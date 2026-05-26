این رسانه در گزارشی کوتاه که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، نوشت این مقام‌ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود ۲۴ ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.

به گفته این منابع که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا تحرکاتی را در برخی از مواضع موشک‌های زمین‌به‌هوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابرِ فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید می‌کرد.

یکی از سخنگوهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که ارتش این کشور اهدافی را در ایران، در نزدیکی تنگه هرمز، هدف قرار داد. همزمان، رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران در حمله آمریکا به قایق‌های تندروی متعلق به این نیروها خبر دادند.

در بیانیه سنتکام اعلام شده بود که حملات آمریکا جنبه دفاعی داشته و شامل «سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های جمهوری اسلامی بوده که در تلاش برای کارگذاری مین بودند».

یک مقام دفاعی آمریکا نیز اعلام کرد که این حملات در بندرعباس، در جنوب ایران و نزدیک به تنگه هرمز انجام شده است.

مقام‌های پنتاگون روز سه‌شنبه گزارش‌های رسانه‌های ایرانی را که مدعی شده بودند جمهوری اسلامی یک پهپاد آمریکایی ام‌کیو-۹ ریپر را سرنگون کرده است، رد کردند.

مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند که سپاه پاسداران ممکن است در حال آزمودن این موضوع بوده باشد که آیا نیروهایش در شرایطی که دو طرف می‌کوشند توافق احتمالی را تثبیت کنند، از فضای عملیاتی تازه و بیشتری برخوردار شده‌اند یا نه.

تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوع‌های دشواری از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزب‌الله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، اختلاف دارند.

با این حال، دو طرف پس از هفته‌ها مذاکره عمدتا غیرمستقیم می‌گویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف می‌کند و به مذاکره‌کنندگان ۶۰ روز فرصت می‌دهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه پنجم خرداد گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است «چند روز» طول بکشد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش از او گفته بود در بسیاری از موضوع‌های مطرح‌شده، جمع‌بندی‌هایی حاصل شده است، اما این به معنای دستیابی قریب‌الوقوع به توافق برای پایان جنگ نیست.