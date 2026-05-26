مقام‌های حکومتی در پی اعتراضات کارگری در بندر امام و ماهشهر، دستور بازگشت به کار ده‌ها نفر از کارگران اخراجی دو واحد صنعتی در این شهرها را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، با ادامه اعتراض بیش از ۶۰ کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پتروناد ماهشهر، فرمانداری و مسئولان اداره کار، دستور بازگشت به کار آن‌ها را صادر کردند.

ایلنا به نقل از «منابع کارگری» نوشت پس از یک هفته تجمع کارگران در مقابل دفتر شرکت و فرمانداری بندرامام، در جلسه یکشنبه فرماندار و سایر مسئولان شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت پتروناد و مدیرکل کار بندر امام «دستوری تنظیم و ابلاغ شد» مبنی بر اینکه کارگران اخراجی «باید ظرف ۲۴ ساعت به کار برگردند.»

در این ارتباط، یکی از کارگران گفت: «اگر ما را داخل شرکت پتروناد راه ندهند، دوباره در مقابل فرمانداری تجمع خواهیم کرد، و فرماندار گفته در صورت‌عدم همکاری مدیرعامل شرکت، دادستانی استان در پرونده مدیران شرکت ورود می‌کند.»

همچنین در پی جلسه بررسی مشکلات کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن ماهشهراز سوی شورای تامین شهرستان ماهشهر، دستور بازگشت به کار هشت کارگر اخراجی در سریع‌ترین زمان ممکن صادر شد.

این جلسه پس از سه روز اعتراضات صنفی کارگران قراردادی این شرکت برگزار شد.

در جلسه همچنین از مدیریت کنونی شرکت خواسته شد تمامی مطالبات معوقه کارگران را به‌صورت کامل و بدون نقص پرداخت کند.