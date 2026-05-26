رویترز: پنتاگون و اسپیسایکس بر سر هزینه استارلینک در جنگ جمهوری اسلامی اختلاف پیدا کردند
خبرگزاری رویترز گزارش داد پنتاگون که بهدنبال کمک به شهروندان ایرانی برای دور زدن محدودیتهای ارتباطی جمهوری اسلامی است، با اسپیسایکس بر سر هزینه طرحی برای ارائه اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه استارلینک، مشابه خدمات نسل پنجم، نیز اختلاف پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایتشونده با شبکه استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیسایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهوارهای ارائهشده به پنتاگون شدند.
مدیران اسپیسایکس به مقامهای پنتاگون گفتهاند ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود پنج هزار دلار پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطحی از خدمات استفاده میکند که ارزش آن نزدیک به ۲۵ هزار دلار است.
رویترز نوشت اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری «لوکاس»، بخشی از تنشهای فزاینده میان پنتاگون و اسپیسایکس بر سر قیمتگذاری خدمات استارلینک در ماههای اخیر بوده است.
پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیسایکس موافقت کرد؛ اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاس را دو برابر کرد.
همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
همزمان با هشدار مقامهای هواشناسی درباره تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک، گزارشهای رسمی از کمبارشی شدید در برخی استانها، خالی ماندن ۳۳ درصد ظرفیت سدها و آسیب خاموشی چاههای کشاورزی به منابع آب و تولید غذا حکایت دارند.
با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در میانگین کشوری، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان درباره بحران آب در برخی استانها و کلانشهرها هشدار میدهند. بحرانی که به گفته کارشناسان، میتواند تامین آب شرب میلیونها نفر را تهدید کند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، سهشنبه پنجم خرداد با اشاره به تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک گفت ساکنان این شهرها باید «حداکثر صرفهجویی» را انجام دهند، در غیر این صورت احتمال کمبود آب شرب وجود دارد.
او در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد تهران در سال آبی جاری ۱۵۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش این استان ۲۵۰ میلیمتر است.
به گفته وظیفه، تهران با ۳۸ درصد کمبارشی نسبت به وضعیت نرمال، رکورددار کمبارشی در کشور است و سال گذشته آبی را نیز با حدود ۵۰ درصد کمبارشی به پایان رسانده بود.
وظیفه گفت میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱۷ میلیمتری، حدود چهار درصد بیشتر است، اما پراکندگی نامتوازن بارشها باعث شده بحران آب در برخی مناطق همچنان پابرجا بماند.
به گفته او، استانهای قم، سمنان، مرکزی، گیلان، یزد و اصفهان نیز کمتر از میانگین نرمال بارش دریافت کردهاند.
وظیفه همچنین گفت تهران و البرز با تنش آبی روبهرو هستند و با وجود ثبت بارش نرمال در خراسان رضوی، مشهد نیز در تنش آبی قرار دارد.
یکسوم ظرفیت مخازن سدها خالی است
آمارهای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوم خرداد سال جاری) نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال، هنوز ۳۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و کارشناسان میگویند توزیع نامتوازن بارشها همچنان مدیریت منابع آب را با چالش روبهرو کرده است.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داد خاموشی چاههای کشاورزی علاوه بر اتلاف منابع آب زیرزمینی، میتواند تولید محصولات کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
او گفت با هر بار قطع برق چاهها، حدود یک ساعت آب در مزرعه تلف میشود و این وضعیت امنیت غذایی را تهدید میکند.
مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد میانگین بارندگی کشور در سال آبی جاری به ۲۲۹ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان میدهد، اما ۱۲ استان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کردهاند.
او گفت «نامتوازنی مکانی» و «نامناسب بودن زمان بارشها» همچنان مدیریت منابع آب را دشوار کرده و با وجود افزایش بارندگی، برخی سدها از جمله در زنجان همچنان پایینتر از متوسط بلندمدت قرار دارند.
در ماههای گذشته، همزمان با تشدید بحران آب و آشکارتر شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، مقامهای حکومتی بارها سیاستگذاریهای ناکارآمد را نادیده گرفته و مردم را عامل اصلی بحران نشان داده و به «صرفهجویی» فراخواندهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت با هشدار درباره تشدید بحران در صورت مدیریت نشدن مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست صرفهجویی را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در ارزیابی این سخنان پزشکیان تاکید کرد که او بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.
در پی یک هفته اعتراضات کارگری در بندر امام و ماهشهر، فرمانداری و مسئولان اداره کار دستور بازگشت به کار بیش از ۶۰ نفر از کارگران اخراجی دو واحد صنعتی در این شهرها را صادر کردند.
ایلنا به نقل از «منابع کارگری» نوشت پس از یک هفته تجمع کارگران در مقابل دفتر شرکت و فرمانداری بندرامام، در جلسه یکشنبه فرماندار و سایر مسئولان شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت پتروناد و مدیرکل کار بندر امام «دستوری تنظیم و ابلاغ شد» مبنی بر اینکه کارگران اخراجی «باید ظرف ۲۴ ساعت به کار برگردند.»
همچنین در پی جلسه بررسی مشکلات کارگران قراردادی شرکت پایانهها و مخازن ماهشهر از سوی شورای تامین شهرستان ماهشهر، دستور بازگشت به کار هشت کارگر اخراجی در سریعترین زمان ممکن صادر شد.
این جلسه پس از سه روز اعتراضات صنفی کارگران قراردادی این شرکت برگزار شد.
گروه جهانی بیتیاس در مراسم امسال جوایز موسیقی آمریکا در لاسوگاس، برنده جایزه هنرمند سال شد. این گروه برای کسب عنوان هنرمند سال با هنرمندان مطرحی چون بد بانی، برونو مارس، تیلور سوئیفت، هری استایلز، لیدی گاگا، جاستین بیبر، کندریک لامار، مورگان والن و سابرینا کارپنتر رقابت کرد.
این دومین بار است که بیتیاس این جایزه را دریافت میکند. آنها نخستین بار در سال ۲۰۲۱ برنده این جایزه شدند و این اولین باری بود که هنرمندان آسیایی در این مراسم که بر اساس رای هواداران برگزار میشود، برنده میشد.
اعضای گروه شامل آرام، جین، شوگا، جیهوپ، جیمین، وی و جونگ کوک همگی برای دریافت جایزه در مراسم حضور داشتند. آنها بهتازگی دومین اجرای خود از چهار شب کنسرت پیاپی و کاملا فروختهشده در ورزشگاه الیجنت در لاسوگاس را به پایان رسانده بودند.
این گروه از هواداران خود که با نام «آرمی» شناخته میشوند، قدردانی کرد. آرام در سخنرانی خود به جمعیت تشویقکننده گفت: «افتخار بزرگی است که پس از پایان خدمت نظامی همه اعضا، بار دیگر این جایزه ارزشمند را دریافت میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارشها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار داراییهای تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعاها را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در ایکس نوشت: «گزارشهایی که میگویند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کند، درست نیست.»
او گفت این ادعاها از سوی طرفهایی منتشر میشود که در پی تضعیف «تلاشهای دیپلماتیک کنونی برای ثبات و کاهش تنش منطقهای» هستند.
الانصاری افزود نقش میانجیگری قطر در کنار شرکای منطقهای «بهخوبی تثبیت شده و بهصورت عمومی مستند شده است» و این گزارشها تلاشی برای آسیب زدن به اعتبار دوحه بهعنوان «تسهیلکننده مورد اعتماد بینالمللی صلح» است.