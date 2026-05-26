ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گزارشها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این روایتها را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد.
او در ایکس نوشت: «گزارشهایی که میگویند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کند، درست نیست.»
او افزود این روایتها از سوی طرفهایی منتشر میشود که در پی تضعیف «تلاشهای دیپلماتیک کنونی برای برقراری ثبات و کاهش تنش منطقهای» هستند.
به گفته انصاری، نقش میانجیگری قطر در کنار شرکای منطقهای «بهخوبی تثبیت و بهصورت عمومی مستند شده است» و این گزارشها تلاشی برای آسیب زدن به اعتبار دوحه بهعنوان «تسهیلکننده مورد اعتماد بینالمللی صلح» است.