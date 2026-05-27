پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست کابینه در کاخ سفید درباره جمهوری اسلامی گفت: «در طول هر دو دوره ریاست‌جمهوری، فقط یک نفر بوده که ایستاده و گفته است آن‌ها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد؛ پس چه موضوع قاسم سلیمانی باشد، چه کنار گذاشتن توافق اوباما که قرار بود به آن‌ها سلاح بدهد، چه جنگ ۱۲ روزه، شما شرایطی را ایجاد کردید که تضمین کند مردم آمریکا و جهان از این تهدید نسل‌ساز در امان بمانند.»

هگست به عملیات «خشم حماسی» اشاره کرد و گفت: «ما همان کارهای تکراری گذشته را انجام ندادیم؛ همان‌طور که بعد از عراق و افغانستان جنگ‌ها را پیش می‌بردیم. در عوض، شما گفتید: ما این کار را هوشمندانه انجام می‌دهیم. ما این کار را قاطعانه انجام می‌دهیم. از حداکثر قدرت کشندگی استفاده می‌کنیم و آن‌ها را به زانو درمی‌آوریم.»

وزیر جنگ آمریکا افزود: «بنابراین، چه نیروی دریایی آن‌ها که اکنون در کف خلیج فارس است، چه نیروی هوایی‌شان، چه سامانه‌های پدافند هوایی‌شان، یا چه زیرساخت صنعتی دفاعی‌شان؛ ممکن است هنوز موشک داشته باشند، اما فعلا نمی‌توانند بیشتر تولید کنند. فعلا نمی‌توانند پهپاد بیشتری بسازند و نمی‌توانند کشتی بیشتری تولید کنند.»

هگست در ادامه گفت: «به همین دلیل آمدند و برای مذاکره اعلام آمادگی کردند؛ مذاکراتی که استیو، جرد، معاون رییس‌جمهوری و دیگران با مهارت در حال انجام آن هستند. در همان مدت، ما یک محاصره در سطح جهانی برقرار کردیم. آن‌ها نتوانسته‌اند چیزی را از بنادر ایران وارد یا خارج کنند. ما از اطلاعات امنیتی می‌دانیم که اقتصادشان به‌شدت آسیب دیده، چون این موضوع شاهرگ حیاتی اقتصاد آن‌هاست. باز هم، این باعث شد پای میز مذاکره بیایند.»

او اضافه کرد: «بنابراین، چه از طریق تلاش مذاکره‌کنندگان شما که تضمین کنند آن‌ها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند و چه اگر مجبور شویم دوباره به وزارت جنگ برگردیم تا کار را از آن راه تمام کنیم، ما آماده انجام آن هستیم.»

هگست اضافه کرد: «فکر می‌کنم حتی نفوذ ما بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایرانی هم نشان‌دهنده همین مسئله است. هیچ نفتکش ایرانی در هیچ نقطه جهان در امان نیست. ما توقیف‌هایی را در سراسر جهان دیده‌ایم که باز هم شاهرگ اقتصادی آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.»