شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال، در یادداشتی انتقادی نوشته واشینگتن پیش از امضای یک توافق هسته‌ای، در حال دادن امتیازاتی به حکومت ایران است و نجات رژیم ایران در این شرایط خیانتی واقعی خواهد بود که بیش از آنکه به مردم ایران ضربه بزند، به منافع ایالات متحده لطمه می‌زند.

در این سرمقاله گفته شده است پرسشی که اکنون مردم آمریکا از خود می‌پرسند این است که «همین بود؟»

به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، هرچند ایالات متحده می‌تواند از ۳۸ روز جنگ به‌عنوان دستاوردی واقعی یاد کند، اما کار هنوز تمام نشده و ۴۷ روز آتش‌بس ممکن است به یک عقب‌گرد راهبردی منجر شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، توافق اولیه شامل پایان دادن به محاصره‌ها از سوی هر دو طرف است و احتمال دارد آمریکا نیز برای جذاب‌تر کردن توافق، امتیازاتی مالی به تهران ارائه کند، در حالی که مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای و کاهش بیشتر تحریم‌ها برای ۶۰ روز یا بیشتر ادامه خواهد یافت.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال یک مقام آمریکایی می‌گوید که رژیم ایران تضمین داده در توافق نهایی، «حذف» ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را بپذیرد، اما مقامات جمهوری اسلامی چنین امری را به‌طور کامل رد کرده‌اند.

