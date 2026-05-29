بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس به دادسرای کرمان احضار شده است. همزمان، نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
به گزارش حالوش، با گذشت ۸۱ روز از ناپدید شدن دو صیاد بلوچ به نامهای انس ایراندوست و صمد ایراندوست که با یک قایق موتوری برای صیادی راهی آبهای آزاد دریای عمان شده بودند، همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست و خانوادههایشان در نگرانی و بیخبری بهسر میبرند.
انس ایراندوست ۲۷ ساله و پدر دو فرزند و صمد ایراندوست ۴۰ ساله و پدر پنج فرزند است و هر دو شهروند ساکن روستای پُزم از توابع شهرستان کنارک بودهاند. این دو شهروند بلوچ روز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز تنشها و درگیریهای نظامی در منطقه پس از عزیمت برای صیادی ناپدید شدند.
به گفته منابع آگاه، خانوادههای این دو صیاد در این مدت بارها پیگیری کردهاند اما هیچ نهاد رسمی پاسخ روشنی درباره سرنوشت آنان نداده است.
در هفتهها و ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره ناپدید شدن ملوانان و صیادان بلوچ در آبهای دریای عمان، تنگه هرمز و مسیرهای اقیانوسی منتشر شده است.
اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت موساد در سالهای اخیر شاخهای محرمانه برای نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. به گفته منابع آگاه، رییس موساد متقاعد شده است که اگر ترامپ با تهران توافق نکند و محاصره دریایی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۶ سقوط میکند.
به نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال ۲۰۲۱ و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بود، اما بهتدریج به بخشی از راهبرد گستردهتر موساد برای «تغییر رژیم» تبدیل شد.
رییس پیشین این شاخه به اسرائیل هیوم گفت موساد در گذشته بیشتر از طریق ترور افراد را حذف میکرد، اما اکنون افشای اطلاعات شرمآور یا آسیبزننده درباره مقامها میتواند آنها را از حلقه قدرت خارج کند؛ روشی که به گفته او «ارزانتر و سادهتر از عملیات ترور» است.
اسرائیل هیوم نوشت موساد در این چارچوب از شبکههای اجتماعی، حسابهای ساختگی و آنچه منابع این نهاد «ماشین سم» میخوانند، برای تضعیف تصویر حکومت ایران و کاهش ترس عمومی استفاده کرده است. این شاخه همچنین بر افکار عمومی ایران و شکاف میان مردم و حکومت تمرکز دارد.
به نوشته اسرائیل هیوم، مقامهای موساد معتقدند عملیاتهای اخیر علیه ایران فقط یک مرحله در مسیر سقوط جمهوری اسلامی بوده است. رئیس پیشین شاخه نفوذ گفت این واحد اکنون با شدت بیشتری فعالیت میکند و هدف آن «سریعتر کردن ساعت شنی پایان حکومت است».
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد واشینگتن و تهران، همزمان با گفتوگو درباره خواستههای ترامپ برای پایان دادن به برنامه هستهای ایران، به چارچوبی برای مذاکرات نزدیک شدهاند که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
به نوشته نیویورکتایمز، ترامپ هنوز این چارچوب در حال شکلگیری را تایید نهایی نکرده و روشن نیست آیا این متن با برداشت طرف ایرانی نیز همخوانی دارد یا نه. مقامهای کاخ سفید تاکنون فقط تصویری مبهم از توافق مقدماتی ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی میتواند آتشبس را تمدید و زمینه مذاکرات جدیتر را سه ماه پس از آغاز جنگ فراهم کند. در این روند، با پیشرفت مذاکرات، بخشی از فشار اقتصادی بر حکومت ایران کاهش خواهد یافت.
نیویورکتایمز نوشت از نگاه آمریکا، هر توافقی باید شامل اعلام برائت ایران از برنامه هستهای و هرگونه قصد برای دستیابی به سلاح هستهای، و همچنین کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باشد.
به گفته یک مقام آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد، اما محاصره نظامی آمریکا در آنجا باقی میماند. این محاصره بهتناسب بازگشت تردد کشتیها به سطح پیش از جنگ کاهش خواهد یافت.
طبق این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته هیچ توافقی را تایید نمیکند که در آن آمریکا به پرداخت نقدی مستقیم به ایران متهم شود. به همین دلیل، تیم او ایدههایی را بررسی میکند که شامل آزادسازی منابع ایران از سوی کشورهایی مانند قطر باشد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد اسماعیل رمضانپور، ۳۸ ساله، و آرمان معرفتی، ۳۰ ساله، از معترضان دیماه، به اعدام محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، معرفتی به «محاربه» و رمضانپور پس از شکنجه در بازداشتگاه امنیتی یزد و اعتراف اجباری، به «مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم شدهاند.
براساس این گزارش، آرمان معرفتی، اهل سقز استان کردستان، در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
همچنین اسماعیل رمضانپور، اهل استان فارس و ساکن یزد، در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در یزد منتقل شد. به گفته این منبع، او در این بازداشتگاه برای اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفت و پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی یزد منتقل شد.
اتهامات انتسابی به رمضانپور از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» و «تخریب عمدی اموال عمومی (آتشزدن ساختمان شهرداری یزد) به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» اعلام شده است.