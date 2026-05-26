ارتش اسرائیل: حمله به زیرساختهای حزبالله در جنوب لبنان در جریان است
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال حاضر زیرساختهای متعلق به حزبالله را در چندین منطقه در جنوب لبنان هدف قرار میدهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند. رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، سهشنبه پنجم خرداد گزارش داد هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آنکه به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان ندادهاند.
مقامهای سازمان حملونقل لسآنجلس ماه گذشته در بیانیهای اعلام کردند در حال همکاری با نیروهای انتظامی و متخصصان امنیت سایبری هستند تا سامانههای خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.
در این بیانیه آمده بود: «شناسایی عامل حمله بخشی از روند تحقیقات است و ما در این خصوص گمانهزنی نخواهیم کرد.»
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت مایکروسافت گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کنار روسیه، چین و کره شمالی، بهطور گسترده از هوش مصنوعی برای پیشبرد حملات سایبری خود بهره میبرد.
نقش گروه هکری «ابابیل میناب»
رویترز در ادامه نوشت از زمانی که یک گروه ناشناخته طرفدار تهران با نام «ابابیل میناب» مسئولیت عملیات علیه سامانه حملونقل لسآنجلس را بر عهده گرفت، متخصصان امنیت دیجیتال به دست داشتن جمهوری اسلامی در این رویداد مشکوک شدند.
افزون بر این، ادبیات و شیوه عملکرد «ابابیل میناب» با ویژگیهای گروههای هکری خودخواندهای همخوانی دارد که به باور پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی، در واقع «پوششی برای جاسوسان ایرانی» هستند.
ایال سلا، مدیر بخش اطلاعات تهدید در شرکت گمبیت، گفت ارتباط میان گروه ابابیل و حکومت ایران از مدتها پیش یکی از فرضیههای اصلی تحقیقات بوده است.
او افزود: «یافتههای جدید ما شواهد جرمشناسانهای ارائه میدهد که این فرضیه را تقویت میکند.»
گمبیت یک استارتاپ امنیتی است که در میان بنیانگذاران آن، شماری از اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ اسرائیل دیده میشوند.
این یگان، واحد اطلاعات سایبری و شنود ارتش اسرائیل است و نقشی مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات اطلاعاتی و جنگ الکترونیک دارد.
حمله سایبری به سامانه حملونقل لسآنجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد و گروه هکری ابابیل حدود دو هفته بعد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
اگرچه مقامهای لسآنجلس اعلام کردند این نفوذ باعث توقف حرکت قطارها یا اتوبوسها نشد، رسانههای محلی گزارش دادند دستکم برخی نمایشگرهای زمان رسیدن وسایل نقلیه از کار افتاد و شهروندان نتوانستند کارتهای حملونقل خود را شارژ کنند.
ردپای «ابابیل میناب» در سایر حملات سایبری
گروه ابابیل همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه قطار شهری «تری-ریل» در جنوب فلوریدا، شرکت ردیابی خودرو «وینکس» و شرکت زیرساختی سعودی «یونیمک» را پذیرفته است.
شرکت اسرائیلی گمبیت در ادامه گزارش داد گروه هکری ابابیل چندین سازمان دیگر را نیز هدف قرار داده، اما هویت آنها تاکنون فاش نشده است.
به گفته این شرکت، بررسی دادههای منتشرشده از سوی مهاجمان نشان میدهد یک رسانه و یک مرکز آموزشی در اسرائیل، همراه با یک شرکت کارگزاری بیمه در ترکیه، از جمله قربانیان این حملات بودهاند. با این حال، جزییات بیشتری درباره این نهادها منتشر نشده است.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها هستند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشت ارتش آمریکا با حمله به کشتیهای تجاری ایران در ۴۸ ساعت گذشته، آتشبس اعلامشده در ۱۹ فروردین را نقض کرده است.
در این بیانیه آمده است این اقدام در حالی انجام شده که روند دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان در جریان بوده و تهران آن را نشانه «بدعهدی» آمریکا میداند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد، مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی در دفاع از منافع خود تردید نخواهد کرد.
علی یزدیخواه، نماینده مجلس، گفت دونالد ترامپ «ثبات رفتاری» ندارد و مواضع او متناقض، هیجانی و بدون پشتوانه عقلی است.
او افزود رییسجمهوری آمریکا در ماههای اخیر بیشتر «آرزوهای خود» را از طریق شبکههای اجتماعی مطرح کرده است.
