کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در صورت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، همه هواپیماهای ارتش آمریکا از فرودگاه بنگوریون در تلآویو خارج و به پایگاههایی در اروپا منتقل خواهند شد.
در این گزارش آمده است مقامهای اسرائیلی مطلع شدهاند که با امضای توافق، ناوگان هواپیماهای ارتش آمریکا مستقر در فرودگاه بنگوریون ظرف ۷۲ ساعت به پایگاههایی در اروپا منتقل میشود و در صورت از سرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، آماده بازگشت خواهد بود.
پیشتر نیز گزارش شده بود میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، در نامهای فوری به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، و سرپرست شورای امنیت ملی این کشور، خواستار تخلیه فوری هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از فرودگاه بنگوریون شده است.
او در این نامه نوشته بود حضور این هواپیماها به فعالیت غیرنظامی فرودگاه آسیب زده است، در حالی که شرکتهای هواپیمایی خارجی در حال بازگشت به اسرائیل هستند. به گفته او، بخش هوانوردی غیرنظامی عملا تحت محدودیت عملیاتی قرار گرفته، جایگاههای پارک هواپیما اشغال شده و ظرفیت فرودگاه کمتر از نیازهای ملی است.
آرینا سابالنکا، زن شماره یک تنیس جهان، که به دلیل استفاده از جواهرات ۱۰۰ هزار دلاری در رولان گاروس به ریاکاری متهم شده، اعلام کرد سبک زندگی مجلل او مانع تلاشش برای بهبود وضعیت مالی تنیسبازان کمدرآمد نیست.
ماجرا از جایی آغاز شد که این تنیسباز بلاروسی در نخستین مسابقه خود با دو گردنبند و گوشوارههای الماس به ارزش ۱۰۰ هزار دلار وارد زمین شد.
این موضوع بلافاصله جنجالبرانگیز شد؛ زیرا ارزش این جواهرات تقریبا با جایزه ۹۴ هزار دلاری رقیب شکستخورده او در همان مسابقه برابری میکرد.
از آنجا که سابالنکا یکی از چهرههای اصلی اعتراض به توزیع ناعادلانه درآمدها در تورنمنتهای بزرگ است، برخی رسانهها و منتقدان او را به رفتار ریاکارانه متهم کردند.
سابالنکا در کنفرانس خبری این اتهام را رد کرد و گفت ثروت شخصیاش ارتباطی به این مبارزه ندارد.
او با اشاره به درآمد ۱۵ میلیون دلاری خود در فصل گذشته گفت هدفش حمایت از بازیکنان ردههای پایینتر، نسل جدید و تنیسبازان آسیبدیدهای است که برای بقا در دنیای حرفهای تنیس تلاش میکنند.
او همچنین گفت استفاده از جواهرات به او حس خوبی میدهد و به کیفیت بازیاش کمک میکند.
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، هشدار داد در صورتی که مذاکرات جاری با تهران به نتایج مورد نظر نرسد، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت.
نیومن چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد هدف این مذاکرات، «برچیدن توان هستهای جمهوری اسلامی، توقف کامل غنیسازی و نبود هرگونه ذخیره اورانیوم غنیشده در ایران» است.
به گفته او، موضوع برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و حمایت تهران از گروههای نیابتی که موجب بیثباتی در سراسر خاورمیانه میشوند، از دیگر محورهای اصلی مذاکرات به شمار میرود.
نیومن ادامه داد: «اگر بتوانیم از طریق مذاکرات و گفتوگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوب است. در غیر این صورت ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتما باید محقق شوند. ما نمیتوانیم بر سر اهداف خود مصالحه کنیم.»
در روزهای گذشته، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم خرداد به نقل از مقامهای حکومت ایران و میانجیهای عرب گزارش داد تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در عین حال تلاش دارد از ارائه امتیازهایی که بتواند از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهعنوان «پیروزی سیاسی» معرفی شود، خودداری کند.
تفاهم اسرائیل و آمریکا درباره مذاکرات
سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا و اسرائیل در مورد اهداف مذاکرات با جمهوری اسلامی با یکدیگر «تفاهم» دارند و «درک مشترک» دو طرف این است که گفتوگوهای جاری باید به تحقق این اهداف بینجامد.
نیومن ادامه داد: «رییسجمهور ترامپ گفته است که درباره موضوع غنیسازی اورانیوم و توانایی هستهای ایران مصالحه نخواهد کرد.»
او اضافه کرد: «ما مخالف راهحل دیپلماتیک نیستیم. ما میخواهیم جان انسانها حفظ شود. اگر بتوانیم از طریق یک راهحل دیپلماتیک جان انسانها را نجات دهیم، بسیار خوب است. بنابراین اکنون نیز از گفتوگوها حمایت میکنیم، به شرط آنکه مذاکرات به اهداف مورد نظر برسد.»
