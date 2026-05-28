سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: لفاظیهای آمریکا علیه عمان مغایر حقوق بینالملل است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی «لفاظیهای تهدیدآمیز» مقامهای آمریکا علیه عمان را محکوم کرد و آن را «مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل» دانست.
این واکنش در ادامه گزارشها و گمانهزنیها درباره نقش احتمالی عمان در ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز مطرح شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن و بحثهای مربوط به امنیت مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز برجسته شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز نسبت به هرگونه تلاش خارجی برای تغییر سازوکارهای کنترلی یا مدیریت عبور و مرور دریایی در این آبراه حساس هشدار داده و آن را اقدامی تنشزا و مداخلهجویانه توصیف کرده بودند.
در حالی که رسانههای حکومتی ایران از انهدام یک «هواگرد متخاصم» در آسمان استان بوشهر خبر میدهند، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که تاکنون هیچ تاییدیهای از سوی آمریکا درباره این ادعا منتشر نشده است.
همزمان، منابع ایرانی از شلیک موشک از جنوب کشور و هشدار به شناورهای نظامی در نزدیکی تنگه هرمز خبر دادهاند.
رسانههای دولتی و نزدیک به نهادهای نظامی در ایران بامداد جمعه هشتم خرداد از وقوع یک درگیری هوایی در محدوده استان بوشهر خبر دادند و تاکید کردند که پدافند هوایی ایران «یک هواگرد آمریکایی» را هدف قرار داده است.
در همین حال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که مسعود تنگستانی، فرماندار شهرستان جم، اعلام کرده است یک «هواگرد آمریکایی» در محدوده این شهرستان در استان بوشهر منهدم شده است. با این حال، رویترز تاکید کرده که تا زمان انتشار این خبر هیچ مقام آمریکایی این موضوع را تایید نکرده است.
همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار دفاعی خود گزارش داد که پدافند یکپارچه هوایی مستقر در نزدیکی شهرستانهای جم و کنگان در استان بوشهر ساعتی پیش به سوی یک «هواگرد متخاصم» بر فراز آبهای خلیج فارس شلیک کرده است. این گزارش میافزاید عملیات جستوجو برای یافتن لاشه احتمالی این هواگرد ادامه دارد.
خبرگزاری حکومتی تسنیم نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که یک پهپاد آمریکایی در اطراف بوشهر رهگیری شده است. به گفته این منبع، عملیات رهگیری با شلیک موشک پدافندی انجام شده است. تسنیم جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این پهپاد یا محل دقیق وقوع حادثه منتشر نکرد.
در همین حال، رسانههای ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان جم خبر دادند. مقامهای محلی علت این صدا را مقابله سامانههای پدافندی با «هواگردهای متخاصم» اعلام کردهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، صدای انفجار در منطقه موسوم به «هفت چاه» شهرستان جم شنیده شده است.
این تحولات همزمان با گزارشهایی درباره شلیک موشک از مناطق جنوبی ایران رخ داده است. خبرگزاری فارس بامداد جمعه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جنوب کشور به سوی «اهداف مشخص» موشک شلیک کردهاند، اما مقصد این موشکها در زمان انتشار خبر مشخص نشده بود.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروهای مسلح حکومت ایران یک عملیات موشکی را از جنوب کشور آغاز کردهاند و مقصد موشکها هنوز روشن نیست. برخی منابع ایرانی احتمال دادهاند که این تحرکات با درگیریهای دریایی در خلیج فارس مرتبط باشد.
برخی گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی همچنین حاکی از آن است که تعدادی از موشکها ممکن است بهعنوان شلیک هشدار به سمت شناورهای نظامی خارجی در آبهای خلیج فارس پرتاب شده باشند، هرچند این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است.
در همین زمینه، خبرگزاری مهر گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز به چهار شناور که قصد عبور بدون هماهنگی از این گذرگاه را داشتند، شلیک اخطار کردهاند. همچنین گزارشهای دیگری از منابع نزدیک به سپاه حاکی است که نیروی دریایی سپاه پاسداران در محدوده تنگه هرمز به چهار شناور «خاطی» هشدار داده است.