یزدیخواه همچنین گفت استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای حق همه کشورهاست و این حق را نمیتوان از جمهوری اسلامی سلب کرد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام، سهشنبه پنجم خرداد برای صدوبیستودومین هفته متوالی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
این کارزار از ارگانهای حقوق بشری بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست با بهکارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدامها شوند و در «تراژدی اعدامها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پنجم خرداد گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است «چند روز» طول بکشد. این اظهارات در حالی که آمریکا شامگاه سهشنبه «حملاتی دفاعی» در جنوب ایران انجام داد، امیدها را به پایان فوری جنگ کاهش داده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود در بسیاری از موضوعهای مطرحشده در یادداشت تفاهم احتمالی ۱۴ مادهای، جمعبندیهایی حاصل شده، اما این به معنای دستیابی قریبالوقوع به توافق برای پایان جنگ نیست.
مذاکرات در چه مرحلهای است؟
خبرگزاری رویترز سهشنبه پنجم خرداد نوشت که پس از آتشبس ۱۹ فروردین، تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.
بقایی گفت چارچوب فعلی بر پایان جنگ و پایان محاصره دریایی آمریکا متمرکز است. در مقابل، تهران اقدامهایی برای تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز انجام خواهد داد.
حسین نوشآبادی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت چارچوب احتمالی توافق شامل پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، پایان محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران و آزادی فروش نفت ایران است.
او گفت پیشنویس اولیه ایران هیچ تعهدی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در بر ندارد.
در مقابل، یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ که نامش فاش نشده، گفت جمهوری اسلامی «در اصل» با بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی آمریکا و همچنین کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کرده است.
منابع ایرانی نیز به رویترز گفتند توافق در چارچوب فعلی فقط بر پایان جنگ، ایجاد یک چارچوب ۳۰ روزه برای عبور و مرور از تنگه هرمز و کشتیرانی و احتمالا برخی تسهیلات مالی متمرکز است.
به گفته این منابع، پس از آن مذاکرات درباره مسائل دشوارتر، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا، جزییات مربوط به تنگه هرمز و نحوه اجرای مرحلهای تعهدات، از جمله رفع تحریمها و ترتیبات امنیتی، آغاز خواهد شد.
توافق چگونه میتواند پیش برود؟
رویترز نوشت اگر شورای عالی امنیت ملی «یادداشت تفاهم» را تایید کند، متن به منظور تصویب نهایی برای مجتبی خامنهای، رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی، ارسال خواهد شد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت واشینگتن معتقد است خامنهای چارچوب کلی توافق را تایید کرده است.
بقایی و نوشآبادی گفتند اگر مرحله نخست توافق پیش برود، موضوع هستهای در بازه ۶۰ روزه بعدی بررسی و مذاکره خواهد شد.
آخرین توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی که در سال ۲۰۱۵ امضا و در سال ۲۰۱۸ از سوی ترامپ لغو شد، پس از سالها مذاکره میان تیمهای بزرگ کارشناسی حاصل شده بود.
مهمترین اختلافها چیست؟
تهران کنترل بر تنگه هرمز را مهمترین اهرم فشار خود میداند و آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را ابزار اصلی فشار واشینگتن تلقی میکند.
آمریکا معتقد است جمهوری اسلامی بهدنبال ساخت سلاح هستهای است. موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده و میگوید برنامه هستهایاش صرفا اهداف صلحآمیز دارد.
محور اصلی اختلاف، غنیسازی اورانیوم است. فرآیندی که هم برای تولید سوخت نیروگاههای هستهای و هم برای ساخت مواد لازم جهت کلاهک هستهای کاربرد دارد.
بر اساس گزارش رویترز، ممکن است در نهایت توافقی حاصل شود که شامل توقف طولانیمدت غنیسازی و همچنین خارج کردن یا رقیقسازی ذخایر اورانیوم باشد.
منابع ایرانی گفتند جمهوری اسلامی ممکن است در نهایت با رقیقسازی بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا در یک کشور «دوست» تا سطح پنج درصد و بازگرداندن آن موافقت کند.
اما همچنان پرسشهای متعددی باقی مانده است؛ از جمله مدت توقف برنامه هستهای، احتمال برچیدن تاسیسات هستهای در این دوره، سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و آینده سانتریفیوژهای پیشرفته و برنامههای تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی.
یکی از اصلیترین خواستههای آمریکا پیش از آغاز جنگ، محدود شدن برد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بود تا این موشکها قادر به رسیدن به اسرائیل نباشند.
جمهوری اسلامی همواره مذاکره درباره برنامه موشکی خود را رد کرده و گفته است حق برخورداری از تسلیحات متعارف قابل مذاکره نیست و تهران همچنان زرادخانه بزرگی در اختیار دارد.
اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار تحریمها قرار دارد. فشاری که به اعتراضات سراسری دیماه نیز دامن زد.
تهران بهشدت خواهان لغو تحریمها، آزادسازی دهها میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکهشده در بانکهای خارجی و همچنین دریافت غرامت برای خسارتهای ناشی از جنگ است.