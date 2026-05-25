خبرگزاری رویترز، دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام اسرائیلی آگاه از گفت‌وگوها نوشت نتانیاهو در گفت‌وگو با نزدیکانش ابراز نگرانی کرده که اسرائیل در عمل از روند مذاکرات مربوط به توافق اولیه برای توقف جنگ با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و دیگر توان چندانی برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های ترامپ در جریان مذاکرات ندارد.

از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران توافق در دست بررسی میان آمریکا و حکومت ایران را نگران‌کننده خواند و گفت چنین تفاهم‌نامه‌ای هیچ‌یک از اهداف اسرائیل در جنگ را محقق نمی‌کند. او که از منتقدان سرسخت نتانیاهو و حزب حاکم اسرائیل است، نخست‌وزیر این کشور را متهم کرد که نتوانسته بر شکل‌گیری توافقی بهتر اثر بگذارد.

لاپید گفت: «این توافق برای اسرائیل بد است، برای منطقه بد است، برای شهروندان ایران بد است.»

لاپید ضمن قدردانی از ترامپ برای همراهی با اسرائیل در آغاز جنگ، از نتانیاهو به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر آمریکا انتقاد کرد و گفت توان اسرائیل برای اثرگذاری بر تصمیم‌های واشینگتن به پایین‌ترین سطح رسیده است.

او تاکید کرد اسرائیل «کشوری مستقل» است و نباید به «دولت دست‌نشانده» تبدیل شود.

طبق گزارش، رویترز تفاهم مورد مذاکره شامل بازگشایی تنگه هرمز در برابر پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است و سپس مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای ادامه خواهد یافت.

منابع ایرانی نیز به این رسانه گفته‌اند که در مراحل بعدی مذاکرات، ممکن است «فرمول‌های قابل اجرا» برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران پیدا شود؛ از جمله رقیق‌سازی این مواد زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

رویترز نوشت با وجود اینکه توافق احتمالی هنوز نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را برطرف نکرده، نتانیاهو در تماس‌های اخیر خود با ترامپ تلاش کرده بر حق اسرائیل برای ادامه عملیات نظامی علیه تهدیدهای منطقه‌ای، به‌ویژه در لبنان، تاکید کند.

آسوشیتدپرس و سی‌بی‌اس عصر دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه به مذاکرات و یک مقام آمریکایی گزارش دادند که واشینگتن و تهران به توافقی نزدیک شده‌اند که بازگشایی تنگه هرمز، معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی را شامل می‌شود.

تماس‌های تلفنی نتانیاهو و ترامپ

ترامپ و نتانیاهو در یک هفته گذشته دست‌کم سه بار تلفنی گفت‌وگو کرده‌اند.

ترامپ پس از نخستین تماس، در پاسخ به خبرنگاران درباره نتانیاهو گفت: «او مرد بسیار خوبی است و هر کاری بخواهم انجام خواهد داد.»

پس از سومین تماس، دفتر نتانیاهو اعلام کرد دو طرف درباره تفاهم‌نامه بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

نتانیاهو گفت او و ترامپ توافق دارند هر توافق نهایی باید شامل برچیدن تاسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن مواد غنی‌شده از خاک این کشور باشد.

رویترز همچنین نوشت ظهور این توافق احتمالی در شرایط حساسی برای نتانیاهو رخ داده است؛ زمانی که او در آستانه انتخابات سراسری قرار دارد و نظرسنجی‌ها از احتمال شکست او حکایت دارند.

منتقدان نخست‌وزیر کنونی اسرائیل بر این باورند که او نتوانسته اهداف اعلام‌شده جنگ، از جمله تضعیف کامل توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت ایران را محقق کند.