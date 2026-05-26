خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اجرا درآمده است.
این در حالی است که روند اطلاعرسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابلتوجهی همراه بوده است.
در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع خانی هشدار داده بودند، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.
سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سهشنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.
اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانیها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، جمهوری اسلامی سوم خرداد مجتبی کیان، زندانی سیاسی، را به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» اعدام کرد.
اذعان خبرگزاری سپاه به ربودن خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، بهدنبال «جذب افراد و بهکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.
«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیاتهای خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.
میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».
آموزشکده توانا پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «بدیهی است که در شرایطی که در بسیاری از کشورها شاهد افزایش قیمتها هستیم، حجم افزایش قیمتها وجود دارد. اما تاکید میکنم تلاش دولت بر این است که قدرت خرید مردم تا حد امکان بالا برود و افزایش یابد.»
او ادامه داد: «هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده ولی این موضوع مطرح شده که باید میزان تولید را مدیریت کنیم.»
او افزود: «در طول جنگ گذشته و جدید آسیبهایی دیدیم که کتمان نمیکنیم. حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید بنزین داریم.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده نوشت بر اساس متن ۱۴ مادهای «یادداشت تفاهم» میان جمهوری اسلامی و آمریکا، منابع بلوکهشده جمهوری اسلامی باید در طول مذاکرات آزاد شود و این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی تاکید دارد نیمی از این مبلغ، یعنی ۱۲ میلیارد دلار، همزمان با اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و باقی آن طی ۶۰ روز منتقل شود.
تسنیم نوشت سفر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به قطر برای گفتوگو درباره نحوه اجرای این مطالبه، دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار در گام اول و رفع موانع انجام شده است.
این منبع همچنین با اشاره به تجربه آزادسازی منابع جمهوری اسلامی در کره جنوبی و قطر، گفت: «تاکید بر این بود که مراحل اجرایی با دقت پیگیری شود تا این تجربه مجدد تکرار نشود. به همین دلیل با استفاده از تجربه نوبت قبل این سفر انجام شد تا اختلالی در دسترسی به این مبالغ پیش نیاید و از این جنبه سفر نتایج خوبی داشت.»
به گفته این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده، مذاکرات قطر در مجموع «خوب» بوده و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان با توجه به «بدعهدی» آمریکا، با احتیاط به روند مذاکرات نگاه میکند.
تسنیم همچنین به نقل از یک منبع مطلع دیگر نوشت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره ندادن پول برای «ضمانت تفاهمنامه» میان جمهوری اسلامی و آمریکا «در کل اشتباه نیست»، زیرا منابع مورد گفتوگو در دوحه متعلق به جمهوری اسلامی است، ارتباطی با ضمانت تفاهم ندارد و جمهوری اسلامی به دلیل تجربههای قبلی، با دقتنظر و سختگیری کامل به دنبال بازگشت این منابع است.