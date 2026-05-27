نیومن چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد هدف این مذاکرات، «برچیدن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، توقف کامل غنی‌سازی و نبود هرگونه ذخیره اورانیوم غنی‌شده در ایران» است.

به گفته او، موضوع برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی که موجب بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند، از دیگر محورهای اصلی مذاکرات به شمار می‌رود.

نیومن ادامه داد: «اگر بتوانیم از طریق مذاکرات و گفت‌وگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوب است. در غیر این صورت ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتما باید محقق شوند. ما نمی‌توانیم بر سر اهداف خود مصالحه کنیم.»

در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.

روزنامه وال‌استریت‌ ژورنال پنجم خرداد به نقل از مقام‌های حکومت ایران و میانجی‌های عرب گزارش داد تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در عین حال تلاش دارد از ارائه امتیازهایی که بتواند از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌عنوان «پیروزی سیاسی» معرفی شود، خودداری کند.

تفاهم اسرائیل و آمریکا درباره مذاکرات

سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه مصاحبه با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد آمریکا و اسرائیل در مورد اهداف مذاکرات با جمهوری اسلامی با یکدیگر «تفاهم» دارند و «درک مشترک» دو طرف این است که گفت‌وگوهای جاری باید به تحقق این اهداف بینجامد.

نیومن ادامه داد: «رییس‌جمهور ترامپ گفته است که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد.»

او اضافه کرد: «ما مخالف راه‌حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خواهیم جان انسان‌ها حفظ شود. اگر بتوانیم از طریق یک راه‌حل دیپلماتیک جان انسان‌ها را نجات دهیم، بسیار خوب است. بنابراین اکنون نیز از گفت‌وگوها حمایت می‌کنیم، به شرط آنکه مذاکرات به اهداف مورد نظر برسد.»

سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین برجام را «توافقی بد» خواند و افزود اسرائیل در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، «تقریبا تنها کشوری» بود که به‌صراحت از این توافق انتقاد کرد.

در روزهای گذشته، ترامپ بارها رویکرد اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و برجام را «فاجعه» خوانده است.

او پیش‌تر در واکنش به انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.

ترامپ در نخستین دوره حضور خود در کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را در برابر حکومت ایران در پیش گرفت و سرانجام سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد.

نیومن: در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم

سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه، از دستاوردهای کارزار نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت تضعیف سپاه پاسداران و بسیج «موفقیت‌های عظیمی» هستند که نباید آن‌ها را نادیده گرفت.

نیومن تاکید کرد: «ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خود را به دست بگیرند و درباره رهبری آینده کشورشان تصمیم‌گیری کنند.»

او افزود اسرائیل آتش‌بس را پذیرفته، زیرا در پی آن است که «با حسن نیت، فرصت مناسبی برای گفت‌وگوها و حل‌وفصل دیپلماتیک مساله فراهم شود».

نیومن بار دیگر خاطرنشان کرد در صورت ناکامی مسیر دیپلماتیک، اسرائیل ممکن است بار دیگر گزینه نظامی را «با هماهنگی ایالات متحده» در دستور کار قرار دهد.