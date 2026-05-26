سایت هرانا گزارش داد حشمتالله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، در پروندهای که در دوران حبس علیه او گشوده شده، به سه سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکمی که شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی شاهینی صادر کرده و دوم خرداد به طبرزدی ابلاغ شده، او بابت اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعا به سه سال حبس محکوم شده است.
این شعبه همچنین طبرزدی را از اتهام «تشویش و تحریک به خشونت و کشتار» تبرئه کرده است. جلسه رسیدگی به اتهامهای این پرونده ۱۹ اردیبهشتماه برگزار شده بود.
طبرزدی شهریور ۱۴۰۱ در گلپایگان بازداشت و پس از مدتی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او با اتهامهایی از جمله «همکاری با دولتهای متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبری» به ۱۱ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.
همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
بحران معیشت و تهدید سلامت افراد دارای آسیب نخاعی
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
ناصر آراسته، جانشین رییس مشاوران نظامی خامنهای، گفت: «آمریکا در آینده جایگاهی در خلیج فارس نخواهد داشت و این موضوع چه با جنگ و چه بدون جنگ محقق میشود.»
او درباره آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: «کنترل تردد در تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه است و کشتیهای خارجی بدون مجوز تهارن امکان عبور ندارند.»
آراسته افزود دیپلماتها باید در کنار نیروهای مسلح برای «پاکسازی منطقه از پایگاههای آمریکایی» بایستند.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد یگانهای پدافندی سپاه پس از «پایشهای اطلاعاتی دقیق»، یک پهپاد امکیو-۹ آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است یک پهپاد آرکیو-۴ و یک جنگنده اف-۳۵ نیز پس از شلیک پدافند سپاه، مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند.
سپاه همچنین نسبت به هرگونه نقض آتشبس از سوی ارتش آمریکا هشدار داد و اعلام کرد حق پاسخ متقابل را برای خود «مشروع و قطعی» میداند.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سهشنبه پنجم خرداد چند پرتابه، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این پرتابها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شدهاند.
به گفته ارتش کره جنوبی، موشک پرتاب شده، حدود ۸۰ کیلومتر پرواز کرده است.
این نخستین پرتاب موشکی آشکارشده کره شمالی از ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به شمار میرود. زمانی که پیونگیانگ چند موشک بالستیک کوتاهبرد آزمایش کرد و گفت این موشکها به بمبهای خوشهای مجهز بودهاند.
کره شمالی ۲۰ فروردین نیز بدون اشاره به تعداد موشکهای بالستیک پرتابشده از سوی این کشور، اعلام کرد توان رزمی کلاهک موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است.
نمایش توانایی برای «جنگ مدرن»
کره شمالی اوایل فروردین نیز اعلام کرده بود یک کلاهک جدید بمب خوشهای برای موشک بالستیک و همچنین یک سلاح الکترومغناطیسی را آزمایش کرده است.
تحلیلگران آن زمان گفتند این آزمایشها بخشی از تلاش پیونگیانگ برای نمایش توانایی خود در جنگهای مدرن است.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اسفند ماه سال گذشته گفت جایگاه کشورش بهعنوان یک قدرت هستهای «غیرقابل بازگشت» است و گسترش «بازدارندگی هستهای دفاعی» برای امنیت ملی ضروری به شمار میرود.
ادامه توسعه برنامه موشکی با وجود تحریمها
کره شمالی از سال ۲۰۰۶ بهدلیل برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک خود تحت تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، اما در سالهای اخیر و تحت رهبری کیم جونگ اون، روند توسعه زرادخانه نظامی خود را سرعت بخشیده است.
این روند بارها با محکومیت کره جنوبی، ژاپن و آمریکا روبهرو شده است.
همزمان، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی پنجم خرداد از پیونگیانگ خواست به پیشنهادهای سئول برای صلح و کاهش تنش پاسخ دهد.
او گفت کره جنوبی همچنان هدف «خلع سلاح کامل هستهای شبهجزیره کره» را دنبال میکند و در عین حال، با هماهنگی جامعه بینالمللی، رویکردی مرحلهای و عملگرایانه برای حل مساله هستهای کره شمالی در پیش خواهد گرفت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، گفت ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با بازگشایی اینترنت موافقت کرده و این تصمیم از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شده است.
او درباره قیمت بنزین نیز گفت: «عدد مشخصی مطرح نشده، اما موضوع مدیریت مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت در دستور کار قرار دارد.»
مهاجرانی در پاسخ به پلمب برخی اماکن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، گفت: «رویکرد دولت پذیرش همه مردم است و این موضوع همچنان در حال بررسی است.»
او در ادامه گفت ستادی با عنوان «ستاد ساماندهی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است و تلاش داریم در روزهای آینده اینترنت بینالملل دوباره در دسترس قرار گیرد.