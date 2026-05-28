پس از آنکه رسانههای حکومتی ایران از «انهدام یک هواگرد آمریکایی» در آسمان استان بوشهر خبر دادند، یک مقام آمریکایی این گزارش را رد کرد و گفت هیچ هواگردی از ایالات متحده در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده است.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که برخلاف ادعای مطرحشده در رسانههای حکومتی ایران، هیچ هواگرد آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته یا سرنگون نشده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با رویترز تاکید کرد که گزارشهای منتشرشده درباره انهدام یک هواگرد آمریکایی در جنوب ایران صحت ندارد.
دقایقی بعد نیز سنتکام با انتشار پیامی در حساب ایکس، ادعای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
پیشتر تلویزیون حکومت ایران به نقل از مسعود تنگستانی، فرماندار شهرستان جم در استان بوشهر، گزارش داده بود که یک هواگرد آمریکایی در این منطقه منهدم شده است.
این موضوع در حالی مطرح شد که رسانههای نزدیک به نهادهای نظامی ایران نیز از فعال شدن سامانههای پدافندی در مناطق جم و کنگان و مقابله با یک «هواگرد متخاصم» بر فراز آبهای خلیج فارس خبر داده بودند. برخی منابع داخلی همچنین از رهگیری یک پهپاد آمریکایی در اطراف بوشهر سخن گفته بودند.
همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار دفاعی خود گزارش داده بود که پدافند یکپارچه هوایی مستقر در نزدیکی شهرستانهای جم و کنگان در استان بوشهر ساعتی پیش به سوی یک «هواگرد متخاصم» بر فراز آبهای خلیج فارس شلیک کرده است. این گزارش افزوده بود «عملیات جستوجو برای یافتن لاشه احتمالی این هواگرد ادامه دارد.»
در همین حال، رسانههای ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان جم خبر داده بودند. مقامهای محلی علت این صدا را مقابله سامانههای پدافندی با «هواگردهای متخاصم» اعلام کرده بودند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، صدای انفجار در منطقه موسوم به «هفت چاه» شهرستان جم شنیده شده بود.
این تحولات همزمان با گزارشهایی درباره شلیک موشک از مناطق جنوبی ایران رخ داده است. خبرگزاری فارس بامداد جمعه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جنوب کشور به سوی «اهداف مشخص» موشک شلیک کردهاند، اما مقصد این موشکها در زمان انتشار خبر مشخص نشده بود.
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد واشینگتن و تهران، همزمان با گفتوگو درباره خواستههای ترامپ برای پایان دادن به برنامه هستهای ایران، به چارچوبی برای مذاکرات نزدیک شدهاند که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
به نوشته نیویورکتایمز، ترامپ هنوز این چارچوب در حال شکلگیری را تایید نهایی نکرده و روشن نیست آیا این متن با برداشت طرف ایرانی نیز همخوانی دارد یا نه. مقامهای کاخ سفید تاکنون فقط تصویری مبهم از توافق مقدماتی ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی میتواند آتشبس را تمدید و زمینه مذاکرات جدیتر را سه ماه پس از آغاز جنگ فراهم کند. در این روند، با پیشرفت مذاکرات، بخشی از فشار اقتصادی بر حکومت ایران کاهش خواهد یافت.
نیویورکتایمز نوشت از نگاه آمریکا، هر توافقی باید شامل اعلام برائت ایران از برنامه هستهای و هرگونه قصد برای دستیابی به سلاح هستهای، و همچنین کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باشد.
به گفته یک مقام آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد، اما محاصره نظامی آمریکا در آنجا باقی میماند. این محاصره بهتناسب بازگشت تردد کشتیها به سطح پیش از جنگ کاهش خواهد یافت.
طبق این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته هیچ توافقی را تایید نمیکند که در آن آمریکا به پرداخت نقدی مستقیم به ایران متهم شود. به همین دلیل، تیم او ایدههایی را بررسی میکند که شامل آزادسازی منابع ایران از سوی کشورهایی مانند قطر باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی «لفاظیهای تهدیدآمیز» مقامهای آمریکا علیه عمان را محکوم کرد و آن را «مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل» دانست.
این واکنش در ادامه گزارشها و گمانهزنیها درباره نقش احتمالی عمان در ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز مطرح شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن و بحثهای مربوط به امنیت مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز برجسته شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز نسبت به هرگونه تلاش خارجی برای تغییر سازوکارهای کنترلی یا مدیریت عبور و مرور دریایی در این آبراه حساس هشدار داده و آن را اقدامی تنشزا و مداخلهجویانه توصیف کرده بودند.
در همین حال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که مسعود تنگستانی، فرماندار شهرستان جم، اعلام کرده است یک «هواگرد آمریکایی» در محدوده این شهرستان در استان بوشهر منهدم شده است. با این حال، رویترز تاکید کرده که تا زمان انتشار این خبر هیچ مقام آمریکایی این موضوع را تایید نکرده است.
خبرگزاری حکومتی تسنیم نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که یک پهپاد آمریکایی در اطراف بوشهر رهگیری شده است. به گفته این منبع، عملیات رهگیری با شلیک موشک پدافندی انجام شده است. تسنیم جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این پهپاد یا محل دقیق وقوع حادثه منتشر نکرد.
برخی گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی همچنین حاکی از آن است که تعدادی از موشکها ممکن است بهعنوان شلیک هشدار به سمت شناورهای نظامی خارجی در آبهای خلیج فارس پرتاب شده باشند، هرچند این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است.
در همین زمینه، خبرگزاری مهر گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار شناور که قصد عبور بدون هماهنگی از این گذرگاه را داشتند، شلیک اخطار کردهاند. همچنین گزارشهای دیگری از منابع نزدیک به سپاه حاکی است که نیروی دریایی سپاه پاسداران در محدوده تنگه هرمز به چهار شناور «خاطی» هشدار داده است.
این رویدادها یک روز پس از آن رخ داد که مقامهای ایرانی ضمن تایید حمله بامداد پنجشنبه آمریکا به مناطقی در شرق بندرعباس، اعلام کردند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، پایگاه مبدأ این حمله را هدف قرار دادهاند. هرچند سپاه محل این پایگاه را اعلام نکرد، اما فعال شدن پدافند هوایی کویت و رهگیری چند موشک و پهپاد در این کشور همزمان با حمله حکومت ایران، توجهها را به احتمال هدف قرار گرفتن یک پایگاه آمریکایی در خاک کویت جلب کرد.
مجموعه این گزارشها نشان میدهد که تنشهای نظامی در آبهای خلیج فارس و مناطق جنوبی ایران همچنان ادامه دارد. ادعاهای مطرحشده از سوی رسانههای ایرانی، از جمله سرنگونی یک هواگرد یا پهپاد آمریکایی، تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی ایالات متحده تایید نشده و جزئیات مستقلی نیز درباره این حوادث منتشر نشده است.