به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ هنوز این چارچوب در حال شکل‌گیری را تایید نهایی نکرده و روشن نیست آیا این متن با برداشت طرف ایرانی نیز همخوانی دارد یا نه. مقام‌های کاخ سفید تاکنون فقط تصویری مبهم از توافق مقدماتی ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی می‌تواند آتش‌بس را تمدید و زمینه مذاکرات جدی‌تر را سه ماه پس از آغاز جنگ فراهم کند. در این روند، با پیشرفت مذاکرات، بخشی از فشار اقتصادی بر حکومت ایران کاهش خواهد یافت.

نیویورک‌تایمز نوشت از نگاه آمریکا، هر توافقی باید شامل اعلام برائت ایران از برنامه هسته‌ای و هرگونه قصد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، و همچنین کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باشد.

به گفته یک مقام آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد، اما محاصره نظامی آمریکا در آنجا باقی می‌ماند. این محاصره به‌تناسب بازگشت تردد کشتی‌ها به سطح پیش از جنگ کاهش خواهد یافت.

طبق این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته هیچ توافقی را تایید نمی‌کند که در آن آمریکا به پرداخت نقدی مستقیم به ایران متهم شود. به همین دلیل، تیم او ایده‌هایی را بررسی می‌کند که شامل آزادسازی منابع ایران از سوی کشورهایی مانند قطر باشد.