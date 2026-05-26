خبرگزاری مهر: وزارت خارجه و مجلس در اطلاعرسانی مرجعیت خود را از دست دادهاند
خبرگزاری مهر در یادداشتی از نحوه اطلاعرسانی حاکمیت درباره مذاکرات انتقاد کرد و نوشت به اطلاعرسانی توهینآمیز به مردم پایان دهید. مهر همچنین از سکوت وزارت خارجه و مجلس درباره سفر قالیباف و عراقچی به قطر انتقاد و اعلام کرد این نهادها مرجعیت اطلاعرسانی را واگذار کردهاند.
شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال درباره افزایش هزینههای دارو و درمان، گفتند حق بیمههای میلیونی، هزینه درمان بیماریهای سادهای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمیدهند.
بنا بر گزارشهای رسیده، قیمت اقلام دارویی و بهداشتی طی دو ماه گذشته تا ۳۸۰ درصد گرانتر شدهاند. بخشی از گرانیها مربوط به داروهای عمومی و بدون نسخه است.
در یک نمونه، یک ورق استامینوفن ساده که کمتر از دو هزار تومان قیمت دارد، تا ورقی ۲۷ هزار تومان فروخته میشود.
افزایش حق بیمه همزمان با کاهش تعهدات درمانی
در کنار بحران دارویی، روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است هزینه حداقل بیمه تامین اجتماعی «اجباری»، هفت میلیون و ۴۰ هزار تومان و نوع «اختیاری» آن پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.
با وجود افزایش هزینه بیمه، بسیاری از خدمات درمانی همچنان با قیمتهای سنگین ارائه میشوند.
بهطور مثال درمان بیماریهای معمولی مثل آنفولانزا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت ویزیت ۳۰۰ هزار تومان، دارو ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و قیمت تزریقات از ۴۰۰ هزار تومان به بالاست.
پدر یک کودک بیمار خاص به ایراناینترنشنال گفت با وجود داشتن بیمه درمانی، پوشش هزینههای کاردرمانی فرزندش کاهش یافته و در حالی که پیشتر هفتهای چهار جلسه کاردرمانی دریافت میکرد، اکنون بیمه تنها هزینه دو جلسه در ماه را تقبل میکند.
به گفته او، مابقی جلسات باید آزاد محاسبه شود: هر جلسه ۸۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه کاردرمانی ماهانه.
این در حالی است که دیگر هزینهها همچون پوشک، هزینه دارو و نوار مغز را بیمه تقبل نمیکند و او خود نیز از هشت ماه پیش بیکار است.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ناتوانی بیمهها در پرداخت هزینه داروها را به «قیمت بالای نمونههای خارجی» نسبت داد.
او گفت پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.
شهروندان در ماههای اخیر از کمیاب یا چند برابر شدن داروهایی خبر دادهاند که قطع یا اختلال در مصرف آنها میتواند پیامدهای جدی برای سلامت بیماران داشته باشد.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز از افزایش قیمت بین سه تا پنج برابری برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت در برخی مقاطع، بین ۹۴۰ تا ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه بودهاند که برخی از آنها حیاتی هستند.
بیماری مبتلا به «آتاکسی فردریش» در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «داروی اسکای کلاریس برای درمان این بیماری با وجود وعدههای چند ساله، هنوز وارد کشور نشده است.»
آتاکسی فردریش یک بیماری نادر ژنتیکی و پیشرونده است که به سیستم عصبی و عضلات آسیب میزند و باعث اختلال در تعادل، راه رفتن و هماهنگی حرکات میشود و در صورت عدم درمان، میتواند گفتار، تحرکات قلب و توان حرکتی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.
فردی مبتلا به یک بیماری خودایمنی در پیامی نوشت بهخاطر پیدا نکردن یک قرص ساده، کارش به بستری در بیمارستان کشیده است.
شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت داروی ضدالتهاب «رمیکید» برای درمان بیماری خودایمنی، گفت باید هر دو ماه، سه عدد از این دارو همراه با مانیتورینگ تزریق شود
بهدلیل نبود واردات از سوی شرکتهای داخلی، مدل هلندی آن یافت نمیشود و تولید هندی آن از فروردین تا خرداد از عددی هشت میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
مخاطبی هم گفت پدرش در حال گذراندن یک دوره درمانی افسردگی و اضطراب است، اما داروهایش همچون «سرترالین» و «ترانکوپین» در بازار موجود نیست.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال در گزارشهایی به کمیاب شدن داروهای مرتبط با اعصاب و روان اشاره کرده بود. بر اساس گزارشها، شماری از شهروندان با توجه به این کمبود و گرانی، روند درمان خود را متوقف کردهاند.
این بحران دارویی در دیگر بیماریها نیز دیده میشود.
بیماری مبتلا به پارکینسون به کمیاب شدن داروهایش اشاره کرد و گفت او تحت هیچ بیمه درمانیای نیست و اگر موفق به پیدا کردن داروها شود، با توجه به سه برابر شدن قیمتها، قادر به خریدن آنها نیست.
انجمنهای مرتبط با بیماریهای خاص نیز در هفتههای اخیر به افزایش فشار بر بیماران اشاره کردهاند.
بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان»، گفت حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی در ایران با افزایش شدید هزینه اقلامی مانند سوند، سرنگ، پانسمان تخصصی، گاز استریل، کیسه سوند و داروهای مرتبط با زخم بستر روبهرو شدهاند.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، از نایاب شدن داروی «مایفورتیک» که اصلیترین دارو در پیوند کلیه است، خبر داد و گفت اگر هم پیدا شود، به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی است. به آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا به عنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند و در ایجاد «سپر انسانی» از ایشان استفاده شود.
شهروندی از کاشان گفت در فضاهای عمومی این شهر به کودکان حدود ۱۰ ساله، کار با کلاشنیکف را آموزش میدهند.
او توضیح داد: «در هر چهارراه و میدان، چادرهایی برپا کردهاند و به زنان و کودکان تیراندازی و کار با اسلحه آموزش میدهند. از کودکانی که باید کاملا از این مسائل دور باشند، سوءاستفاده ابزاری میکنند و افکار و روحیاتشان را تحت تاثیر قرار میدهند. واقعا چنین چیزی در بسیاری از کشورهای دنیا غیرقابل تصور است.»
نهادهای حقوق بشری استفاده ابزاری حکومت از کودکان و نوجوانان در فعالیتهای امنیتی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه را نقض آشکار حقوق کودکان و تعهدات بینالمللی میدانند.
شهروندی با اشاره به تداوم تجمعات حکومتی شبانه، گزارش داد کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله با لباسهای نظامی به این گردهماییها آورده میشوند و تحت آموزشهای ایدئولوژیک قرار میگیرند.
ایراناینترنشنال همچنین ویدیویی دریافت کرده که حضور کودکان با لباسهای نیروهای بسیج و سپاه پاسداران را در ایستهای بازرسی شبانه در بندرعباس نشان میدهد.
اوایل فروردین، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، با حضور در صداوسیما تایید کرده بود این نهاد کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و در ایستهای بازرسی خیابانی بهکار میگیرد.
حضور «بچهبسیجیها» در خیابانها
پیامهای رسیده همچنین از استفاده مستقیم از کودکان و نوجوانان در فضای امنیتی و سرکوب خبر میدهند.
مخاطبی از تهران گفت که در ایستهای بازرسی «واقعا از کودکان کمسنوسال استفاده میکنند و به آنها اسلحه میدهند».
شهروندی دیگر نیز از استفاده از «نیروهای کودک» در عملیات سرکوب و بازرسی در خیابان هاشمی، واقع در منطقه ۹ تهران خبر داد.
در رشت هم یکی از مخاطبان گزارش داد: «در محدوده شهرداری به کودکان خردسال اسلحه دادهاند و آنها نیز مردم را تهدید میکنند.»
بهمن سال گذشته نیز پیامهای متعددی از شهرهای مختلف به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد از کودکان و نوجوانان عضو بسیج در سرکوب مسلحانه معترضان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه استفاده شده است.
