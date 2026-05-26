خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه پنجم خرداد از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
میزان نوشت خانی شکرآب بهعنوان «سرشبکه عملیاتی موساد» در خارج از کشور، برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت میکرد.
این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هشدار داده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد خانی شکرآب پس از انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزلحصار، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس گزارش این نهاد، خانی شکرآب دوم مهر ۱۴۰۴ بازداشت و به اتهام «همکاری با اسرائیل و مشخصا سازمان اطلاعاتی موساد» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
با اعدام خانی شکرآب، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، در کمتر از ۷۰ روز، به دستکم ۳۹ نفر رسید.
خبرگزاری صداوسیما نوشت گزارش شبکه العربیه درباره وجود یادداشت تفاهمی ۱۴ بندی میان جمهوری اسلامی و آمریکا صحت ندارد.
بر اساس گزارش العربیه، پیشنویس این توافق شامل موضوعاتی مانند بازگشایی تنگه هرمز، آغاز مذاکرات هستهای و نحوه آزادسازی اموال بلوکهشده است.
صداوسیما افزود تمامی این موارد از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی رد شده و چنین یادداشت تفاهمی وجود ندارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از صدور حکم اعدام برای غلامرضا خانی شکرآب خبر داد؛ ورزشکار پیشین امامای، مربی و داور بینالمللی این رشته که به «همکاری با اسرائیل» و «هدایت شبکه خرابکاری» متهم شده است.
فارس با روایتی کلی از روند بازداشت او مدعی شده خانی شکرآب «سرپل عملیاتی موساد» بوده و پس از انتقال به ایران، در دادگاه به اعدام محکوم شده است.
با این حال، تاکنون جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، زمان و محل محاکمه، دسترسی او به وکیل انتخابی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
منابع مطلع پیشتر گفته بودند خانی شکرآب، متولد ۱۳۷۱، پیش از بازداشت در ترکیه زندگی میکرد و حدود یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
گفته میشود حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است.
انتشار خبر حکم اعدام او، بهویژه پس از انتقال اخیرش از اوین به زندان قزلحصار، نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع این حکم را افزایش داده است.
سایت هرانا گزارش داد حشمتالله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، در پروندهای که در دوران حبس علیه او گشوده شده، به سه سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکمی که شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی شاهینی صادر کرده و دوم خرداد به طبرزدی ابلاغ شده، او بابت اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعا به سه سال حبس محکوم شده است.
این شعبه همچنین طبرزدی را از اتهام «تشویش و تحریک به خشونت و کشتار» تبرئه کرده است. جلسه رسیدگی به اتهامهای این پرونده ۱۹ اردیبهشتماه برگزار شده بود.
طبرزدی شهریور ۱۴۰۱ در گلپایگان بازداشت و پس از مدتی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او با اتهامهایی از جمله «همکاری با دولتهای متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبری» به ۱۱ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.
همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
بحران معیشت و تهدید سلامت افراد دارای آسیب نخاعی
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
ناصر آراسته، جانشین رییس مشاوران نظامی خامنهای، گفت: «آمریکا در آینده جایگاهی در خلیج فارس نخواهد داشت و این موضوع چه با جنگ و چه بدون جنگ محقق میشود.»
او درباره آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: «کنترل تردد در تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه است و کشتیهای خارجی بدون مجوز تهارن امکان عبور ندارند.»
آراسته افزود دیپلماتها باید در کنار نیروهای مسلح برای «پاکسازی منطقه از پایگاههای آمریکایی» بایستند.