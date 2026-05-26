شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تل‌آویو، سه‌شنبه پنجم خرداد گزارش داد هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیل‌ها، نسخه‌های پشتیبان و فایل‌های داخلی «سازمان حمل‌ونقل کلان‌شهر لس‌آنجلس» را به سرقت بردند.

این شرکت افزود داده‌های ربوده‌شده را پس از آنکه به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.

به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط می‌کند که پیش‌تر از سوی مقام‌های اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده‌اند.

مقام‌های سازمان حمل‌ونقل لس‌آنجلس ماه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کردند در حال همکاری با نیروهای انتظامی و متخصصان امنیت سایبری هستند تا سامانه‌های خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.

در این بیانیه آمده بود: «شناسایی عامل حمله بخشی از روند تحقیقات است و ما در این خصوص گمانه‌زنی نخواهیم کرد.»

پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت مایکروسافت گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کنار روسیه، چین و کره شمالی، به‌طور گسترده از هوش مصنوعی برای پیشبرد حملات سایبری خود بهره می‌برد.

نقش گروه هکری «ابابیل میناب»

رویترز در ادامه نوشت از زمانی که یک گروه ناشناخته طرفدار تهران با نام «ابابیل میناب» مسئولیت عملیات علیه سامانه حمل‌ونقل لس‌آنجلس را بر عهده گرفت، متخصصان امنیت دیجیتال به دست داشتن جمهوری اسلامی در این رویداد مشکوک شدند.

افزون بر این، ادبیات و شیوه عملکرد «ابابیل میناب» با ویژگی‌های گروه‌های هکری خودخوانده‌ای همخوانی دارد که به باور پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی، در واقع «پوششی برای جاسوسان ایرانی» هستند.

ایال سلا، مدیر بخش اطلاعات تهدید در شرکت گمبیت، گفت ارتباط میان گروه ابابیل و حکومت ایران از مدت‌ها پیش یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقات بوده است.

او افزود: «یافته‌های جدید ما شواهد جرم‌شناسانه‌ای ارائه می‌دهد که این فرضیه را تقویت می‌کند.»

گمبیت یک استارتاپ امنیتی است که در میان بنیان‌گذاران آن، شماری از اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ اسرائیل دیده می‌شوند.

این یگان، واحد اطلاعات سایبری و شنود ارتش اسرائیل است و نقشی مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات اطلاعاتی و جنگ الکترونیک دارد.

حمله سایبری به سامانه حمل‌ونقل لس‌آنجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد و گروه هکری ابابیل حدود دو هفته بعد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

اگرچه مقام‌های لس‌آنجلس اعلام کردند این نفوذ باعث توقف حرکت قطارها یا اتوبوس‌ها نشد، رسانه‌های محلی گزارش دادند دست‌کم برخی نمایشگرهای زمان رسیدن وسایل نقلیه از کار افتاد و شهروندان نتوانستند کارت‌های حمل‌ونقل خود را شارژ کنند.

ردپای «ابابیل میناب» در سایر حملات سایبری

گروه ابابیل همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه قطار شهری «تری-ریل» در جنوب فلوریدا، شرکت ردیابی خودرو «وینکس» و شرکت زیرساختی سعودی «یونی‌مک» را پذیرفته است.

شرکت اسرائیلی گمبیت در ادامه گزارش داد گروه هکری ابابیل چندین سازمان دیگر را نیز هدف قرار داده، اما هویت آن‌ها تاکنون فاش نشده است.

به گفته این شرکت، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مهاجمان نشان می‌دهد یک رسانه و یک مرکز آموزشی در اسرائیل، همراه با یک شرکت کارگزاری بیمه در ترکیه، از جمله قربانیان این حملات بوده‌اند. با این حال، جزییات بیشتری درباره این نهادها منتشر نشده است.

از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیل‌های شخصی کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی.

پیش‌تر شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپ‌بنزین‌ها هستند.