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین برجام را «توافقی بد» خواند و افزود اسرائیل در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، «تقریبا تنها کشوری» بود که بهصراحت از این توافق انتقاد کرد.
در روزهای گذشته، ترامپ بارها رویکرد اوباما در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و برجام را «فاجعه» خوانده است.
او پیشتر در واکنش به انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.
ترامپ در نخستین دوره حضور خود در کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را در برابر حکومت ایران در پیش گرفت و سرانجام سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد.
نیومن: در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم
سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه، از دستاوردهای کارزار نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت تضعیف سپاه پاسداران و بسیج «موفقیتهای عظیمی» هستند که نباید آنها را نادیده گرفت.
نیومن تاکید کرد: «ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خود را به دست بگیرند و درباره رهبری آینده کشورشان تصمیمگیری کنند.»
او افزود اسرائیل آتشبس را پذیرفته، زیرا در پی آن است که «با حسن نیت، فرصت مناسبی برای گفتوگوها و حلوفصل دیپلماتیک مساله فراهم شود».
نیومن بار دیگر خاطرنشان کرد در صورت ناکامی مسیر دیپلماتیک، اسرائیل ممکن است بار دیگر گزینه نظامی را «با هماهنگی ایالات متحده» در دستور کار قرار دهد.
شهروندان در ایران پس از اتصال دوباره به اینترنت بینالملل، پیامهای زیادی برای مدیابات ایراناینترنشنال ارسال کردند.
آنها میگویند اینترنت همچنان کند است و به وضعیت پیش از دیماه بازنگشته است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران امور خارجه این اتحادیه در یک نشست غیررسمی در شهر لیماسول قبرس درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، امنیت تنگه هرمز و ادامه جنگ در اوکراین گفتوگو میکنند.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد حمله به کشتی باری نامو متعلق به شرکت کشتیرانی اچامام در تنگه هرمز در اوایل ماه جاری میلادی، احتمالا با یک موشک ضدکشتی ایرانی انجام شده است.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی در سئول هنوز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره این موضوع، پاسخ نداده است.
وزارت خارجه کره جنوبی این ارزیابی را همزمان با اعلام نتایج تحقیقات دولتی درباره حمله ۱۴ اردیبهشت به کشتی فلهبر «نامو» منتشر کرد. حملهای که باعث آتشسوزی و آسیب به بخش پایینی بدنه عقب کشتی شد.
بررسی بقایای موشک
تحقیقات انجام شده بر بررسی قطعات و بقایای اشیای ناشناختهای متمرکز بوده است که پس از حمله در داخل کشتی نامو پیدا شدند.
بر اساس نتایج این بررسی، کشتی دو بار هدف قرار گرفته است؛ بهطوریکه کلاهک نخست منفجر نشده اما کلاهک دوم انفجار ایجاد کرده است.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد قطعات بهدستآمده نشان میدهند این تسلیحات احتمالا در ایران ساخته شدهاند.
پارک یونجو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، گفت موتورهای این قطعات به موتورهای توربوجت ساخت ایران شباهت دارند و یکی از قطعات نیز دارای نشانههایی است که به نظر میرسد متعلق به یک تولیدکننده ایرانی باشد.
او افزود کلاهکهای استفادهشده به نمونههای بهکار رفته در موشکهای ضدکشتی ایرانی «نور» یا «قادر» شباهت دارند.
احضار سفیر جمهوری اسلامی
پارک گفت دولت کره جنوبی سفیر جمهوری اسلامی را احضار خواهد کرد تا نتایج تحقیقات را با او در میان بگذارد و پیام اعتراضی سئول را منتقل کند.
به گفته او، سئول همچنین از تهران خواهد خواست اقدامهای مسئولانهای برای جلوگیری از تکرار چنین حادثهای انجام دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اندکی پس از این حادثه گفته بود جمهوری اسلامی به کشتی کره جنوبی شلیک کرده و از سئول خواسته بود به تلاشهای تحت رهبری آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندد.
تهران پیشتر هرگونه مسئولیت در این حمله را رد کرده بود.
پس از وقوع این حمله، دفتر ریاستجمهوری کرهجنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی دقیق علت انفجار است.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تاکید شده بود: «شناسایی علت دقیق حادثه در اولویت قرار دارد.»
یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری دولتی یانهپ گفته بود: «علت آتشسوزی کشتی هنوز تایید نشده و به نظر میرسد تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر (پس از یدککشی بدنه کشتی به بندر) مشخص شود.»