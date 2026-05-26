خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دیوان عدالت اداری در پی طرح شکایتهایی درباره ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را صادر کرده است.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان با احراز «ضرورت و فوریت» موضوع، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تا زمان رسیدگی به شکایت متوقف کرده است.
دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرد مصوبات این ستاد تا زمان رسیدگی به شکایت، غیرقابل اجرا خواهد بود.
پیشتر مسعود پزشکیان، با ایجاد این ستاد و معرفی محمدرضا عارف به عنوان رییس آن، خواستار تعیین تکلیف وضعیت اینترنت شده بود و دوشنبه این ستاد مصوب کرد که اینترنت بینالمللی در ایران، به شرایط پیش از دیماه ۱۴۰۴ بازگردد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقاع و سراسر جنوب لبنان، بیش از ۱۰۰ زیرساخت و نیروی حزبالله را هدف قرار داده است.
بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقاع، زیرساختها و یک انبار تسلیحات حزبالله هدف قرار گرفت.
ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان، بیش از ۹۰ انبار تسلیحات، مقر، پایگاه دیدهبانی و زیرساختهایی که به گفته این ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیرنظامیان اسرائیل استفاده میشد، هدف قرار گرفت.
در این اطلاعیه آمده است در تصاویری از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره، چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساختهایی انجام شد که فعالیت نیروهای حزبالله در آنها شناسایی شده بود و این حمله به کشتهشدن این نیروها منجر شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اجرا درآمده است.
این در حالی است که روند اطلاعرسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابلتوجهی همراه بوده است.
در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع خانی هشدار داده بودند، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.
سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سهشنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.
اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانیها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، بهدنبال «جذب افراد و بهکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.
«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیاتهای خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.
میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».
آموزشکده توانا پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «بدیهی است که در شرایطی که در بسیاری از کشورها شاهد افزایش قیمتها هستیم، حجم افزایش قیمتها وجود دارد. اما تاکید میکنم تلاش دولت بر این است که قدرت خرید مردم تا حد امکان بالا برود و افزایش یابد.»
او ادامه داد: «هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده ولی این موضوع مطرح شده که باید میزان تولید را مدیریت کنیم.»
او افزود: «در طول جنگ گذشته و جدید آسیبهایی دیدیم که کتمان نمیکنیم. حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید بنزین داریم.»