسون نیز گریپن را «بهترین و مناسبترین انتخاب برای اوکراین» توصیف کرد و گفت: «امروز گام مهم دیگری در این مسیر مشترک برمیداریم.»
استقبال بریتانیا
دولت بریتانیا پنجشنبه در بیانیهای با اشاره به این که جنگندهها گریپن توان رزمی هوایی اوکراین را در برابر تهاجم روسیه تقویت میکنند، گفت این توافق در نهایت به سازگاری بیشتر نیروهای اوکراینی با استانداردهای ناتو کمک خواهند کرد.
دولت بریتانیا با تاکید بر این که این توافق از بیش از پنج هزار شغل در بریتانیا پشتیبانی میکند، گفت: «بیش از ۳۰ درصد قطعات هر فروند گریپن در این کشور تولید میشود و دستکم ۵۰ شرکت بریتانیایی در اجرای این قرارداد مشارکت دارند.»