این رویدادها یک روز پس از آن رخ داد که مقامهای ایرانی ضمن تایید حمله بامداد پنجشنبه آمریکا به مناطقی در شرق بندرعباس، اعلام کردند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، پایگاه مبدأ این حمله را هدف قرار دادهاند. هرچند سپاه محل این پایگاه را اعلام نکرد، اما فعال شدن پدافند هوایی کویت و رهگیری چند موشک و پهپاد در این کشور همزمان با حمله حکومت ایران، توجهها را به احتمال هدف قرار گرفتن یک پایگاه آمریکایی در خاک کویت جلب کرد.
مجموعه این گزارشها نشان میدهد که تنشهای نظامی در آبهای خلیج فارس و مناطق جنوبی ایران همچنان ادامه دارد. ادعاهای مطرحشده از سوی رسانههای ایرانی، از جمله سرنگونی یک هواگرد یا پهپاد آمریکایی، تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی ایالات متحده تایید نشده و جزئیات مستقلی نیز درباره این حوادث منتشر نشده است.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی را به اتهامهای مرتبط با تروریسم متهم کرد و گفت او به سپاه پاسداران و گروه کتائب حزبالله کمک مادی ارائه کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، محمد باقر سعد داوود الساعدی در یک کیفرخواست هشتبندی به اتهامهایی از جمله توطئه برای حمایت مادی از سازمانهای تروریستی خارجی و مشارکت در حملات نافرجام در اروپا و آمریکا متهم شده است.
دادستانهای ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کردند الساعدی بهعنوان عامل سپاه پاسداران و کتائب حزبالله فعالیت میکرده و در نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله در اروپا و همچنین برنامهریزی برای اقداماتی علیه آمریکا نقش داشته است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد الساعدی بازداشت و برای محاکمه به آمریکا منتقل شده است.
فرماندار جم اعلام کرد یک هواگرد در آسمان این شهرستان توسط نیروهای مسلح مورد اصابت قرار گرفته است.
به گفته او، هماکنون وضعیت شهرستان عادی است.
در همین حال، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در بندرعباس گزارش داد که تا این لحظه رویداد خاصی در این شهر ثبت نشده و اگر انفجاری رخ داده، در سمت دریا بوده است؛ موضوعی که هنوز هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است.
بر اساس گزارشها، صدای انفجار شنیدهشده در منطقه ۷ چاه شهرستان جم در استان بوشهر ناشی از مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بوده است.
جزئیات بیشتری درباره ماهیت این هواگرد یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه دهها شرکت، فرد و شناور مرتبط با تجارت نفت و حملونقل دریایی ایران خبر داد. این تحریمها شبکهای از شرکتهای مستقر در آسیا و خاورمیانه را هدف قرار داده که واشینگتن آنها را به تسهیل صادرات نفت جمهوری اسلامی متهم میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه هفتم خرداد اعلام کرد که یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، که مبنای اصلی تحریمهای آمریکا علیه بخشهای مختلف اقتصاد ایران به شمار میرود، انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، شرکتهای هدف تحریم در کشورها و مناطق مختلف از جمله هنگکنگ، چین، امارات متحده عربی، هند، قطر، سنگاپور، لیبریا و جزایر مارشال ثبت شدهاند و در حوزههای کشتیرانی، تجارت انرژی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
در میان افراد تحریمشده، نام «سواروپ جایانتیلال باگرچا» شهروند هندی دیده میشود که به اتهام مشارکت در فعالیتهای مرتبط با شبکههای تحت تحریم حکومت ایران در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بخش مهمی از تحریمهای جدید متوجه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل دریایی است. از جمله شرکتهای تحریمشده میتوان به «اجیلیتی شیپینگ لیمیتد»،«آلت کپیتال پیتیای لیمیتد»، «کلاسی پانسی تریدینگ اند کانترکتینگ دبلیوالال»، «کریستال بلو اسکای اینک»، «اور شاینینگ لیمیتد»، «اچکی یوانهانگ شیپینگ لیمیتد»، «ریشاب تریاکسیم الالپی»، «سیفوم مارین لیمیتد»، «سمفونی شیپینگ اند مریتایم منیجمنت»، «تراستوک شیپینگ کو. لیمیتد» و «ونگارد مارین ونچرز اینک» اشاره کرد. آمریکا تاکید کرده که این شرکتها در مدیریت، مالکیت یا بهرهبرداری از ناوگانی از نفتکشها و کشتیهای تجاری دخیل بودهاند که برای انتقال محمولههای مرتبط با ایران به کار گرفته شدهاند.
