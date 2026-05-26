مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به حمله اخیر ایالات‌ متحده به اهدافی در ایران گفت: «تنگه‌ها باید باز بمانند و به هر شکلی باز خواهند ماند.»

او با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه ادامه دارد و «نهایی کردن زبان توافق» ممکن است چند روز طول بکشد.