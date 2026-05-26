خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دیوان عدالت اداری در پی طرح شکایت‌هایی درباره ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را صادر کرده است.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان با احراز «ضرورت و فوریت» موضوع، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تا زمان رسیدگی به شکایت متوقف کرده است.

دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرد مصوبات این ستاد تا زمان رسیدگی به شکایت، غیرقابل اجرا خواهد بود.

پیش‌تر مسعود پزشکیان، با ایجاد این ستاد و معرفی محمدرضا عارف به عنوان رییس آن، خواستار تعیین تکلیف وضعیت اینترنت شده بود و دوشنبه این ستاد مصوب کرد که اینترنت بین‌المللی در ایران، به شرایط پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ بازگردد.