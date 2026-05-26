خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم خرداد از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

میزان نوشت خانی شکرآب به‌عنوان «سرشبکه عملیاتی موساد» در خارج از کشور، برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد.

این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هشدار داده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد خانی شکرآب پس از انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار، در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.

بر اساس گزارش این نهاد، خانی شکرآب دوم مهر ۱۴۰۴ بازداشت و به اتهام «همکاری با اسرائیل و مشخصا سازمان اطلاعاتی موساد» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

با اعدام خانی شکرآب، شمار زندانیان اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، در کمتر از ۷۰ روز، به دست‌کم ۳۹ نفر رسید.