این در حالی است که روند اطلاع‌رسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابل‌توجهی همراه بوده است.

در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع خانی هشدار داده بودند ، اما مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.

سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سه‌شنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.

اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانی‌ها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه خانی

خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، خانی را «یکی از سرشبکه‌های عملیاتی موساد در خارج از کشور» معرفی کرد و نوشت او «دارای سوابق نزاع و شرارت» بوده است.

به گزارش میزان، خانی برای شرکت در مسابقات ورزشی چند بار به کشورهای همسایه سفر کرده بود و «مراحل جذب و هدایت» او از سوی موساد در خارج از کشور انجام گرفت.

این رسانه حکومتی افزود: «او علاوه بر فعالیت‌های ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری می‌کرده که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس [موساد] قرار گرفته است.»

با این حال، گزارش میزان توضیحی درباره ارتباط میان فعالیت‌های ورزشی یا «شرخری» با اتهام همکاری با موساد ارائه نکرد.

حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرد .

روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.

در یکی از آخرین موارد، جمهوری اسلامی سوم خرداد مجتبی کیان ، زندانی سیاسی، را به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» اعدام کرد.

اذعان خبرگزاری سپاه به ربودن خانی

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، به‌دنبال «جذب افراد و به‌کارگیری آن‌ها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.

«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش‌ زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیات‌های خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.

میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.

خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».

آموزشکده توانا پیش‌تر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».

با اجرای حکم اعدام خانی، شمار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کمتر از ۷۰ روز گذشته به ۳۹ نفر افزایش یافت.