برای نمونه، گزارشهایی از ملایر منتشر شد که بر اساس آن، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کرده بودند.
شاهدان عینی گفته بودند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی نیز از لاهیجان و فومن دریافت شده بود.
شهروندان گفته بودند در شب ۱۸ دی، شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنها نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
پیامهایی که به تازگی از خرمآباد به دست ایراناینترنشنال رسیده نیز نشان میدهد مسجد سیدالشهدا در این شهر به پایگاه نیروهای بسیج تبدیل شده و کودکانی با لباس بسیجی در آن حضور دارند.
به گفته یک شهروند، این کودکان تحت تاثیر تبلیغات و آموزشهای ایدئولوژیک قرار گرفتهاند.
شهروندی از گرگان هم گزارش داد از کودکان برای بستن خیابانها و ایجاد تجمعهای حکومتی استفاده میشود: «با بچههای حداکثر ۹ ساله سپر انسانی درست میکنند و برای شعار دادن خیابانها را میبندند.»
به گفته او، میدان شهرداری گرگان نیز با اتوبوس مسدود میشود تا مراسم حکومتی و نماز جماعت برگزار شود.
در پیامی دیگر، یکی از مخاطبان از برگزاری تجمعهای شبانه حکومتی در نظامآباد تهران خبر داد و گفت شبها گروههایی را با اتوبوس به این منطقه منتقل میکنند و در میان آنها، زنان، سالمندان و کودکان، حضور دارند.
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند. رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، سهشنبه پنجم خرداد گزارش داد هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آنکه به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان ندادهاند.
مقامهای سازمان حملونقل لسآنجلس ماه گذشته در بیانیهای اعلام کردند در حال همکاری با نیروهای انتظامی و متخصصان امنیت سایبری هستند تا سامانههای خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.
در این بیانیه آمده بود: «شناسایی عامل حمله بخشی از روند تحقیقات است و ما در این خصوص گمانهزنی نخواهیم کرد.»
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت مایکروسافت گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کنار روسیه، چین و کره شمالی، بهطور گسترده از هوش مصنوعی برای پیشبرد حملات سایبری خود بهره میبرد.
نقش گروه هکری «ابابیل میناب»
رویترز در ادامه نوشت از زمانی که یک گروه ناشناخته طرفدار تهران با نام «ابابیل میناب» مسئولیت عملیات علیه سامانه حملونقل لسآنجلس را بر عهده گرفت، متخصصان امنیت دیجیتال به دست داشتن جمهوری اسلامی در این رویداد مشکوک شدند.
افزون بر این، ادبیات و شیوه عملکرد «ابابیل میناب» با ویژگیهای گروههای هکری خودخواندهای همخوانی دارد که به باور پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی، در واقع «پوششی برای جاسوسان ایرانی» هستند.
ایال سلا، مدیر بخش اطلاعات تهدید در شرکت گمبیت، گفت ارتباط میان گروه ابابیل و حکومت ایران از مدتها پیش یکی از فرضیههای اصلی تحقیقات بوده است.
او افزود: «یافتههای جدید ما شواهد جرمشناسانهای ارائه میدهد که این فرضیه را تقویت میکند.»
گمبیت یک استارتاپ امنیتی است که در میان بنیانگذاران آن، شماری از اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ اسرائیل دیده میشوند.
این یگان، واحد اطلاعات سایبری و شنود ارتش اسرائیل است و نقشی مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات اطلاعاتی و جنگ الکترونیک دارد.
حمله سایبری به سامانه حملونقل لسآنجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد و گروه هکری ابابیل حدود دو هفته بعد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
اگرچه مقامهای لسآنجلس اعلام کردند این نفوذ باعث توقف حرکت قطارها یا اتوبوسها نشد، رسانههای محلی گزارش دادند دستکم برخی نمایشگرهای زمان رسیدن وسایل نقلیه از کار افتاد و شهروندان نتوانستند کارتهای حملونقل خود را شارژ کنند.