همچنین پنج شرکت مستقر در هنگکنگ شامل «دامای تکنولوژی دولوپمنت لیمیتد»، «گروث تریدینگ کو. لیمیتد»، «مهدییف تریدینگ کو. لیمیتد»، «تیدا کو. لیمیتد» و «ورث سین انرژی لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط با شبکه شرکت «سپهر انرژی جهاننما پارس» هدف تحریم قرار گرفتهاند. واشینگتن این شرکت را یکی از بازیگران فعال در تجارت انرژی ایران معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا علاوه بر شرکتها، هشت شناور را نیز به فهرست تحریمها افزود. این شناورها شامل نفتکشها و کشتیهای حمل مواد شیمیایی و گاز مایع هستند که تحت پرچم کشورهایی چون پاناما، کامرون، کومور، سنمارینو، پالائو و جزایر مارشال فعالیت میکنند.
از جمله شناورهای تحریمشده میتوان به نفتکشهای «RCELEBRA»، «THEA»، «ILL GAP» و «HAUNCAYO» اشاره کرد که به گفته آمریکا در شبکه حملونقل نفت ایران نقش داشتهاند.
با قرار گرفتن این اشخاص، شرکتها و شناورها در فهرست تحریمهای ویژه وزارت خزانهداری آمریکا، تمامی داراییها و منافع آنها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین، شرکتهای خارجی که با این نهادها همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت آمریکا همچنان تلاش میکند مسیرهای صادرات نفت ایران و شبکههای مالی و لجستیکی مرتبط با آن را محدود کند؛ شبکههایی که تهران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و حفظ صادرات انرژی خود به آنها متکی است.
چهارشنبه ششم خرداد نیز وزارت خزانهداری آمریکا با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنشها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتیها انجام میشود.
صبح پنجشنبه هفتم خرداد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد.
بسنت در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانهداری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه میدهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سر کار حاضر نمیشود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»
او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند این روند نزولی را پایان دهد.»
سازمان «حقوق بشر برای ورزش» به همراه ائتلافی متشکل از ۳۴ نهاد جامعه مدنی از سراسر جهان، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با ارسال نامهای فوری به فیفا، نگرانیهای جدی خود را نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی در رقابتهای فیفا مطرح کردهاند.
در این نامه با اشاره به بازداشتهای خودسرانه فوتبالیستهای ایرانی، گزارشهای تأییدشده درباره کشته شدن دستکم ۴۴ فوتبالیست در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، حذف و سرکوب سیستماتیک زنان در فوتبال ایران، و نیز نگرانیها درباره حضور و نفوذ عوامل امنیتی دولتی در ساختار مدیریتی و همراهی تیم ملی،تأکید شده است که وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا در تضاد قرار دارد.
در این نامه هشدار داده شده است که ادامه حضور عادی تیم ملی ایران در شرایط فعلی میتواند به مشروعیتبخشی به این وضعیت و تداوم آسیبهای سیستماتیک منجر شود.
بر اساس ماده ۳ اساسنامه فیفا و سیاست حقوق بشری این نهاد در چارچوب اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسبوکار و حقوق بشر، فیفا موظف است از نقضهای حقوق بشری مرتبط با فعالیتها و مسابقات خود پیشگیری کرده و نسبت به آنها اقدام کند.
این نامه با اشاره به سند محافظت از ورزشکاران فیفا (اصول ۲، ۱۱ و ۱۳)، تأکید کرده که فدراسیون جهانی فوتبال موظف است اقدامات لازم را در جهت حفاظت، کاهش ریسک و در صورت لزوم ارجاع این موارد به مراجع ذیصلاح اتخاذ کند.