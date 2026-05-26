در گزارش رسانههای حکومتی گفته شده که در حمله به قایقهای تندرو سپاه تعدادی کشته شدهاند. در این گزارشها به تعداد دقیق کشتهشدگان اشاره نشده و تنها نام چهار عضو سپاه پاسداران ذکر شده است.
تیم هاوکینز گفت حملات آمریکا جنبه دفاعی داشته و شامل «سایتهای پرتاب موشک و قایقهای جمهوری اسلامی بوده که در تلاش برای کارگذاری مین بودند».
هاوکینز تاکید کرد: «فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنان در حال دفاع از نیروهای خود است و در عین حال در طول آتشبس جاری، خویشتنداری به خرج میدهد.»
یک مقام دفاعی آمریکا نیز اعلام کرد که این حملات در بندرعباس، در جنوب ایران و نزدیک به تنگه هرمز انجام شده است.
رسانههای حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند که صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس و مناطق ساحلی اطراف تنگه هرمز شنیده شده است. خبرگزاری مهر اعلام کرد که وضعیت در بندرعباس تحت کنترل است و جای نگرانی وجود ندارد.
با این حال خبرگزاری تابناک گزارش داد که یک موشک به باند پروازی فرودگاه بندرعباس اصابت کرده است.
رسانههای حکومتی همچنین از شنیده شدن صدای پدافند در چند نقطه از ایران از جمله اندیمشک، اصفهان، قم و بابلسر خبر دادند.
در همین حال جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس، در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی» جزییات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد.
به نوشته او، این مقام گفت «دو شناور سپاه پاسداران در حال مینگذاری در تنگه هرمز منهدم شدند.
او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنین به یک سایت موشکهای زمین به هوا«سام»در بندرعباس که آنها را هدف قرار میداد، حمله کرد.