ردپای «ابابیل میناب» در سایر حملات سایبری
گروه ابابیل همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه قطار شهری «تری-ریل» در جنوب فلوریدا، شرکت ردیابی خودرو «وینکس» و شرکت زیرساختی سعودی «یونیمک» را پذیرفته است.
شرکت اسرائیلی گمبیت در ادامه گزارش داد گروه هکری ابابیل چندین سازمان دیگر را نیز هدف قرار داده، اما هویت آنها تاکنون فاش نشده است.
به گفته این شرکت، بررسی دادههای منتشرشده از سوی مهاجمان نشان میدهد یک رسانه و یک مرکز آموزشی در اسرائیل، همراه با یک شرکت کارگزاری بیمه در ترکیه، از جمله قربانیان این حملات بودهاند. با این حال، جزییات بیشتری درباره این نهادها منتشر نشده است.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها هستند.
همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
همزمان با هشدار مقامهای هواشناسی درباره تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک، گزارشهای رسمی از کمبارشی شدید در برخی استانها، خالی ماندن ۳۳ درصد ظرفیت سدها و آسیب خاموشی چاههای کشاورزی به منابع آب و تولید غذا حکایت دارند.
با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در میانگین کشوری، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان درباره بحران آب در برخی استانها و کلانشهرها هشدار میدهند. بحرانی که به گفته کارشناسان، میتواند تامین آب شرب میلیونها نفر را تهدید کند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، سهشنبه پنجم خرداد با اشاره به تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک گفت ساکنان این شهرها باید «حداکثر صرفهجویی» را انجام دهند، در غیر این صورت احتمال کمبود آب شرب وجود دارد.
او در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد تهران در سال آبی جاری ۱۵۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش این استان ۲۵۰ میلیمتر است.
به گفته وظیفه، تهران با ۳۸ درصد کمبارشی نسبت به وضعیت نرمال، رکورددار کمبارشی در کشور است و سال گذشته آبی را نیز با حدود ۵۰ درصد کمبارشی به پایان رسانده بود.
وظیفه گفت میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱۷ میلیمتری، حدود چهار درصد بیشتر است، اما پراکندگی نامتوازن بارشها باعث شده بحران آب در برخی مناطق همچنان پابرجا بماند.
به گفته او، استانهای قم، سمنان، مرکزی، گیلان، یزد و اصفهان نیز کمتر از میانگین نرمال بارش دریافت کردهاند.
وظیفه همچنین گفت تهران و البرز با تنش آبی روبهرو هستند و با وجود ثبت بارش نرمال در خراسان رضوی، مشهد نیز در تنش آبی قرار دارد.
یکسوم ظرفیت مخازن سدها خالی است
آمارهای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوم خرداد سال جاری) نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال، هنوز ۳۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و کارشناسان میگویند توزیع نامتوازن بارشها همچنان مدیریت منابع آب را با چالش روبهرو کرده است.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داد خاموشی چاههای کشاورزی علاوه بر اتلاف منابع آب زیرزمینی، میتواند تولید محصولات کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
او گفت با هر بار قطع برق چاهها، حدود یک ساعت آب در مزرعه تلف میشود و این وضعیت امنیت غذایی را تهدید میکند.
مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد میانگین بارندگی کشور در سال آبی جاری به ۲۲۹ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان میدهد، اما ۱۲ استان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کردهاند.
او گفت «نامتوازنی مکانی» و «نامناسب بودن زمان بارشها» همچنان مدیریت منابع آب را دشوار کرده و با وجود افزایش بارندگی، برخی سدها از جمله در زنجان همچنان پایینتر از متوسط بلندمدت قرار دارند.
در ماههای گذشته، همزمان با تشدید بحران آب و آشکارتر شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، مقامهای حکومتی بارها سیاستگذاریهای ناکارآمد را نادیده گرفته و مردم را عامل اصلی بحران نشان داده و به «صرفهجویی» فراخواندهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت با هشدار درباره تشدید بحران در صورت مدیریت نشدن مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست صرفهجویی را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در ارزیابی این سخنان پزشکیان تاکید کرد که او بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.