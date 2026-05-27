مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کابینه در کاخ سفید گفت نتیجه نهایی این است که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هستهای داشته باشد.
او افزود وقایع اخیر بار دیگر یادآوری کرده که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و نمیتواند به چنین سلاحی دست یابد.
روبیو تاکید کرد ترجیح رییسجمهوری همواره مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافق از مسیر دیپلماسی بوده است و این روند از طریق استیو ویتکاف، جرد کوشنر و معاون رییسجمهوری ادامه دارد.
او گفت اگر توافقی قابل دستیابی باشد، آمریکا خواهان انجام آن است و نشانههایی از پیشرفت دیده میشود. با این حال، اگر دیپلماسی نتیجه ندهد، گزینههای دیگری نیز در اختیار رییسجمهوری است.
روبیو تصریح کرد تا زمانی که ترامپ رییسجمهوری باشد، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست کابینه در کاخ سفید درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «آنها خیلی مایل به توافق هستند، اما تا این لحظه هنوز به نتیجه نرسیدهایم.»
ترامپ درباره روند مذاکرات با تهران تاکید کرد: «ما از این وضعیت رضایت نداریم.»
او در ادامه گفت: «در غیر این صورت، مجبور میشویم کار را تمام کنیم. همهچیزشان نابود شده است. آنها در حالی مذاکره میکنند که عملا چیزی در اختیار ندارند. اما باید دید چه اتفاقی میافتد.»
ترامپ گفت: «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه. در حال حاضر به نظر میرسد آنها فقط میخواهند به توافق برسند. فکر نمیکنم انتخاب دیگری داشته باشند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از بررسیهای خبرنگار خود نوشت پس از سفر محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر، پیشرفتهایی درباره آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی حاصل شده، اما برخی جزئیات هنوز نهایی نشده است.
تسنیم گزارش داد با وجود پیشرفت کلی در دو تا سه روز اخیر، همچنان اختلافهایی بر سر برخی بندها، کلمات و عبارات وجود دارد و روند رد و بدل پیامها ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در صورت نهاییشدن تفاهمنامه، سازوکار اعلام آن باید بهصورت مشترک و با تفاهم انجام شود و هرگونه اعلام یکجانبه از سوی آمریکا «کاملا نادقیق» خواهد بود.
تسنیم نوشت اعلام پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی (از مجموع ۲۴ میلیارد دلار)،، آغاز رفع محاصره دریایی و آغاز بازگشایی تنگه هرمز، بخشی از گامهای نخست تفاهم احتمالی خواهد بود.
این گزارش افزود پس از گام اول، یک دوره ۶۰ روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره برنامه هستهای در نظر گرفته میشود و جمهوری اسلامی در گام نخست هیچ تعهدی درباره مواد غنیشده، تعلیق فعالیتها یا موارد مشابه نداده است.
به نوشته تسنیم، تحریمهایی که مانع فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات جمهوری اسلامی شدهاند نیز باید در طول مذاکرات تعلیق شوند.
تسنیم همچنین گزارش داد بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی طی ۳۰ روز انجام خواهد شد و جمهوری اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز میتواند طی این مدت از نظر تعداد کشتیهای عبوری به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
بر اساس این گزارش، پس از مذاکرات اسلامآباد هیچ مذاکره مستقیمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام نشده و روند رد و بدل پیامها از طریق میانجیها دنبال شده است. تسنیم همچنین نوشت تفاهمنامه احتمالی، در صورت نهایی شدن، احتمالا ۱۴ بند خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با پیبیاسنیوز اعلام کرد تهران در ازای واگذاری و تحویل اورانیوم با غنای بالا، هیچ امتیاز یا کاهش تحریمی دریافت نخواهد کرد.
او تاکید کرد چنین توافقی شامل لغو تحریمها نمیشود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منابع آگاه نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است در ساعات آینده بهصورت یکطرفه اعلام کند که توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نهایی شده است.
فارس نوشت این اقدام احتمالی از سوی ترامپ با هدف اعمال فشار و القای توافق به افکار عمومی، پیش از رفع کامل اختلافات، ارزیابی میشود.
با این حال، یک عضو تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در گفتوگو با فارس تاکید کرد هنوز برخی موارد حلنشده باقی مانده و تا زمانی که همه موضوعات مدنظر جمهوری اسلامی حل نشود، «هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی در صورت رفع کامل این موارد، رسما نتیجه را اعلام خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک نفتکش حامل فرآوردههای نفتی متعلق به گروه کشتیرانی چینی کاسکو، چهارشنبه در حال عبور از تنگه هرمز بود؛ با این حال دادههای کشتیرانی نشان میدهد تردد نفتکشها در این مسیر همچنان محدود است.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴، میانگین تردد روزانه کشتیها از تنگه هرمز بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ عبور بود، اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود ۱۱ کشتی بوده است.
دادههای رهگیری نشان میدهد در یک روز گذشته دو نفتکش حامل نفت خام نیز از تنگه هرمز عبور کردهاند و ۹ کشتی دیگر وارد خلیج فارس شده یا از آن خارج شدهاند.
شرکت کارگزاری نفتکش گیبسون اعلام کرد با وجود نشانههایی از افزایش عبور نفتکشها، جریان انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در مقایسه با دوران پیش از جنگ همچنان بسیار محدود است و بازگشت تردد به سطح پیشین به تضمینهای امنیتی، پاکسازی مینها و چارچوب تازه بیمهای نیاز دارد.